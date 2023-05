Mi Jardín de Flores

El Narco Dicta la Agenda en Zacatecas

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Vemos que los propios zacatecanos están subiendo a las redes que no vengan a Zacatecas, que se vayan para otro lado y estamos luchando contra los mismos amigos, familias y hermanos. Eso lastima mucho al gremio y ellos, obviamente, están inquietos y tristes por esa situación, ojalá esto mejore. Lo que nosotros estamos haciendo, y no descansaremos de hacerlo, es promocionar y difundir Zacatecas por todos lados, la sociedad nos puede ayudar así como se hace en otros estados’: Le Roy Barragán Ocampo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 19 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Narco Dicta la Agenda en Zacatecas

¡DIOS DE mi Vida! En mi amado Zacatecas los Malos Organizados pueden trasladar en cualquier vehículo los cuerpos sin vida de sus víctimas, tirarlos en el lugar que decidan sin que ninguna policía de los tres niveles de gobierno, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano los descubran, esto es increíble y se llama impunidad.

-NO ES de extrañarse -contesta doña Petra-, el narco desde que el Alejandro Tello Cristerna llegó al poder, es el que dicta la agenda criminal, misma que continúa con el David Monreal Ávila, que la heredó y sigue vigente-.

-ESTO se debe a la descarada complicidad que existe entre el narco y la policía: ellos se entienden por claves y…

-¡AH caray, eso nunca nos lo había comentado, ¿cómo está eso, don Roberto?-.

-ES SENCILLO: el narco con sus manos se identifi ca como si fuera policía y por eso el efectivo no lo detiene: le cede el paso, así de fácil es la vaina esta-.

“MUCHOS policías sospechan porque les ven la pinta de narcos, pero no los paran para no meterse en problemas. Además recuerden que muchos narcos traen credenciales hasta de la Federación; no falsifi cadas ¿eh?, derechas, la corrupción y los compromisos son tan fuertes que las expiden y las fi rman los propios titulares, por eso los narcos y otro tipo de delincuentes traen sus credenciales de efectivos sin serlo y tienen vía libre, ¿se imaginan lo que pagan por una ‘charola’ de esas?

“POR ESO no nos debe de extrañar que no los atrapen y que circulen con cadáveres en sus vehículos por todo Zacatecas, pero el billete hace posible que continúen esas complicidades entre policías y delincuentes pues están arraigadas en Zacatecas.

“ES INCREÍBLE que secuestran a una persona, la torturen, las maten a balazos, empaqueten su cadáver con cobijas y bolsas de plástico y trasladen su cuerpo hacia un lote baldío o a donde se les venga en gana y lo arrojen como un fardo la capital del estado y se retiren con total impunidad como hoy lo da a conocer nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“EN FRESNILLO, con bombos y platillos celebran que la criminalidad ha descendido dos lugares: ‘Ocupamos el tercer lugar por abajo de Guadalupe y Zacatecas”, dijo muy ufano el sonriente alcalde Saúl Monreal, pero ayer en un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales armados en la calle Lienzo Charro, a espaldas de las instalaciones de la Feria Nacional de la Plata, dejó el saldo de un muerto, un herido y cero detenidos.

“Y PREGUNTO: ¿este es el resultado que tanto celebran? ¡No mamen! Y con otra: en pleno centro de la ciudad de Fresnillo, a la luz del día, dos delincuentes llegaron en una motocicleta a una tienda de ropa y calzado llamada CHRONIC, ubicada en la calle Belisario Domínguez, que es muy transitada, se bajaron de la moto y entraron al negocio a eso de las 10:00 de la mañana.

“UNO DE los delincuentes sacó de entre sus ropas una pistola escuadra y, amenazando de muerte a la encargada, la obligaron a entregarles seis mil pesos en efectivo que la mujer tenía en caja; no conformes con el botín, los asaltantes robaron ropa y calzado.

