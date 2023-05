Mi Jardín de Flores

El que no Asesina, Roba

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘SE DEBE ver no sólo el actuar de quien era el titular (Jeu Ramón Márquez Cerezo), sino de toda la corporación, además de reconocer que hoy tiene la preocupación, debido a que esta institu­ción no tiene manejo de recursos y con­fiaba que ahí no hubiera esa tentación, pero debido a que la investigación señala que se pudiera tratarse de una especie de extorsión hacia los empresarios, a los denunciantes, habrá cero tolerancia con los actos de corrupción y de deshones­tidad y que sirva de ejemplo para todos los funcionarios’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 16 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

APENAS LE habían arrancado la vida dentro de su automóvil, cuando este go­bierno de inmediato lo sepultó con el polvo del olvido.

COMO LO informa hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ayer, a plena luz del día, a eso de las 7:50 de la mañana, le arrebataron la vida a un joven de 20 años, hijo de una jueza Mercantil del Poder Ju­dicial; yo esperaba ver alguna condolencia del presidente del Tribunal Superior de Jus­ticia del Estado, don Arturo Nahle García, pero no la encontré por ningún lado, por eso digo que de inmediato lo sepultaron con el polvo del olvido.

TAMBIÉN busqué en las redes sociales algunas palabras de aliento del señor go­bernador don David Monreal Ávila, para la madre, el padre y hermanos del joven, pero tampoco vi condolencia o palabra alguno del titular del Poder Ejecutivo, ¿por qué esa falta de solidaridad para los padres y deu­dos del joven sacrificado, cuando la madre del joven es integrante de este gobierno?

-A MÍ también, madre Teresa, se me hace extraña esa falta de solidaridad para con la familia del joven asesinado, cuando por la mañana de ayer martes, a eso de las 7:50 horas salió de su casa, subió a su automóvil Nissan blanco y en ese momento fue acri­billado sin darle tiempo de nada-.

-CON este asesinato ya son dos los hijos de jueces muertos a balazo -tercia don Roberto-, recuerden a otra jovencita hija de un juez que viajaba en un taxi; pero también ejecutaron a un juez penal, tal es el caso de Roberto Elías Martínez, asesi­nado a balazos a principios de diciembre del año pasado.

-ESTOS Malos Organizados están com­pletamente podridos, deshumanizados y arrancan vidas a diestra y siniestra, como también sucedió con el coordinador estatal de la Guardia Nacional, señor general don José Silvestre Urzúa Padilla-.

-¡AY NO! Los narcos en Zacatecas son más sanguinarios que en ningún otro estado del país y, como siempre, han de andar bien drogados, porque matan a balazos a quien se les antoje, así sean inocentes, pues gozan de descarada impunidad: todo comenzó a descomponerse cuando arribó a Palacio de Gobierno el Alejandro Tello, quien fue el que les abrió de par en par las puertas de Zacatecas a los narcos y desde entonces siguen aquí a pesar de que el David tam­bién prometió, como el ‘RaTello’, en su campaña electora, echarlos de Zacatecas, pero nos engañó por completo.

“NO SOLAMENTE no los ha echado, sino que los protege con un manto de impunidad, pero ¡Hay un Dios!, ¿verdad madre Teresa?”.

-¡JA! -interviene don Roberto-, los Mon­real no tienen dios, su dios es el dinero, ahí está Ricardo, muy católico y devoto del Niño de Atocha y de las 11 mil vírgenes, pero se arrodilla ante la masonería, como aquí los señalamos con fotos y otras evi­dencias-.

La Jornada Criminal

OTRO ASESINATO sucedió también en Guadalupe: por la noche, un hombre fue acribillado a balazos cuando caminaba por la calle Lomas Taurinas, colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, del mencionado y peligroso municipio.

EN OTRO Pueblo Mágico, Jerez, unos narcos atentaron contra la vida de un grupo de policías municipales, afortunadamente los criminales traían la pólvora mojada y no hubo muertos ni heridos, pero tampoco fueron detenidos porque al huir lanzaron al piso las clásicas poncha llantas.

