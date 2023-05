Mi Jardín de Flores

A Querer o no, Zacatecas es un Estado Fallido

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Existen elementos suficientes para declarar a Zacatecas como un estado sin gobernabilidad, tomando en cuenta que algunas organizaciones de la sociedad civil ya se han acercado con los diputados de oposición con la nalidad de exigir que se haga lo pertinente para quitar los poderes del estado a David Monreal’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y, tu pueblo que tanto te ama, sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡DIOS DE mi Vida, esto es inconcebible! ¿Cómo es posible que los Malos Organizados hayan incendiado y baleado la casa de la presidenta municipal del municipio de Apulco con total impunidad? -¡AY, MADRE Teresa!, esto comprueba una vez más que, a querer o no, Zacatecas es un estado fallido-.

-SÓLO EN un estado fallido -tercia don Roberto- pueden ocurrir estos ataque a la autoridad con total impunidad, ahora súmenle que la alcaldesa Yanet Morales Huízar ha sido amenazada de muerte y que gobierna Apulco desde territorio jaliscience es, además, una afrenta al estado de derecho, al Supremo Gobierno, ¿cómo un grupo de narcos están por encima del estado? -.

-ES CORRECTO: don David debería de apoyar con toda la fuerza del Estado a la alcaldesa doña Yanet Morales para que gobierne desde Palacio Municipal; el señor gobernador debería enviarle no sólo policías estatales comandados por el señor general don Arturo Medina Mayoral, sino a suficientes elementos de la Guardia Nacional y de nuestro glorioso Ejército Nacional, los Malos Organizados no pueden ni deben estar por encima del Estado, y el señor secretario de Seguridad Pública lo sabe muy bien-.

“PORQUE ADEMÁS, doña Yanet es muy querida por su pueblo pues es una de las pocas autoridades que fue reelecta para el ejercicio 2021-2024, entonces no puede ser que don David no ejerza toda la fuerza del Estado en defensa de un municipio libre que aunque distante es parte de Zacatecas-.

-POBRES, ESTÁN peor que nosotros, la distancia entre Apulco y Zacatecas es casi la misma que de Zacatecas a Chalchihuites, sólo que para llegar más pronto y seguro deben viajar por Aguascalientes que sí tiene seguridad y mejores carreteras-.

-QUIERA MI Padre Dios que no le vaya a suceder nada malo a doña Yanet, pues sería responsabilidad de don David, por no prestarle la atención debida-.

-MMMM... MADRE Teresa, si no le presta la atención debida a Fresnillo, que es la cuna de los Monreales, menos a un pequeño pueblo que está a más de 200 kilómetros de la capital del estado, y cuya alcaldesa es del PRI-.

-EN ESTE aspecto, doña Petra, no vales siglas ni colores de partidos políticos, Apulco es parte de Zacatecas y como tal debe de hacerse valer el estado de derecho-.

-ES CORRECTO, don Roberto, pero el David nos ha estado demostrando que es un pájaro nalgón, y más vale que la Yanet siga gobernando el municipio de Apulco a distancia porque su vida está en verdadero peligro-.

-DIOS ME la cuide y proteja por siempre-.

¿PRENDIÓ LA Mecha la Diputada Noemí?

-LA SEÑORITA diputada federal, Noemí Berenice Luna Ayala, pareciera que ya prendió la mecha de la inconformidad y revocación de mandato contra don David Monreal, en entrevista con nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, la aguerrida diputada federal expresó que Zacatecas sufre muchas crisis, pero parececiera que no se da cuenta pues él vive en ‘Monrealandia’, pero que está vigente el escandaloso y letal ‘tema de inseguridad, maestros que no reciben a tiempo su nómina, jubilados a los que han lacerado sus derechos laborales, burocracia que ha sido corrida porque se le ocurrió al señor gobernador que quería cambiar las cosas, pero en realidad no las cambió, policías lacerados en sus derechos’; habló sobre la Inseguridad y dijo que ‘las mujeres exigimos tener acceso a una vida libre de violencia real’.

“Y CON respecto a la iniciativa de ‘Revocación de Mandato’, señaló que está trabajando la legislatura local, y que ella está a favor pues es un ejercicio que involucra directamente a la ciudadanía’, pero que no se hace grandes ilusiones porque es muy alta la probabilidad de que los diputados de Morena no aprueben ‘La Revocación de Mandato’ en Zacatecas:

‘CON MUCHO pesar -dijo la diputada-, dudo mucho que una iniciativa de esa naturaleza pase en el Congreso local, pero que sea aplicado al gobierno en turno porque también es muy común que los legisladores de la mayoría que ahorita es Morena, le hagan la ley en favor del gobernador: dudo mucho que haya las condiciones, pero ojalá que hagan un trabajo legislativo en aras de fortalecer la democracia’, para enseguida aventar una bomba:

‘EXISTEN ELEMENTOS suficientes para declarar a Zacatecas como un estado sin gobernabilidad, tomando en cuenta que algunas organizaciones de la sociedad civil ya se han acercado con los diputados de oposición con la finalidad de exigir que se haga lo pertinente para quitar los poderes del estado a David’.

-PUES HABRÁ qué ver a que organizaciones se refiere la Noemí, porque hay muchas más que le apuestan a la ‘Revocación de Mandato’ y, si logra unirlas, triste la calavera del David: podrían mandarlo de regreso a Puebla del Palmar-.

Y el Narco Sigue Haciendo de las Suyas con Total Impunidad

“OTRA VEZ Jerez está de luto -dice don Roberto-: temprano, a eso de la 1:30 de la madrugada un hombre que seguramente iba a su casa a descansar se encontró con la muerte al caminar por la calle Atlante, fraccionamiento Deportivo 1, cuando matones a sueldo que tripulaban un automóvil le dispararon una lluvia de balas: no tuvo oportunidad de nada y aquí quedó su cadáver ensangrentado, cosido a balazos mientras que los asesinos se volvían humo en un abrir y cerrar de ojos. obvio, no hubo detenidos”.

-Y COMO dijo don Teofilito, ni los habrá, Zacatecas es el reino de la impunidad-.

“APROXIMADAMENTE 12 horas después, en la cabecera municipal de Guadalupe, a eso de la 1:00 de la tarde, cuando el sol caía a plomo, un hombre que se encontraba a las puertas de su casa, ubicada en la céntrica calle Montemorelos, zona Centro, fue baleado por asesinos a sueldo y, cuando llegaron paramédicos,el hombre todavía estaba vivo por lo que rápidamente lo llevaron al hospital más cercano, en donde médicos y enfermeras luchan para evitar que caiga en las garras de la muerte, en este hecho sangriento tampoco hubo detenidos.

-¡COMO SIEMPRE sucede!, más impunidad no puede haber-.

Las Desapariciones Forzadas “

EN CUANTO a desapariciones forzadas, nuestro Diario Página 24 Zacatecas Publica hoy domingo dos Cédulas de Búsqueda:

LA DE VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ de 34 años de edad, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 12 de mayo del presente año.

“Y LA de RAFAEL HURTADO RAMÍREZ de 35 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de mayo de 2023”.

-POBRE MADRE, pobre esposa, qué ‘regalo’ les dieron esos malditos narcos en su mero ‘Día de las Madres’, ¡miserables!-.

“PUES EL día estuvo variadito: un asesinato, la casa de la alcaldesa de Apulco baleada e incendiada, un herido grave a balazos y dos hombres fresnillenses desaparecidos forzadamente, ¿cuándo gozaremos la tranquilidad prometida?”.

-PUES AL paso que vamos sigue en chino el retorno de la tranquilida perdida-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.