“IMAGÍNENSE cómo está Fresnillo de inseguro: asaltan una tienda en el centro de la ciudad, roban dinero, ropa y calzado a plena luz del día y los delincuentes abordan la moto en la que llegaron y se van tranquilamente con todo y que esa área debe estar súper vigilada por tanto comercio que hay en la céntrica zona, ¿cuál baja de criminalidad? ¡Por favor!

“¡EL REGRESO de la paz prometida nunca lo verán nuestros ojos si David no limpia la policía, esa es la clave: limpiar esa podredumbre, ¡carajo!”.

-PUES LES debe dejar buen dinero venderle la plaza al narco y a la delincuencia común, ¿no?-.

-OBVIAMENTE, es la caja chica más productiva que tiene el gobernador, el fi scal y otros jefes policiacos de menor jerarquía, esa es la realidad. Este gobierno de donde quiera saca lana; el saldo de ayer jueves fue de dos asesinatos, un herido y una céntrica tienda de ropa y calzado asaltada, pero espérense ya está aquí el fi n de semana y vamos a ver un aumento de la criminalidad, ojalá y me equivoque, pero…

LAS DESAPARICIONES NO TIENEN FIN

EN CUANTO las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social publicas las Cédulas de Búsqueda de:

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ MIJAREZ (sic) de 17 años, desaparecido en Sombrerete, Zacatecas, el 18 de mayo de 2023.

ISMAEL LUNA ROMERO de 20 años, desaparecido el 16 de mayo del presente año, en Fresnillo, Zacatecas, y PABLO ESCOBEDO YÁÑEZ de 38 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 17 de mayo de 2023.

Atrapan a Otro Narco que Participó en el Asesinato del General Urzúa

LES TENGO una exclusiva: atraparon en Aguascalientes a un peligroso narcosicario de aquí de Zacatecas, que habría participado en el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional, ocurrido en Pinos, Zacatecas.

SEGÚN nuestro compañero Esteban Bonilla López de TRIBUNA LIBRE de Aguascalientes, el narco se llama Esteban Eduardo ‘N’ ‘N’ tiene 27 años y fue detenido en el municipio de Asientos del vecino estado.

TODO comenzó cuando policías estatales y municipales hacían labores de vigilancia en un camino de terracería que conduce a la comunidad San Rafael Ocampo ayer jueves 18 a eso de las 4:00 de la tarde y en determinado momento vieron que un sujeto los evadía y corriendo tiró al monte, por lo que lo siguieron y lo detuvieron: así de fácil.

AL COTEJAR sus datos en el C5i, el angelito contaba con una orden de aprehensión por un asesinato ocurrido el 8 de enero de 2019, en la comunidad San Ignacio, Fresnillo, Zacatecas, por lo que lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal y ahí cantó sus más grandes éxitos:

SU PARTICIPACIÓN en el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional, ocurrido en el municipio de Pinos, el jueves 24 de noviembre de 2022, además de su participación en, cuando menos, otros 10 asesinatos.

“AL VER que el narco era sumamente peligroso, pidieron el apoyo de la Guardia Nacional y de la Sedena para blindar sus instalaciones para no sufrir alguna sorpresa, y hoy viernes por la mañana un convoy de patrullas de Aguascalientes lo trasladó aquí a la Fiscalía de Francisco Murillo.

¡QUIHUBO!, lo que siempre les he comentado: con un narco que agarren canta porque canta y bien al grado que se desgrana la mazorca, habrá que ver si Murillo nos da más información al respecto o calla y lo deja en libertad como suele suceder: miren, el compañero Esteban Bonilla hasta foto ofi – cial de la Policía Estatal de Aguascalientes nos mandó.

“OJALÁ y David mande a Francisco Murillo al vecino estado para que reciba un intenso entrenamiento de cómo capturar a un narco y cómo investigarlo-.

-PUES lo dice medio en broma, don Roberto, pero no estaría de más, chance y hasta le injerten pelo, pues dicen que en Aguascalientes hay excelentes médicos tricólogos: ¿cómo se vería el Pancho con pelo?-.

-PUES haga la prueba en su computadora, doña Petra-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.