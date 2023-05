Mi Jardín de Flores

Zacatecas Tiene Miedo, Mucho Miedo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ahora que trajeron a una artista para celebrar a las mamás observaba que las calles estaban solas, a las 10:00 de la noche ya nadie sale, eso es muy negativo, hay miedo. Se debería de hacer una estrategia de recuperación del turismo y, por lo menos, hacerles creer que el estado es seguro’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 13 de mayo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y, tu pueblo que tanto te ama, sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

PUES SÍ, el pasado Festival Cultura edición 2023, fue un verdadero fracaso: no hay hotelero, restaurantero, prestador de servicios y comerciantes que diga que le fue bien, pero lo más triste es que la capital del estado luzca desierta a las 10:00 de la noche debida al miedo que provoca la violencia y la inseguridad, como lo denuncia hoy sábado en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el líder del FPLZ, Adán González Acosta : ¿cuántas víctimas ha provocado estar en el lugar y la hora equivocada?

-Y LO malo es que el David no hace nada por remediarlo, los ‘inteligentes’ narcosicarios, como él los reconoce, siguen asesinando, extorsionando, secuestrando y desapareciendo gente y, claro está, sembrando el terror y espantando el turismo-.

-ZACATECAS sigue siendo un estado fallido -toma la palabra don Roberto-, Alex así lo dejó y David, hasta ahorita, no ha podido revertirlo pero sí hacerlo más violento e inseguro, con un gabinete que no tiene pies ni cabeza.

“LOS ASESINATOS no paran, ayer viernes, como lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometieron tres nuevos asesinatos: los dos primeros fueron en las primeras horas de la madrugada: dos hombre que previamente habían sido secuestrados, fueron torturados y asesinados a balazos para luego ser arrojados a la orilla de una carretera que va de Pánuco a la comunidad Pozo de Gamboa.

“LOS CADÁVERES, cubiertos con cobijas y bolsas negras de plástico, fueron descubierto a eso de las 6:30 de la mañana cuando transeúntes se dirigían a laborar. Por supuesto, no hubo detenidos.

“MÁS TARDE, alrededor de las 18:30 horas, un hombre que caminaba por la calle Solidaridad, en pleno centro de la ciudad de Ojocaliente, fue sorprendido por matones a sueldo que lo acribillaron y luego huyeron con sospechosa tranquilidad.

“UNA prueba más de que policías están amafi ados con los narcos, es esta: ¿cómo es posible que a plena luz del día y en pleno centro de Ojocaliente no haya habido una patrulla a cuadras a la redonda?”.

-INDUDABLEMENTE que hay policías que trabajan también para el narco y eso lo debe de saber el alcalde Daniel López Martínez que, como sabemos, está tan acostumbrado a los asesinatos que los llama “percances” mientras el muy huevón se traga una torta, frente a las ensangrentadas víctimas, ¡qué poca!-.

-EL GENERAL don Arturo Medina Mayoral tiene mucho quehacer, sobre todo investigar por qué nunca la policía atrapa infraganti a los Malos Organizados y por qué les dejan el campo libre para que huyan sin problemas después de cometer los homicidios-.

-TAMBIÉN sucede con las privaciones ilegales de la libertad, madre Teresa, como ayer viernes sucedió en Fresnillo: una familia dormía plácidamente en su hogar, ubicado en la calle Del Sol, colonia Solidaridad, cuando a eso de las 4:20 de la madrugada llegaron dos sicarios con armas largas, vestían de negro y estaban encapuchados: destrozaron la cerradura de la puerta principal, entraron al hogar y a rastras sacaron de la casa a un joven de 20 años, lo aventaron dentro del automóvil verde en que llegaron, para enseguida desaparecer sin dejar rastro alguno. Por supuesto, en este caso tampoco hubo detenidos.

