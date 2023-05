Mi Jardín de Flores

¿Qué Mensaje le Mandó el Narco a David?

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Se cansó de repetir una y otra vez que para él no había plan B, que su único interés era el de ser candidato de Morena a la presidencia de la República y que no aceptaría como premio de consolación la candidatura al gobierno capitalino. Sin embargo, al ver que su figura política no crece frente a las corcholatas morenistas Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Claudia Sheinbaum, que están en plena campaña por La Grande, Ricardo Mon­real dio un paso al costado y salió con que prefiere ‘no ser nada antes que traicionar al presidente’’: Enrique Muñoz

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 22 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiem­brde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Repartidores de Cerveza, los Otros Secuestrados

OTRO DÍA más y no se sabe nada de la privación ilegal de la libertad de don Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano de los hermanos Monreal Ávila.

-NI TAMPOCO de los repartidores de la cervecera del Grupo Modelo, madre Te­resa -contesta doña Petra-, que le estaban surtiendo cerveza al Pedro Ávila, la tarde del sábado 20; hoy lunes 22, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica sus Cédulas de Búsqueda:

CARLOS MANUEL PACHECO FER­NÁNDEZ de 22 años y ALONSO DÍAZ VENEGAS de 25 años-.

-TUVIERON la mala suerte de estar ahí a esa hora cumpliendo con su trabajo -toma la palabra don Roberto-, pues no creo que tuvieran otra negociación con Pedro Ávila que no fuera lo relacionado con la entrega de cerveza: lo que me extraña es que la Fiscalía no haya publicado ni enviado a los medios de comunicación la Cédula de Búsqueda del primo de los hermanos Monreal Ávila.

-ESO, sabiendo que don Ricardo siempre anda exigiendo justicia en todos los tonos, ahora guarda silencio; y eso que, al menos, cuatro de los hermanos son funcionaros públicos muy importantes e influyentes: don Ricardo, senador de la República; don David, gobernador de Zacatecas; don Eulogio, delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el jo­ven Saúl presidente municipal de Fresnillo, todo un clan y permanecen callados, ¿por qué será que no quieren que trascienda esa desaparición forzada, o por qué no le dan importancia?

Dime con Quién Andas

“COMO hoy lunes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, estuvo en la capital del estado el Presidente Nacional del PRD, don Jesús Zambrano Grijalva, para darle la bienvenida al Partido del Sol Azteca, a la señorita diputada Zulema Yu­nuen Santacruz Márquez, quien llegó a la LXIV Legislatura abanderada por el PES, y aprovechó para decir cosas preocupantes que, además, son vox pópuli”.

-EL ‘CHUCHO’ Zambrano, fue guerri­llero, le decían ‘El Tragabalas’, ¿verdad don Roberto?-.

-ES CORRECTO, y todavía hay gente que así le dice; Jesús es muy aguerrido y no desaprovechó el viaje para lanzársele a la yugular a David ‘el gobernador peor califi­cado, decepcionante y que cada día se hunde más en la descomposición de todo tipo:

“QUE PÉSIMA situación para las fami­lias y la gente de este importante estado de la república -continuó Jesús-. Estamos ante un gobierno fallido y fracasado que está hundiendo al estado y a sus familias. No tengo duda de que además de las irrespon­sabilidades mismas del gobierno de David Monreal está el descuido deliberado que ha habido del gobierno federal sin ponerle la atención que requiere el estado, sin que haya, empezando por lo de la inseguridad, medidas que verdaderamente ayuden a re­cuperar la paz y tranquilidad de las familias de Zacatecas’.

-¡ESTÁ TARUGO el ‘Tragabalas’ -dice doña Petra muy molesta- aquí no hay más ‘descuido’ que el del David, mi ‘cabecita de algodón’ le ha dado todo lo necesario para que haga un buen gobierno pero ‘lo que natura no da Salamanca no presta’, eso es lo que no me gusta: el David la caga y luego luego se van contra mi ‘cabecita de algodón’, no se vale que también se lo quieran llevar al baile, ¿por qué?-.

