Con Éxito Asamblea Informativa “Es Claudia” Zacatecas

Ayer domingo 14 de mayo reunidos en asamblea informativa de la 4T en la plaza Miguel Auza de la capital de Zacatecas con la participación de más de 1,000 simpatizantes, respaldaron las políticas implementadas por los gobiernos de la transformación como el de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

Al lugar se dieron cita diferentes contingentes provenientes de más de 30 municipios del estado y de la zona metropolitana Guadalupe – Zacatecas.

En su intervención María Elena Ortega, integrante de grupos feministas, destaco la importancia de que una mujer pueda llegar a tomar las decisiones más importes de este país, lo que significaría incluir una agenda en defensa de los derechos de las mujeres y el abatimiento de todo tipo de violencia de niñas y mujeres.

Por su parte, el expresidente municipal de la capital del estado, Ulises Mejía Haro, manifestó su agrado de participar en este “Encuentro con el Pueblo”, en esta plaza púbica emblemática, la plaza Miguel Auza donde ha sido escenario de muchas luchas sociales, defendiendo siempre nuestra dignidad y la democracia del pueblo de México.

“Aquí hemos defendido al movimiento transformador iniciado por nuestro presidente López Obrador, enfrentando a los neoliberales y a oligarquía, mercenarios de la política que solo buscan fragmentar al movimiento para recuperar sus privilegios y regresar a saquear el país.

Hoy haremos lo mismo, defendiendo de manera pacífica y con argumentos esta revolución de las conciencias que se extiende en todo el país. Hoy, la gente está más informada, ya no se deja llevar por la desinformación y tergiversación de la radio, televisión y periódicos nacionales que con mentiras y calumnias intentan sin éxito desestabilizar nuestro movimiento de Transformación.

Me da gusto compartir el estrado con personalidades de la academia, universitarios, profesionistas, exdiputados y exsenadores, expresidentes municipales, líderes sociales, mujeres, jóvenes, empresarios, maestros, campesinos, estudiantes, comerciantes, amas de casa y con todos ustedes compañeras y compañeros de diferentes municipios y colonias que hicieron el esfuerzo de trasladarse hasta esta plaza para defender sus ideales.

Hoy vivimos momentos estelares que harán historia el día de mañana, estamos transitando por las bases de la Cuarta Transformación, esta Cuarta Transformación por la vía pacífica, sin derramamiento de sangre.

El cambio verdadero que mucho anhelamos está comenzando, ya se han sentado las bases de esta Cuarta Transformación, gracias a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora nos toca a todos nosotros profundizarla y esa profundización y consolidación se puede dar de la mano de una gran mujer, una madre de familia, una luchadora social, una científica, una mujer que gobierna la ciudad más grande de este país y una de las ciudades cosmopolitas más importantes del mundo y la gobierna muy bien, gracias a la honestidad y a la austeridad, elementos esenciales en la política para brindar resultados.

Si, hablo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo quien es la aspirante a la sucesión presidencial, la “corcholata” que encabeza todas las encuestas y qué gracias al todo el trabajo y la confianza de cada uno de ustedes, también encabeza las encuestas en Zacatecas”.

Por su parte, Marian Trejo ex diputada federal y Juan Manuel Zepeda del Valle, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo comentaron que la Cuarta Transformación representa el Humanismo Mexicano que tiene como objetivo un cambio de régimen, una nueva forma de hacer política separando el poder económico del poder político.

“Redoblemos el paso compañeros, sigamos enfrentando a la oposición con los argumentos que nos da esta revolución de las conciencias”.

Finalmente, los ex legisladores y coordinadores de la organización civil “SUMA” Efraín Morales y Renato Molina, externaron “hoy estamos construyendo esperanza, hemos dado los primeros pasos para abatir la corrupción y los privilegios, nuestro pueblo ha tomado el futuro en sus manos, nadie puede parar los sueños del pueblo de México, ni nadie puede parar los sueños de una mexicana, de una compañera defensora de la educación y de los derechos sociales, de una mujer humilde, excepcional, militante de izquierda, que ha demostrado con hechos que lleva tatuado los principios de la Cuarta Transformación y del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, recuerden que el pueblo no se equivoca, no se equivocó al elegir en la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum, quien ha logrado convertir a la ciudad de México en una ciudad de los derechos, en una ciudad segura para sus habitantes y visitantes, una ciudad innovadora con inversiones sin precedentes en electromovilidad y cuidado del medio ambiente, generando bienestar entre los capitalinos.

Claudia Sheinbaum es leal al Proyecto de Nación, ella gobierna con los principios de la 4T, con convicción, sin titubeos, ella a logrado con su honestidad, austeridad y capacidad, profundizar la Cuarta Transformación en la ciudad de México y eso queremos que suceda en el resto del país.

Hoy tenemos la oportunidad de volver hacer historia como lo hicimos en el 2018 con López Obrador, pero ahora con una gran mujer que hará historia en todo el país en la transformación de la vida pública”.