“Y ESTA impunidad provoca crímenes de toda índole porque creen, que como a los narcos, nada les pasará. Prueba de ello fue la violación de una mujer que dormía es su casa, ubicada en la calle Azucenas, colonia las Flores, en Fresnillo, cuando un vecino entró a su cuarto le metió un trapo en la boca para que no gritara, la ató de las manos y la violó, saciados sus perversos instintos abandonó el lugar.

“EL VIOLADOR está plenamente identifi cado y la policía ya anda tras él, por lo que no es difícil que pronto lo atrapen; comento esto porque es lo que provoca la impunidad: ‘si no atrapan a los asesinos, menos a mí por violar a una mujer’, es lo que han de pesar esos jijos: afortunadamente, como no tienen infl uencias ni dinero, como el exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y su esposa María de Jesús y Benjamín Medrano Quezada, por lo regular son detenidos y encarcelados.

“EN síntesis, ayer como antier se cometieron tres asesinatos, una privación ilegal de la libertad y una violación sexual producto de la impunidad y la “calentura” de un enfermo sexual que, cuando lo metan a Cieneguillas, los presos se la van a cobrar ojo por ojo”.

Por Estos y Otros Miles de Crímenes Zacatecas Está sin Turistas

-PUEDO asegurar, sin temor a equivocarme, que cuando regrese la paz y la tranquilidad a Zacatecas, nuestro hermoso estado con rostro de cantera y corazón de plata, se levantará como resorte en aras del progreso: y es que actualmente la gente nomás oye el nombre de Zacatecas y le brota el miedo, por ejemplo, al padre Amaro sus superiores ya le prohibieron venir a Chalchihuites por lo peligroso de la carretera-.

-PUES es lo que dice el Adán González: el miedo sigue alejando el turismo de Zacatecas: ‘Hasta donde sé -dijo a Página 24 Zacatecas-, el Festival Cultural no ha rendido los frutos que se esperaban pues terminó siendo un fracaso y sigue sin haber visitantes ni buena promoción de Zacatecas; esto, creo yo, lo dijo por el Le Roy Barragán Ocampo, secretario estatal de Turismo, que se la pasó haciendo eventos bicicleteros, que lejos de levantar el entusiasmo nos rebajaron de nivel, pues lo hubieran hecho con categoría mundial, con los mejores pedalistas mexicanos: Issac del Toro, Carlos García y Jorge Peyrol entre otros y extranjeros como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel, Enric Mas, Richard Carapaz, etcétera.

“SI EL David, por medio del Le Roy, quiera sacar billetes y fama pro Zacatecas, hay que meterle lana, que haga lo que Amalita hizo en su gobierno, en 2008, trajo a Bob Dylan, Los Doors, Ricardo Montaner, Iva Vitova, Celso Piña y Control Machete, Gloria Gaynor y otros que escapan de mi memoria: Zacatecas se proyectó a nivel mundial, caminaba por el Centro Histórico y escuchaba el inglés, francés, italiano y el acento español ‘¡hostia, qué bonito Zacatecas!’, perdón, madre Teresa, pero el XII Festival Cultural estuvo perrón, bien chingón, no como los del David que se trajo al Piojo y la Pulga porque les pagó lo que les dio su gana, no, lo bueno cuesta: me dicen que el David gastó más millones en la fi esta de su hija la Camila por motivo de sus XV años, que en el pasado Festival Cultural”.

-PUES POR eso don Adán recomienda ‘cambiar la estrategia de promoción ya que se debe dar una mejor percepción del estado y sabemos que la percepción que impera es la de inseguridad, algo muy malo para el estado, hay que ver cómo contrarrestar la negatividad que se tiene de Zacatecas’.

-NAAA... la única manera de contrarrestar la negatividad del estado es regresar la paz y la tranquilidad, con eso pasamos en automático a un mejor nivel de vida: ¿se imaginan recorrer las carreteras de Zacatecas, sabiendo que ya no hay malandros?-.

-NO HAY de otra que continuar pugnando por un Zacatecas realmente seguro-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.