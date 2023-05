Así Como Todas las Fuerzas de Seguridad Buscan al Primo del Gobernador, la Atención Debe ser Para Todos los Zacatecanos: M. Melo

“Todas las Personas Merecen y Tienen la Misma Valía”

Por Rubén Palomo Macías

Mariana Melo Treviño, militante y miembro del área de Comunicación del partido MC, mencionó a Página 24 Zacatecas que los hechos de seguridad han tomado fuerza, sobre todo con la noticia del secuestro de Pedro Ávila Ro­dríguez, primo hermano del gobernador del estado, David Monreal Ávila, lo que ha provocado la movilización de todos los cuerpos de seguridad.

“Se ha visto el helicóptero y elemen­tos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, es un hecho muy lamentable y creo que nadie merece ser privado de la libertad, sin embargo este hecho ha ocasionado la reacción de las fuerzas públicas por el interés que existe en recuperar al primo hermano del gober­nador y eso también es triste debido a que solamente a quienes les importan hacen lo imposible por localizarlos y muchas familias zacatecanas más continúan en la incertidumbre porque las instancias correspondientes no se movilizan para localizar a sus familiares desaparecidos o secuestrados”, señaló.

Mariana Melo aseguró que todas las personas merecen y tiene la misma valía y que las personas que no son cercanas a figuras públicas importantes deben ser tratadas con el mismo interés, se debe movilizar a las fuerzas castrenses de la misma manera para encontrar a los desaparecidos con vida y en buenas condiciones de salud.

“Yo soy de Sombrerete y este fin de se­mana no me pude regresar a mi municipio por cuestiones de inseguridad debido a que en las carreteras había ponchallantas, había camiones de pasajeros varados así como camionetas. Estas familias y estas personas debieron esperar el apoyo carretero para poder llegar a salvo a sus destinos. Habíamos visto que la insegu­ridad había disminuido pero volvieron a surgir incidentes que nos tiene pidiéndole al gobernador que no descuide el tema de la seguridad y que los cuerpos de se­guridad se movilicen, pero para toda la población en general y no solo para unos cuantos”, finalizó.