¿Qué Mensaje le Mandan al Gobernador con el Secuestro de su Primo?: Obispo

“Habría que ver los Motivos y las Razones”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, comentó a Página 24 que el secuestro del primo del gobernador del estado, David Monreal Ávila, es triste ya que se trata de otra persona tocada por la violencia, aunque existen personas más visibles como lo es en este caso.

“Yo condeno totalmente cualquier atentado de secuestro, de intentos, extorsiones y asesinatos pero esto significa que la delincuencia está ahí. Ha bajado en las últimas semanas pero sigue presente y sigue haciendo mucho daño, ahora no solo a las personas en su trabajo de cada día sino también empieza a subir a otros niveles, cuando se atenta contra la familia de la autoridad es otro mensaje”, apuntó.

El obispo expresó su esperanza para no perder de vista que la inseguridad no se acaba y se necesitan seguir buscando formas para que la inseguridad, aunque no desaparezca, vaya disminuyendo.

“Habría que ver los motivo y las razones para conocer cuál es el mensaje que se quiere enviar, el sólo hecho de secuestrar a alguien ya es el mensaje más duro que puedas estar mandando. Qué hay contra la autoridad, eso no sabría decirlo, si hay o no hay una cuestión personal, es muy difícil y las investigaciones podrán decir con claridad lo que pasó y el motivo por el que se dio”, mencionó.

Sigifredo Noriega agregó que este hecho hace pensar y reflexionar que todo mundo está expuesto a la inseguridad y que no hay protección suficiente. Señaló que su persona también se expone diariamente y no se sabe cuando llegue a ocurrir un lamentable hecho.

“Un atentado contra una vida es un mensaje donde se nos está diciendo que la vida no importa, que el respeto a las personas no importa y que construir así una sociedad no tiene futuro”, finalizó.