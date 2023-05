Mi Jardín de Flores

Pésimo Trabajo de Comunicación

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No vamos a dejar de manifestar nues­tra protesta por lo sucedido en Perú, les molestaba mucho a los de la clase do­minadora que hablemos del tema, pero creemos que se cometió una injusticia al destituir al presidente legal y legíti­mamente constituido Pedro Castillo’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 18 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

PUES SÍ, coincido con el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol: ‘La corrupción de Jeu le pega al gobernador David Monreal, son muy cercanos’, es la verdad: ‘dime con quién andas y te diré quién eres’, ahora nomás falta que don Jeu se sume a la lista de los im­punes y su deshonestidad no sea sancionada. ¿Hacia dónde nos lleva don David?

-SERÍA el colmo, madre Teresa -dice doña Petra-, que el Jeu no recibiera su castigo después de robar y perjudicar a empresarios y comerciantes con fuertes cantidades de dinero a cambio de un pape­lito que dice ‘todo está bien, este changarro cumple al cien con la Ley de Herodes’, en este caso la Ley del David, porque éste es el gobernador y está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley por muy amigo que sea del Jeu, así es que también lo tizna porque, ademas, él le otorgó el nombra­miento: coordinador de Protección Civil (PC), ‘porque era el mejor para ese cargo’-.

-SE sabe -interviene don Roberto- que son muchos los comerciantes y empresa­rios víctimas de la voracidad de Jeu, pero las autoridades no dirán quiénes, cuántos fueron y las cantidades, pero deben de ser muchos y con harta lana pues el extitular de PC es íntimo amigo del gobernador, así es que no solamente no dirán cuánto robó ni quienes fueron las víctimas de Jeu, pero los reporteros de la fuente pueden investigar y develar víctimas y cantidades-.

-MAL y de malas anda don David por­que bien lo dice el señor diputado Laviada Cirerol: el tema de corrupción en que está envuelto don Jeu ‘no deja bien parado al gobierno y a la imagen de David Monreal Ávila ya que hasta donde se sabe el excoor­dinador de PC es una persona cercana al gobernador que lo ha acompañado desde otros cargos anteriores, en la campaña y después premiado con el cargo’, con el que estafó a no se sabe cuántas empresas y personas.

CONTINÚA don Enrique:

‘RESULTA que se evidenció que existe corrupción, que eso ya había sido detectado pero no se había procedido, no se había hecho nada para detener la corrupción y finalmente les estalló en las manos. No tuvieron más remedio que renunciarlo, así se le llama en México a esto que pasó, lo renunciaron.

‘NOSOTROS, por lo pronto -señala el señor diputado-, ya estamos tomando medidas, la Auditoría Superior del Estado (ASE) depende del Congreso, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) tiene pendiente una reunión con el auditor para abordar este tipo de asuntos en otras de­pendencias.

‘DAVID sigue, por lo que sabemos, en el último lugar de las encuestas y este asunto no le ayuda, no le ayuda a su equipo, es lo que nosotros vemos desde el poder legis­lativo. De pronto hay algunas señales de mejoría en, por decir algo, con el trato hacia el poder legislativo, pero son sólo algunos destellos, todo lo demás lamentablemente es negativo.

‘OJALÁ la ciudadanía -finaliza el señor diputado- siga denunciando: la cultura de la denuncia en todos estos asuntos es muy importante y los medios de comunicación cumplen un papel importante para que esto se ventile públicamente’.

-PUES no queda de otra, la gente tiene que seguir protestando por las marranadas que se llevan a cabo en el desgobierno del ‘David Corleone’, chance y se despierte y se ponga a trabajar, ya cumplió un año ocho meses y seis días y sigue dormido en la vetusta casa de los perros.

“EN MENOS de cuatro meses el David ya se habrá ching… (censurado) 33.33% de su desgobierno y, en lugar de avanzar, camina rápidamente para atrás como los cangrejos, por eso son muchos los zacate­canos decepcionados por el pésimo papel que está desempeñando, no da una y el muchachito ese que entró en lugar de la Gabriela Pinedo, nomás no da una: ¿cómo se llama el señoritongo ese?”.

-DON Rodrigo Reyes Mugüerza y, según don David, es una persona muuuy preparada:

“ES LICENCIADO en relaciones in­ternacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

“TIENE una maestría en administración pública y política económica, de la London School pf Economics (LSE.

“FUE coordinador general de Asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

“DIRECTOR general adjunto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“DIRECTOR de la Coordinación Téc­nica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Y ASISTENTE técnico en dos or­ganismos dependientes de la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC)”.

-MMM.. pues no se me hace gorda An­tonia, lo que pasa es que está mal fajada; el Rodrigo es un aprendiz de tecnócrata y lo traen pa’allá y pa’ca, como que lo andan fogueando o en ninguna chamba da el an­cho; como secretario general de Gobierno el David necesita un buen cirujano que sepa operar con destreza, porque el David tiene muchos heridos en el clóset y este chavo se nota que no sabe operar, o no sabe comunicar que para el caso es el mismo-.

-COINCIDO con usted, doña Petra, es como el caso de Gerardo Flores López que cobra como coordinador de Comunicación Social y sólo broncas le ha dado a David, porque no le entiende al cuete o su gente se lo estalla en su cara; hoy jueves, por ejemplo, el general Medina Mayoral se aventó un buen jale al atrapar a siete narcos y decomisar 25 armas, pero en la foto que mandaron a los medios de comunicación sólo aparecen 14 armas y en lugar de los siete detenidos aparecen cuatro policías estatales y dos elementos de la Guardia Nacional, ¿dónde están las fotos y los nombres de los detenidos?

“ESTO NO abona a la credibilidad de este gobiernito: ¡carajo! Que manden fotos de los detenidos, no importa que les tapen los ojos, tampoco importa que sólo pongan sus nombres y en cuanto a sus apellidos que los atasquen de “N”, la gente quiere pruebas, no mamadas a medias”.

-PUES por eso el David va a la cola en todas las encuestas: se enfrenta al narco inteligente con gente que no lo es… bueno con sus honrosas excepciones como el general Mayoral, pero en su mayoría son un atajo de bue…nos pa’nada-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.