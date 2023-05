“Nadie Puede Parar los Sueños del Pueblo de México, ni Nadie Puede Parar los Sueños de una Mujer Mexicana”

Claudia Sheinbaum, Ante más de 40 mil Personas en Oaxaca

Huatulco. Oax. “Nadie puede parar los sueños del pueblo de México; nadie puede parar los sueños de una mujer mexicana”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al estado de Oaxaca, para compartir en Juchitán y Huatulco las acciones con las que ha consolidado a la capital del país como una ciudad de derechos, incluyente, a la vanguardia y con proyección internacional.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México generó el interés de más de 40 mil personas que acudieron a sus actividades. Desde muy temprano de este sábado la morenista mejor posicionada en la pugna interna de su partido para la presidencia de México recibió diversas muestras de cariño y respaldo a su proyecto por parte de la población oaxaqueña.

A su arribo al aeropuerto, Sheinbaum Pardo fue recibida por decenas de militantes en el aeropuerto de Huatulco, donde entre porras y arengas, sones y bailes folclóricos, el gobernador Salomón Jara Cruz personalmente le dio la bienvenida.

Tras agradecerles su hospitalidad, la jefa de gobierno se trasladó al Estadio Juchiteco, en Juchitán de Zaragoza, donde más 30 mil habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec la esperaron para escuchar la primera de las dos conferencias que a petición del gobierno del estado impartió para “iniciar una gran conversación”, enfatizó el gobernador de Oaxaca, al presentar a la ponente; “espero que este sea sólo el primer diálogo, pues nos gustaría conocer mejor los casos de éxito de la Ciudad de México”, apuntó.

En medio de un ambiente de júbilo por la presencia de Sheinbaum que cimbró dicho recinto deportivo, Salomón Jara dirigió un sentido mensaje a la invitada: “el pueblo no se equivoca y no se equivocó en la Ciudad de México al elegirla a usted. Tengo la plena seguridad que no se van a equivocar en esta ocasión en todo el país, aquí en Oaxaca y en toda la región”.

Al tomar la palabra, Sheinbaum Pardo felicitó a las y los oaxaqueños por ser “la capital cultural de México”, contar con el corazón y el cariño del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con un gobernador como Jara Cruz, a quien le dirigió un sentido reconocimiento por ser “parte fundamental del movimiento que encabeza el presidente de México y la Cuarta Transformación”.

Más tarde, en Santa María Huatulco, donde presentó su segunda ponencia, 10 mil oaxaqueños y oaxaqueñas celebraron los resultados y políticas públicas que la morenista expuso en materia de educación, movilidad social, salud, medio ambiente y equidad de género.

Rumbo al escenario, bailarinas con trajes típicos y canastas con flores que formaban la palabra Huatulco, avivaron los carteles de bienvenida y la música festiva para “que la jefa vea cómo la queremos en la Costa”, sostenían algunos entre los gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” “Estoy contenta por esta en tierras de mujeres valientes, luchadoras, que nunca se han rendido”, expresó la doctora Sheinbaum, al hablar cómo la Cuarta Transformación ha significado más derechos para las mujeres.

En su intervención, el gobernador Jara Cruz comentó que en la ciudad de México ha habido profundos cambios con la jefa de gobierno: “Claudia Sheinbaum ha sido capaz de transformar la capital ¿Por qué ahora una mujer no puede hacer historia en todo el país? Cómo dicen ahora en todas partes, ahora es tiempo de mujeres ¡Viva la costa! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Claudia! En ese sentido, insistió en las fortalezas de la jefa de gobierno: “una compañera de causa, una mujer excepcional, militante de izquierda, reconocida científica, trabajadora, honesta y comprometida con el bienestar del pueblo”.

Invitó a ser parte del momento que Oaxaca vive, “nuestro pueblo ha tomado el futuro en sus manos. Hemos dado los primeros pasos para despejar la corrupción y los privilegios”.

Tras conocer cómo un gobierno transparente y cercano a la ciudadanía mejora la vida de millones, sin contratar más deuda o imponer más impuestos, sólo con los valores y principios del humanismo mexicano, los y las oaxaqueñas que la escucharon coincidieron en la necesidad de multiplicar el éxito de la visión de gobierno de la morenista en todo el país.

A dichas conferencias asistieron liderazgos políticos de Oaxaca, integrantes de los tres órdenes de gobierno, representantes de la sociedad civil, personas de poblaciones indígenas y público en general que considera a la jefa de gobierno de la capital del país como la mujer ideal para profundizar la transformación impulsada por el obradorismo a nivel nacional.