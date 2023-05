Funcionarios de David Monreal son “Ineptos”

No Tienen la Capacidad Para Resolver Problemas: Alberto de Santiago

Por Rubén Palomo Macías

Alberto de Santiago Murillo, representante de agricultores de áreas agrícolas y pecuarias del estado, comentó a Página 24 Zacatecas que la mala percepción del gobernador del estado, David Monreal, viene desde que hereda un estado crítico en todos los sentidos y eso es complicado debido a que los sistemas y los tiempos no se han prestado para mejorar su imagen.

“El gobernador entra con la pandemia donde los gobiernos estatales y el gobierno federal decae, yo veo que él está queriendo trabajar sobre los problemas del estado pero no tiene los recursos económicos y humanos para poder cambiar, de la noche a la mañana, un panorama que es drástico, considero que estamos avanzando pero no como se requiere”, mencionó.

Alberto de Santiago señaló que el mundo se mueve con recursos económicos pero el estado no cuenta con el dinero suficiente para solventar los problemas de inseguridad, el campo y otros rubros.

“El problema del gobernador puede estar en su gabinete, hay muchas personas que no tienen la capacidad, no cumplen cabalmente con lo que debe realizar un funcionario público. Se han hecho cambios pero no han sido funcionales porque los mismos problemas se siguen presentando. Creo que un funcionario público debe estar al servicio de la comunicad en el sentido de que cuando menos se escuche a la población y yo veo que muchos funcionarios no tienen esa delicadeza. Con Gaby Pinedo pedimos muchas veces una audiencia y nunca nos pudo recibir”, señaló.

El representante de los agricultores aseguró que la capacidad ha rebasado a la función pública, es decir que los funcionarios no tienen la capacidad suficiente para sortear los problemas de Zacatecas.

“La mejor respuesta que puede tener la sociedad es una atención personal, cuando menos de ser recibidos, sabemos que no es sencillo dar soluciones de un día para otro pero la atención que se debe dar ya es un gran factor que influye en la percepción”, finalizó.