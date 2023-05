Mi Jardín de Flores

Los Amigos Impunes de David Monreal

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Ya es una denuncia formal, porque tengo entendido que fue presentada ante la instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de desho­nestidad y menos de corrupción, como gobernador le he pedido al secretario ge­neral para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Márquez) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultado y que la autoridad haga su trabajo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan loable, tan noble como es Protección Civil’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 15 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Queda sin Empleo ‘una Rata de Albañal’

“GRACIAS a una lluvia de denuncias de empresarios y comerciantes por extorsión en contra del Jeu Ramón Márquez Cerezo, coordinador estatal de Protección Civil de Zacatecas, fue que esta rata de albañal fue obligado a renunciar a su cargo.

“EL JEU, como hoy lunes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, exigía fuertes cantidades de dinero a empresarios y comerciantes para librar la certificación y así poder echar a andar sus negocios o regularizarlos, presumiendo que él y el David se llevaban de piquete de nalgas ¡qué cabrón! ¿Verdad?”.

– DOÑA Petra, ¿qué lenguaje es ese?-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero estas cosas me llenan de indignidad-.

-PUES SÍ, son tantos los afectados que el señor Fiscal, don Francisco José Murillo Ruiseco no pudo defender lo indefendible y filtró a prensa el alud de denuncias en contra del señor Jeu-.

-DICEN –tercia don Roberto- que hay dos cosas en la vida que no se pueden ocul­tar: ‘lo pendejo y lo ratero’, y no obstante de que a las víctimas no le hicieron caso en la Secretaría de la Función Pública, feudo de Humbelina Elizabeth López Loera, con el fiscal Murillo fue diferente y hoy lunes estalla la bomba en nuestro diario y en la mayoría de los medios de comunicación, al presentar su renuncia al gobernador David Monreal Ávila:

‘EL DÍA de hoy -escribió Jeu- me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia voluntaria con carácter de irre­vocable, al cargo de Coordinador Estatal de Protección Civil de la Secretaría del Gobierno del Estado de Zacatecas, lo ante­rior por motivos estrictamente personales.

-¡AY MÉNDIGA ratota de albañal!, ahora robar es sinónimo de ‘motivos es­trictamente personales’, ¡rata inmunda!-.

‘POR ELLO -continúa Jeu- con fun­damento en los artículos 2, fracción 1 y 17, de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, y derivado de la relación laboral que hoy termina, le solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a la Coordinadora Administrativa de esta Secretaria de Gobernación con el objeto de que realice los trámites correspondientes para obtener mi baja laboral, así como el pago de prestaciones que procedan con motivo de la presente renuncia’.

-¡AY, MALDITO! -exclama doña Pe­tra-. No se conformó con robar a manos llenas, sino que ahora pide su finiquito el desgraciado, infeliz no tiene vergüenza, ¡cínico!

“ESTÁ claro que la renuncia se la exi­gieron, el David mismo lo dijo en la nota de la compañera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras agencias, que hoy martes publicamos en nuestro Diario:

‘YA ES una denuncia formal -expresó el David-, porque tengo entendido que fue presentada ante la instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de deshonestidad y menos de corrupción (sic) como gobernador le he pedido al secretario general para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Márquez) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultado y que la autoridad haga su traba­jo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan loable, tan noble como es Protección Civil’.

-BUENO, si las denuncias sólo son de dichos, no le van a hacer nada, porque hasta yo sé es que don David es muy amigo del extitular de Protección Civil-.

-TIENE usted razón madre Teresa, a lo mejor van a hacer un teatro mal parchado para cuando se haya olvidado el asunto, David lo reinstale en el cargo o le dé otro hueso en alguna otra dependencia: ‘dime con quién andas y te diré quien eres. Re­cuerden que a la examante de su herma­noRicardo, David le dio un buen hueso en su Gabinete-.

-BUENO, pero en este caso podremos recordárselo llegando el caso, porque lo escrito escrito está:

‘SE DEBE -abundó el David- ver no sólo el actuar de quien era el titular, sino de toda la corporación, además de reconocer que hoy tiene la preocupación, debido a que esta institución no tiene manejo de recursos y confiaba que ahí no hubiera esa tentación, pero debido a que la investigación señala que se pudiera tratarse de ‘una especie de extorsión hacia los empresarios, a los denunciantes, habrá cero tolerancia con los actos de corrupción y de deshonesti­dad y que sirva de ejemplo para todos los funcionarios’.

“JUARJUARJUAR, a como están las cosas, ‘de lengua me como un plato’, no olvidemos que nada ha hecho Contra Alex, Cristina, Benjamín Medrano, Julio César Chávez Padila y esposa y menos en contra de uno de sus hijos, que está acusado él y varios juniors más, de causarle la muerte al estudiante de Prepa Jorge Iván Ávila Correa, después de propinarle una cobarde golpiza con pies y manos; además sabemos que aquí en Zacatecas reina la impunidad, ¿ya lo olvidaron?

-POR supuesto que no don Roberto, en estos asuntos yo como Santo Tomás, ‘hasta no ver no creer’-.

-YO OPINO igual que la madre Teresa, en esto siempre hemos coincidido-.

Siguen los Ríos de Sangre

“NO TIENEN vergüenza, hoy andan diciendo nuestras H. Autoridades que ya Fresnillo dejó el primer lugar en crimina­lidad y que en todo el estado también están bajando los índices.

“PINCHES mentirosos, ayer lunes asesinaron a balazos a un hombre en Gua­dalupe, e hirieron a dos más, lo que podría aumentar las ejecuciones en ese pueblo mal llamado ‘mágico’.

ADEMÁS, en Vetagrande balearon a un hombre que conducía su vehículo.

“ASÍ LAS cosas, la jornada del crimen dejó como saldo un muerto y tres heridos y es factible que el número de asesinatos crezca, pero esto ya no lo van a informar, siempre lo ocultan.

“EN CUANTO a desapariciones forzadas, nuestro Diario publicó la Cé­dula de Búsqueda de JESÚS MACÍAS LOPEZ de 48 años, desaparecido el Ojocaliente, Zacatecas, el 13 de mayo del presente año”.

-ASESINATOS, feminicidios, desapa­riciones forzadas, extorsiones, secuestros, asaltos a mano armada, robos y otros son el pan de cada día.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.