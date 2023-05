Se Debe Acabar con la red de Corrupción en el Gobierno: José Luis Medina Lizalde

“La Acusación Contra Jeu nos Dice que Está Vigente”

Por Rubén Palomo Macías

El exlegislador federal y local José Luis Medina Lizalde, comentó a Página 24 Zacatecas que el reciente caso de corrupción por parte de Jeu Márquez Cerezo en el gobierno del estado es un caso extremo ya que las versiones acerca de sus conductas eran muy públicas y no se sabe cuál fue la última gota que derramó el vaso. Celebró que haya empresarios que denuncien debido a que en el empresariado zacatecano no es muy fuerte la cultura de la denuncia.

“Frecuentemente los empresarios se quejan y lamentan pero no dan el paso sin el cual no se puede proceder contra la corrupción y a partir de eso poder exigirle a las autoridades que hagan su papel. Espero que sea un juicio escrupulosamente ajustado a derecho el que nos diga si el excoordinador de Protección Civil es responsable o no de lo imputado, lo que sí sería muy frustrante e indignante es que nos salieran con que ya no se sigue el caso, sería intolerable en Zacatecas”, apuntó.

José Luis Medina señaló que existen muchos casos que se han dejado de lado y que un caso más sería algo que la ciudadanía no tomaría con calma ni lo vería con buenos ojos. El exlegislador añadió que los delitos de corrupción siempre son en cargo de redes y no de individuos.

“Hay delitos que son de realización individual como un homicidio o una violación pero los delitos que se cometen en la esfera pública necesitan de cómplices, de encubrimientos y esto es importante saberlo para que no se nos conforme con el testigo de un solo individuo y se dejen vivas las redes de corrupción. Por eso es muy importante que la ciudadanía exija con mucha firmeza el combate a la corrupción”, mencionó. Finalmente José Luis Medina comentó que no se tienen los datos para asegurar que continúe la corrupción dentro del gobierno estatal pero la naturaleza de ese tipo de delitos indica que continúan los actos de corrupción. “Ojalá que se emprenda en serio el combate a la corrupción porque tenemos muchos años de retraso con ese tema”, remató.