Mi Jardín de Flores

El Regreso de la Narcocarnicería

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Quiero hacer un llamado sobre todo al gobernador y a los diputados locales para que hagan algo por el campo, porque no ha llovido ni para las vacas, no tienen agua para tomar, mucho menos tienen qué comer; hago un llamado urgente para que sean ellos los que encabecen la lucha’: Fernando Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 20 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Regreso de la Narcocarnicería

“ES POR demás, mis queridas amigas, con esta ‘nueva gobernanza’ vamos todos los zacatecanos directos al precipicio: la narcocarnicería ya se asoció con la violencia y la inseguridad como en el gobierno de Alex.

“COMO lo publica hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, restos humanos los metieron en una hilera y ésta la arrojaron en la calle 16 de septiembre, colonia San Pedro, en la siempre hermosa Jerez de García Salinas.

EL HALLAZGO ocurrió a plena luz del día por vecinos que por ahí pasaban y lo reportaron al 911, por lo que se dejaron venir decenas de policías y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que confi rmaron el hecho.

O SEA: es lo que faltaba para que este gobierno se comparara al 100 con el anterior, pues no olvidemos que restos de víctimas en hieleras eran muy común con Alex y ahora con David ya está regresando la carnicería. ¿Detenidos? No hubo-.

“AHÍ MISMO, en la bella Jerez, se cometió otro horrendo asesinato: un individuo fue secuestrado, torturado y asesinado a balazos; lo semicubrieron con unas cobijas y lo fueron a tirar a un camino que conduce a El Moral y a su lado dejaron un narcomensaje que, según trascendió, estaba dirigido a David Monreal. Por supuesto, tampoco aquí hubo detenidos.

-¡VÁLGAME Dios!, eso está muy delicado pues puede deberse a algún reclamo o amenaza, no sé por qué esos textos no los dan a conocer a la prensa… bueno, sus motivos tendrán porque en Jalisco sí mandan fotografías a los medios de comunicación pero aquí se ve que son muy quisquillosos hasta para informar-.

-BUENO ya para terminar con estos ríos de sangre, el cuarto asesinato del día ocurrió (tenía que ser) en Fresnillo: un hombre que caminaba por la calle Camilo Torres, colonia Emiliano Zapata, fue asesinado a balazos por matones a sueldo al servicio de la delincuencia organizada e “inteligente”, como lo reconoce David Monreal; y sí, tan ‘inteligente$’ que los asesinos huyeron fácilmente $in que nadie los detuviera: esos sí que son harto inteligente$, por eso huyen con gran facilidad-.

Los Campesinos Siempre Bailan con la más fea

-YO SÉ lo duro y difícil que es trabajar el campo: desde los preparativos para sembrar hasta cosechar… bueno, la cosecha de temporal se da siempre y cuando no se le olvide a San Isidro Labrador mandar un buena y hasta regular temporada de lluvias: ‘Pastores y labriegos: los pies en la tierra, la mirada en el cielo’, no hay de otra.

“POR ESO me da coraje y me duele hasta el alma que los gobiernos no apoyen al campesinado que siempre termina engañado por los dueños del poder y por los desgraciados coyotes que nomás están inventando pretextos para comprarles sus cosechas a precios ínfi mos: tramposos y mala alma.

“HOY, el Fernando Galván Martínez, líder frijolero pide que el David declare el campo como zona de desastre por la sequía, lo que les ha ocasionado muchas pérdidas: en la entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, expresó:

‘QUIERO hacer un llamado sobre todo al gobernador y a los diputados locales para que hagan algo por el campo, porque no ha llovido ni para las vacas, no tienen agua para tomar, mucho menos tienen qué comer; hago un llamado urgente para que sean ellos los que encabecen la lucha.

‘SI NO hay frijol, no hay economía en Zacatecas; las calles de Sombrerete, Guadalupe, Río Grande y todo el norte del estado está solas, somos el estado con mayor producción de frijol en todo el país y somos los que le damos de comer a todos los mexicanos y a todos los zacatecanos’.

-Y MUY cierto, doña Petra, la mayoría de los mexicanos, sobre todo los zacatecanos, no podemos dejar de comer un rico plato de frijoles, ¡hasta los de la olla son riquísimos-.

-PERO DIJO que van a ir a México para intentar hablar con mi ‘cabecita de algodón’, por lo que ‘en los próximos días viajará a la Ciudad de México para buscar una mesa de diálogo con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a efecto de gestionar recurso federal para el rescate del campo zacatecano’.

“SI LOGRAN verlo, no dudo ni tantito que los apoyará porque si se atienen al David ya valió una pura y don cos sal, ese no le da agua, ni al Gallo de la Pasión, es puro “méngache” y “méngache”, utiliza el Presupuesto de Egresos como si fuera de su propiedad”.

David Debe Terminar con la Corrupción

HOY SÁBADO, don José Luis Medina Lizalde en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, se refi ere a la corrupción que está incrustada en el gobierno de don David, dice que el ya había oído hablar de la exigencia del titular de Protección Civi, el seño Jeu Márquez Cerezo, a empresarios y comerciantes para que le dieran un dinerito a cambio de regularizar sus negocios en Protección Civil, pero que no pasaba nada, por lo que los defraudados decidieron alzar la voz y lograron que el señor Jeu renunciara al cargo:

‘FRECUENTEMENTE -dice don José Luis Medina-los empresarios se quejan y lamentan pero no dan el paso sin el cual no se puede proceder contra la corrupción y a partir de eso poder exigirle a las autoridades que hagan su papel. Espero que sea un juicio escrupulosamente ajustado a derecho el que nos diga si el excoordinador de Protección Civil es responsable o no de lo imputado, lo que sí sería muy frustrante e indignante es que nos salieran con que ya no se sigue el caso, sería intolerable en Zacatecas’.

“PUES sí muy frustrante para los zacatecanos, pero para David sería la corona de la impunidad: si está protegiendo a su amigo Benjamín, a su amigo Julio César y a la esposa de éste, sería el desprestigio completo para el gobernador: el pueblo ya no aguanta otro caso más de impunidad, porque además, está pendiente de castigar el homicidio de uno de sus hijos (creo que es Leo), no creo que el pueblo lo vaya a olvidar”.

-PERO no sólo es la corrupción y la impunidad sino también la complicidad, como el mismo señor Medina lo expresa en la entrevista:

‘HAY DELITOS que son de realización individual como un homicidio o una violación pero los delitos que se cometen en la esfera pública necesitan de cómplices, de encubrimientos y esto es importante saberlo para que no se nos conforme con el testigo de un solo individuo y se dejen vivas las redes de corrupción. Por eso es muy importante que la ciudadanía exija con mucha firmeza el combate a la corrupción’, terminó el señor Medina.

-BUENO, pues vamos a ver qué noticias importantes no trae mañana nuestro Diario Página 24, los fi nes de semana son violentos, espero que no lo sea-.

-NADA me daría más gusto: con el fi n de la violencia viene la paz y la prosperidad, ya quiero visitar Fresnillo, la capital del estado, Sombrerete, Jerez.. quiero recorrer nuestros caminos y carreteras con la seguridad que nada malo pasará y que regresaré feliz y contenta a mi casita-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.