-ESTOY de acuerdo con usted, doña Pe­tra, el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no tiene vela en el entierro-.

-TIENE su parte, como de que no -con­testa don Roberto-, él es el Presidente de México y, como tal, tiene responsabilidad, pero AMLO tiene muchas broncas y David debería de ser más responsable y bajarle mil rayitas a su inmensa soberbia, si quiere librar la Revocación de Mandato, que pende sobre su cabeza como la espada de Damocles.

“ZAMBRANO hizo y dijo lo que tenía que hacer y decir, en política todo se vale y barrió y trapeó con David: ‘Me enteré -dijo en la entrevista-del secuestro de un pariente muy cercano del gobernador David, y del senador Ricardo Monreal y ya les están llegando la lumbre a los aparejos; es que de que la perra es brava hasta a los de casa muerde’, y continuó:

‘¿DE QUÉ les ha servido la alianza, la complicidad criminal y vergonzante que hicieron con grupos criminales para ganar elecciones, si a final de cuentas se están adueñando de los territorios del estado?

‘HAY UNA descomposición -prosiguió el líder perredista que presume conocer muy bien a los hermanos Monreal Avila porque todos han militado en el PRD- que llega a los núcleos cercanísimos del propio gober­nador, está el ejemplo de lo que pasó con el presidente prófugo de Guadalupe (Julio César Chávez Padilla) que todo mundo sabe la cercanía que tenía ese personaje con el go­bernador y que gracias a que hubo pruebas suficientes se giró la orden de aprehensión y se le desaforó’.

“PUES a pesar de que no vive en Za­catecas y la visita poco, don Jesús está muy bien informado y, al respecto, ¿hay algunas reacciones en torno a sus fuertes declaraciones?”.

-NAAA… madre Teresa, bien sabe el diablo a quien se le aparece; quien también echó su gato a retozar es el diputado ‘El Tariacuiri’…

-¿EL TARIACUIRI?-.

-SÍ EL Juan Mendoza quien por cierto se deshizo en elogios para el PRD y la Zulema, pero tampoco desperdició la ocasión para quemar en leña verde al David:

‘VIVIMOS etapas críticas en nuestro estado, llegó al gobierno estatal quien tenía un bono electoral importante de legitimidad y en menos de un año se lo acabó, vertigi­nosamente ha perdido legitimidad y tiene sumido al estado en una descomposición institucional, estábamos acostumbrados a las crisis de salidas en los sexenios, no a las crisis de entrada y hoy se percibe ese grado de indolencia, ineficacia y de profunda mediocridad en el ejercicio de gobierno’, expresó el Juan Mendoza.

“¡AY DIOS Mío, hasta a mí me dolió!, qué palabras tan fuertes!”.

‘El Secuestro del Primo Hermano, un Mensaje al Gobernador’

-EL SEÑOR obispo don Sigifredo Norie­ga Barceló, no sólo es un hombre de Dios, sino un sabio; monseñor declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que el se­cuestro de don Pedro Ávila es un mensaje para don David Monreal, gobernador de Zacatecas:

‘HABRÍA QUE ver los motivo y las razones para conocer cuál es el mensaje que se quiere enviar, el sólo hecho de secuestrar a alguien ya es el mensaje más duro que puedas estar mandando. ¿Qué hay contra la autoridad?, eso no sabría decirlo, si hay o no hay una cuestión personal, es muy difícil y las investigaciones podrán decir con claridad lo que pasó y el motivo por el que se dio’.

-CIERTO, ese es un mensajote, ahora sólo falta cuál será ese mensajote, ¿se sabrá?-.

-SÓLO LOS secuestradores y David lo saben y no creo que David lo diga, pero el narco sí: no sería raro que comenzaran a colocar mantas diciendo las causas-.

-POR LO pronto el que ya mostró temor es el Saúl, que hace rato salió a decir que está tentado a pedir seguridad personal a la federación-.

-MMM… pues que kuley, como si no tuviera su propia policía y guaruras-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-