Y EN Fresnillo, unos narcos vieron a dos atractivas jovencitas caminar por la calle Hombre Ilustres, colonia Periodistas; uno de ellos se bajó de la camioneta que tripu­laban y, con pistola en mano, las amenazó de muerte si no se subían al vehículo.

“UNA de ellas, arriesgando, su vida co­rrió desesperado y se puso fuera del alcance del narco armado, no así su acompañante de 18 años, que fue violentamente privada de su libertad.

“ESTO sucedió a pleno sol, a eso de las 12:00 del día y la chamaca que logró burlar al narco, llegó a casa de su amiga y les contó lo sucedido, por lo que enseguida sus familiares ocurrieron a Casa de Justicia y ante el Ministerio Público denunciaron la privación ilegal de la libertad de la niña de 18 años.

“CONTINUANDO con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas pu­blica hoy miércoles la Cédula de Búsqueda de JOP MOISÉS GONZÁLEZ ATANACIO de 23 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 8 de mayo del presente año.

EN SÍNTESIS: se cometieron dos asesi­natos, una privación ilegal de la libertad y un enfrentamiento entre narcos y policías. En ninguno de los casos hubo detenidos.

-Y FALTARÍAN los que ocultan las autoridades-.

-MÍNIMO, otro tanto, yo no sé por qué lo hacen-.

-A PROPÓSITO: en el informe de Se­guridad de la Presidencia de la República, dan un importante dato: en todo el país los elementos de la Guardia Nacional son 107 mil 148, mientras que de las fuerzas armadas alcanzan 146 mil 345, lo que sumados son 253 mil elementos sumados contra el narco, ¿creen ustedes que sean más los narcos que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas?-.

-YO CREO que no, pero además hay que sumar los policías estatales y municipales; lo que sucede es que los capos son muy buenos para corromper a las autoridades: desde el cuico raso hasta los gobernadores, pasando por los jefes policiacos-.

Humbelina Elizabeth López Secretaria de la Función Pública

-DE ACUERDO con la Humbelina, secretaria de la Función Pública, todas las autoridades habidas y por haber van sobres el Jeu Ramón Márquez, excoordinador es­tatal de Protección Civil, para quien según el Sapo era la pedrada, ya que cobraba moches de cinco mil a 200 mil pesos para expedir certificados de que todo estaba en orden: ni uno se le iba porque a todos les hallaba, cuando menos, una falla y en seguida los trasquilaba con varios miles de pesos, lo que de cajón significaba el sustancioso “moche”: y, como es Jeu Ra­món muy amigo del David, creyó que sería impune, aunque la Humbelina asegura que no porque: ‘La SFP será muy contundente en cualquier tipo de sanción que se emita para que haya culpables y se castigue la corrupción. No se permitirán actos de esta naturaleza ni con la pasada administración ni con la actual:

‘HE DECIDIDO -continúa- cuidar mucho el proceso del excoordinador, pero se atrae de oficio las denuncias. Ya no es servidor público, ya no trabaja para el gobierno del estado, el gobernador fue muy determinante que cuando haya una injerencia con algún servidor público y que se castigue.

‘JEU ENFRENTA su proceso fuera de ser servidor público pero en las audiencias tiene que enfrentar su proceso de manera personal y, por supuesto, en las actuacio­nes administrativas, nosotros como SFP, pediremos que enfrente sus alegatos y audiencias de forma presencial’, finalizó.

“PRONTO veremos si al Jeú le dan cárcel o no, yo en los políticos ya no creo: primero fue el ‘RaTello’, luego continuó el David y lejos de mejorar se puso más crítica la violencia y subieron de nivel los ríos de sangre, las extorsiones, las desapa­riciones forzadas, pero lo más grave son los amigos del David: el que no asesina es rata”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima se Guadalupe-.