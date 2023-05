Nuestros Diputados se la Pasan en la Grilla y en el Chisme: Faustino Adame

“Ignoran Tema Issstezac, Revocación de Mandato, Juicio Político, Aborto…”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró en entrevista con Página 24 Zacatecas que el trabajo legislativo se ha visto muy pobre por parte de los legisladores locales ya que hay muchos temas que están pendientes en el Congreso que no tienen seguimiento y parecieran estar congelados. Señaló que pareciera darse simulaciones de los temas que se tienen y que la realidad es que hay cosas que se ignoran.

“Vemos una legislatura que no sabe del tema de cómo se llevan los procesos, las leyes, de cómo meter las iniciativas y esto hace que haya una infinidad de temas que no se están desarrollando ni llevando a cabo. Algunos de los temas que se quedan en el tintero es lo del juicio político en contra de la secretaria de educación, la Revocación de Mandato, lo recién visto del aborto legal y seguro, a esto no se le da seguimiento, solamente en algunos casos actúan rápido”, apuntó.

Adame Ortiz añadió que el tema del ISSSTEZAC es uno de los que debe irse resolviendo ya que los jubilados y pensionados resultan afectados por la falta de decisión, aseveró que el trabajo en la legislatura es poco y por consecuencia se tienen resultados escasos.

“No se ve por donde podamos avanzar con la legislatura, creo que ya se les fue el tiempo y se les ve más preocupados por las próximas elecciones para ver y buscar otra alternativa de seguir en los espacios políticos y donde van a poder quedar ellos. Los tiempos ya están dictados y en este año se van a definir las candidaturas”, comentó.

Faustino Adame agregó que los legisladores no tienen rumbo y se la pasan armando grilla o chisme sin siquiera llegar a tintes políticos. Mencionó que realmente se deben de tomar decisiones para el bien de la sociedad y de la gente.

“Solamente les podemos decir que se pongan a trabajar y que no se les olvide su función, ojalá se dejen de cosas y grillas, que trabajen como se debe porque para eso están ellos ahí”, finalizó.