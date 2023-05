Mi Jardín de Flores

Tres Asesinatos en Tres Horas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si el presidente [de México, Andrés Manuel] López Obrador invitara a los es­tadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?’: John N. Kennedy.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 12 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y, tu pueblo que tanto te ama, sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“ES POR demás: la paz, la tranquilidad y el progreso en el estado no son prioridad de David Monreal Ávila, los asesinatos continúan; ayer jueves, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometieron tres asesinatos en tres horas.

“LOS DOS primeros se cometieron en una bodega ubicada en la calle Guadalupe Victoria, en el mero centro de la cabecera municipal de Loreto, alrededor de las 3:00 de la tarde, hora en que llegaron varios si­carios al servicio del crimen organizado y les dispararon a dos hombres que ahí se en­contraban, mismos que murieron en el acto.

“SI ME preguntan cuántos detenidos hubo, les comentaré que ni uno, a pesar de que el par de asesinatos se cometió a plena luz del día y en el centro de la ciudad; tras­cendió que ambos crímenes se cometieron porque el dueño de la “pensión” se negó a pagarle al narco el llamado “derecho de piso”.

“TRES horas después, al filo de las 6:00 de la tarde, a las puertas de la Secundaría Número 4, José María Vázquez, ubicada en la calle Doctor Mora, colonia Benito Juárez, en el infierno ese llamado ‘Fresnillo de los Monreal’, otro hombre fue asesinado con una lluvia de balas.

“LOS estruendos de las armas de grueso calibre, causaron pavor entre los jovencitos estudiantes y sus maestros, quienes a los primeros balazos inmediatamente se tira­ron al piso para no ser víctimas de algunas “balas perdidas”.

“EL TERROR se apaciguó en cuanto llegaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejercito Mexicano y policías estatales y municipales, permitiendo que padres de familia se llevaran a sus hijos pues las clases fueron suspendidas.

“AFORTUNADAMENTE no hubo muertos ni heridos pero el terror fue sembra­do no sólo en la Secundaria 4, sino en toda el área, pero en este nuevo hecho criminal tampoco hubo detenidos, la impunidad para estos asesinos en total: ¡jamás los han detenido infraganti!”.

-POR ESO es justo y necesario que se limpien las policías, ya basta de tanta com­plicidad e impunidad-.

-MMMM… ¿ustedes creen que el David quiera limpiar la policía?-.

-ESTÁ VISTO que él no, pero el señor general, don Arturo Medina Mayoral sí-.

-ÉL NO va a hacer nada que le incomode o no quiera hacer el gobernador-.

-ENTONCES lo mejor que puede hacer es renunciar, no tiene caso hacerle al Tío Lolo, les aseguro que el secretario Arturo Medina ya sabe de qué lado masca la iguana del narco, porque además de asesinatos, extorsiones, asaltos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones forzadas no paran.

“HOY VIERNES, nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas continuando con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda de dos personas víctimas de des­aparición forzada:

VERÓNICA JARQUÍN PIZAÑA de 35 años, y GUSTAVO MENDIETA GUTIÉ­RREZ también de 35 años, ambos desapa­recidos el 9 de mayo de 2023, en un lugar no especificado (‘sin dato’).

-QUIERA mi Padre Dios que pronto aparezcan y regresen salvos y salvos a su hogar-.

-ESO SÍ, sólo Diosito lo puede lograr, porque con esta policía verijona que tene­mos, no hay espeta-.

Con Todo Respeto, Pero ese Pinche Gringo se Pasa

“A MÍ nunca me pudieron convencer para que me fuera de “mojada” al Gabacho, jamás me gustó la idea porque la mayoría de los gringos son racistas, además de que no me hallaría en un país de extrañas costumbre y con idioma diferente, me imaginaba como vivir en la Torre de Babel; además yo soy de las personas que creen que si trabajáramos como lo hacen los que van a los Estados Unidos, aquí estaríamos mejor.

-¿A QUÉ viene su comentario, doña Petra?-.

-PUES POR lo que dijo el senador guango ese del John N. Kennedy, quesque sin los Estados Unidos, los mexicanos comeríamos comida para gato; con todo respeto, pero ese pinche gringo se pasa de lanza, nosotros nos alimentamos mejor que ellos, pobremente, pero mejor, en cambio los racistas esos se alimentan con comida chatarra, hambur­guesas hechas con pellejos de carne, mucha grasa, papas fritas, salsa catsup y litros y litros de Caca-Cola, por eso la mayoría está exageradamente gorda, fofa.

“PERO además, el méndigo senador ese dice que si no fuera por ellos estaríamos viviendo en carpas, pobre viejo imbécil, sus casas son de oropel, con paredes de tabla roca decorada con papel tapiz, llegan tornados y las destrozan, en cambio noso­tros, aquí en Mexico, las construimos con tabique, ¡viejo baboso, estúpido, tenía que ser republicano!

Y CON otra, el muy ojete e hijo de la ching… (censurado), insiste en que el Biden ordene enviar tropas a México para combatir al narco, está pero si bien pendejo, eso mi ‘cabecita de algodón’ ya dijo que no lo va a permitir, pero el estúpido ese está aferrado.

“LO QUE deberían de hacer los pin­ches gringos es combatir el narco en su territorio, allá consumen drogas hasta por el fundillo, todo se meten en venas y nari­ces, pinche sociedad decadente, pero qué bueno que por instrucciones precisas de mi ‘cabecita de algodón’, el Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le contestó así:

‘MÉXICO es un país grande, digno y soberano, senador Kennedy. No somos traspatio de nadie. Rechazamos cualquier acción de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que merecemos como el socio económico y aliado más importante de Estados Unidos’.

“DIPLOMÁTICAMENTE lo mandó a la goma, aunque a mí me hubiera gustado contestarle en el mismo tono conque él güey ese nos habló”.

-NO, doña Petra, no hay que caer en pro­vocaciones, porque no se olvide que así son los republicanos de los Estados Unidos-.

-PUES YO a los gringos no les pido nada, ni me llama la atención su llamado ‘sueño americano’, puro oropel, nosotros tenemos una cultura milenaria, ellos no, son autén­ticos bandidos, exterminadores de nativos y no olvidemos que nos robaron la mitad del país-.

-NO HAGA corajes, doña Petra, se lo vuelvo a decir, ese senador y otros como él son provocadores.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.