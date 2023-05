En Servicios Públicos nos Estamos Preparando Para la Temporada de Lluvias: M. Félix Carrillo

“Estamos Limpiando Alcantarillas y Retirando Basura”

Por Rubén Palomo Macías

Miguel Félix Carrillo, secretario de Servicios Públicos del municipio de Zacatecas, comentó que la temporada de lluvias está próxima y a raíz de esto el ayuntamiento se está preparando para que el azote de las aguas sea mí­nimo en las calles del municipio con la limpieza de alcantarillas. Sin embargo señaló que se realizan programas pre­ventivos previo a la caída del líquido donde se continúa dando atención a todas las áreas de dicha secretaría.

“En el programa preventivo vigila­mos que no tengamos algún incendio por la maleza seca y la basura. Trata­mos de evitar esas cosas para no tener un desastre mayor. Nosotros tenemos en cada área un administrativo y un grupo de trabajo, sobre todo en los panteones donde no solo se da servicio de inhumación y exhumación donde se hacen trabajos de limpieza”, señaló a Página 24 Zacatecas.

Félix Carrillo añadió que la proble­mática de algunas plagas en merca­dos y en lugares públicos, como lo es el mercado de abastos y el rastro municipal, donde existen incidencias de mucha basura y desperdicios que llaman la atención de estas plagas. Por ello se tiene programado una lim­pieza contratada, una desinfección y una sanitización que se realiza cada mes para que los comerciantes y los compradores no tengan problemas ni vulneraciones a la salud.

“El tema del mercado de abastos y el rastro constantemente lo estamos atendiendo, yo los invito cada domin­go y hacemos un retiro de basura de un promedio de siete camiones, en es un aproximado de 60 metros cúbicos de basura. Una acción que tenemos que hacer en fines de semana porque durante la semana el espacio no nos permite entrar con camiones o con máquina y por eso lo hacemos cada domingo a las 7:00 de la mañana, seguimos atendiendo estos espacios”, finalizó.