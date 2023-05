La Ciudadanía no se Equivoca, Tenemos un Gobernador mal Calificado: F. Pinedo

“Pésimo en Seguridad, Campo, Desarrollo Social y Economía”

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente del FPLZ, Felipe Pinedo Hernández, aseguró a Página 24 Zacatecas que la calificación ciudadana, respecto al gobernador del estado, nunca se equivoca y el hecho de que David Monreal continúe en los últimos lugares de aceptación a nivel nacional es una manifestación de que la población no está contenta con su quehacer gubernamental, con la seguridad y tampoco con temas nodales como el campo, el desarrollo social y económico de la entidad.

“Esos son termómetros del momento, desgraciadamente el gobernador no ha podido trascender, seguramente es frustrante para él estar siempre en la cola pero eso implica que tiene que hacer una revisión de su gabinete porque el gobernador con un mal equipo, un mal gabinete, va a dar malos resultados. Con un gabinete experimentado política y socialmente seguramente da otra percepción pero a menos de dos años hemos visto algunos movimientos de ese gabinete que no refleja resultados hacia afuera”, señaló.

Pinedo Hernández señaló diversos casos de cambios en las secretarías del gobierno y aseguró que debido a que aún no existen resultados la población sigue calificando al gobernador de una forma negativa.

“Esperamos que esta calificación se pueda modificar pero el gobernador tiene que cambiar actitudes y modificar las estrategias que está implementando en lo político, lo económico y lo social para que el estado salga del hoyo en el que se encuentra. El gobernador está rodeado de gente que opina siempre a favor y las voces críticas no las toman en cuenta porque piensan que todo es para hacer daño”, añadió.

Felipe Pinedo aseguró que David Monreal tiene que abrir los ojos y ver que la seguridad está muy mal, los empleos se han estado perdiendo y que si no fuera por las remesas que recibe el estado, Zacatecas estaría en la lona.

“Las inversiones no llegan y ahí falla la Secretaría de Economía, el agro no se ve fuerte y no se diga con el tema de los magisterios. El gobernador debe dar un giro para que al menos pueda subir un lugar más en la aceptación y no se quede de último”, finalizó.