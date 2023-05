La Corrupción de Jeu le Pega al Gobernador David Monreal son muy Cercanos: E. Laviada

“Este Asunto Perjudica a David Quien Sigue en Último Lugar de las Encuestas”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local Enrique Laviada Ci­rerol aseguró a Página 24 Zacatecas que el caso en que se señala a Jeu Ramón Márquez Cerezo de corrupción no deja bien parado al gobierno y a la imagen de David Monreal Ávila ya que hasta donde se sabe el exdirector de Protección Civil es una persona cercana al gobernador que lo ha acompañado desde otros cargos anteriores, en la campaña y que después fue premiado con un cargo en el actual gobierno.

“Resulta que se evidenció que existe co­rrupción, que eso ya había sido detectado pero no se había procedido, no se había hecho nada para detener la corrupción y finalmente les estalló en las manos. No tuvieron más remedio que renunciarlo, así se le llama en México a esto que pasó, lo renunciaron”, apuntó.

El diputado explico que renunciar al exfuncionario significa que hay una acepta­ción tácita de que fenómenos de corrupción están aquejando a la actual administración. El diputado espera que se trate de un caso aislado pero tal vez no sea así y existan más casos como el que se dio a conocer dentro de la actual administración gubernamental.

“Nosotros por lo pronto ya estamos to­mando medidas, la Auditoría Superior del Estado (ASE) depende del Congreso, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) tiene pendiente una reunión con el auditor para abordar este tipo de asuntos en otras dependencias. David sigue, por lo que sa­bemos, en el último lugar de las encuestas y este asunto no le ayuda, no le ayuda a su equipo, es lo que nosotros vemos desde el poder legislativo. De pronto hay algunas señales de mejoría en, por decir algo, con el trato hacia el poder legislativo, pero son sólo algunos destellos, todo lo demás lamen­tablemente es negativo. Ojalá la ciudadanía siga denunciando, la cultura de la denuncia en todos estos asuntos es muy importante y los medios de comunicación cumplen un papel importante para que esto se ventile públicamente”, finalizó.a