Esta Violencia que no Termina

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Nadie está realmente seguro en el estado, ni siquiera personas que tienen una vinculación tan cercana, incluso de parentesco consanguíneo, con el titular del Poder Ejecutivo. Esto implica, por derivación, que si el ciudadano número uno no está exento de padecer estas cir­cunstancias de la delincuencia pues nadie más lo está. Si él mismo es incapaz de proveer de seguridad a sus cercanos en ese sentido podemos decir que en menor medida puede proveer de seguridad a la ciudadanía: Julio Yrizar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 24 de mayo de 2023.

¡DIOS DE mi Vida, es por demás!

-¿QUÉ LE sucede, madre Teresa?-.

-ESTA violencia que no termina, doña Petra, es un corredero de sangre al que este gobierno no le presta la atención debida y los deja actuar con total impunidad, ¿no hasta el primo hermano del señor gobernador continúa secuestrado, al igual que los dos trabajadores de la Cervecera Corona que estaban con don Pedro Ávila Rodríguez el pasado sábado que se los llevaron los Malos Organizados?

-SABE CUÁL será el mensaje -tercia don Roberto- que el narco le esté mandando a David con el secuestro de su primo herma­no Pedro Avila, pues como dice la madre Teresa, los ríos de sangre siguen corriendo a raudales por todo el estado.

“HOY martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa de esos ríos de sangre que dice la madre Teresa: ayer lunes una familia de tres integrantes fue baleada en la cabecera municipal de Morelos el padre murió cosido a balazos, mientras que la madre y el hijo menor de edad, se en­cuentran internados en el Hospital General.

EL ALEVOSO y cobarde ataque armado fue a plena luz del día y en el centro de la otrora tranquila ciudad de Morelos, y ni así los cobardes asesinos fueron detenidos.

UN DÍA antes, por la madrugada, en la calle San Miguel, colonia del mismo nom­bre, en Ojocaliente, narcos allanaron violen­tamente una casa y a balazos acribillaron a dos hombres que cayeron muertos sin darles tiempo de nada, por supuesto, tampoco en este doble asesinato hubo detenidos.

“ASÍ LAS cosas, en menos de 36 horas se cometieron tres asesinatos y dos heridos de bala, y varios desaparecidos forzadamente. Todo Zacatecas anda entre temeroso y en­cabro… (censurado), temerosos por miedo a perder la vida violentamente y encabro… (censurado) por el narco que no respeta ni a la familia del gobernador, y éste no es capaz de proteger a los suyos “y si a los suyos no los protege, ¿qué podemos esperar el resto de los zacatecanos?”.

-SÓLO nos queda encomendarnos a Dios-.

-ES LO que yo digo sólo él nos cuida, tantas veces que yo me ha salvado… ¡no se ría don Roberto, ateo!

En Zacatecas, Nadie Está Seguro

-QUIEN también anda preocupado es don Raymundo Carrillo Rodríguez, presidente estatal del PRD, quien coincide con la gran mayoría de los zacatecanos, al opinar que ‘el secuestro de Pedro Avila, primo hermano del gobernador del estado, David Monreal Ávila, es una fuerte brutalidad que viene dando la razón a quien hemos insistido du­rante varios meses que no se está generando un diálogo que permita estar tejiendo un red de protección y seguridad que necesita el estado’, y abundó:

‘ESTO ESTÁ dejando ver que las formas en que se hace gobierno abre más la brecha entre los notables, que son ellos, y el resto de la población, que somos todos los demás. El que ya les llegue el agua a los aparejos de esta manera es una cosa peor porque bien es cierto que todos padecemos la incertidumbre de la inseguridad, ahora vamos a tener peor incertidumbre porque ellos, que gozan de todas las protecciones habidas y por haber, están teniendo estos problemas nos dice que nosotros entramos otra vez a esa cuestión de inseguridad’.

“DON Raymundo dijo enfáticamente que ‘tal inseguridad (el secuestro de don Pedro) no se desea a la familia de nadie, sin embargo el gobernador está teniendo, como un mal sembrador, una mala cosecha:

‘HABÍA UNA ampliación en el voto de confianza del director de Seguridad Publica, Medina, esto también se ha deteriorado en los días anteriores ya que nos damos cuen­ta que empezó, nuevamente, la gravedad mortal en contra de las fuerzas policiales y además resulta que hay una cantidad cotidiana de muertos, asesinados, los desa­parecidos están crecientes y el cobro de piso está incontrolable, mientras nosotros más padecemos esto el secretario de Seguridad parece que más trata de vivir en una muy breve fama que tuvo de aminorar la insegu­ridad que había’.

David une a Todos… en su contra

“EL DAVID tiene esa extraña ‘capacidad’ de unir a todo en su contra, como lo bien expresa el Julio Yrizar, secretario estatal de Círculos Ciudadanos de MC, quien opina que ‘la situación por la que está pasando el David y su familia es reflejo de que la Inseguridad en el estado está subiendo de nivel, y la expresión común que se está manejando es que el agua les está llegando a los aparejos:

‘ESTOS hechos no tienen un orden, a todos nos puede tocar en cualquier momen­to, bien podría ser un mensaje o el primo hermano del gobernador estuvo en un mal lugar en un mal momento. La seguridad había vuelto un momento a Zacatecas, las sociedades son dinámicas y los fenómenos que ocurren al interior también lo son por lo que las personas que se dedican a practicar actividades de carácter antisocial también se están reformulando constantemente. La autoridad también debería estar haciendo esfuerzos continuos ya que la seguridad no es algo que esté dado y constantemente se debe de estar vigilando’.

“POR otra parte -dice don Roberto-, otra de las decepcionadas del mal gobierno de David es Mariana Melo Treviño, del área de comunicación del partido MC, quien dice no se vale que haya ciudadanos de prime­ra, segunda y tercera categoría: ‘Yo soy de Sombrerete y este fin de semana no me pude regresar a mi municipio por cuestiones de inseguridad y debido a que en las carreteras habían tirado ponchallantas.

EN CAMBIO ‘se ha visto el helicóp­tero y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, es un hecho muy lamentable y creo que nadie merece ser privado de la libertad, sin embargo este hecho ha ocasionado la reacción de las fuerzas públicas por el interés que existe en recuperar al primo hermano del gober­nador y eso también es triste debido a que solamente a quienes les importan hacen lo imposible por localizarlos y muchas familias zacatecanas más continúan en la incertidumbre porque las instancias correspondientes no se movilizan para localizar a sus familiares desaparecidos o secuestrados’.

-ES CIERTO, hay niveles y eso no lo podemos impedir pero sí denunciar, son fregaderos que a los ciudadania de a pie nos traten despectivamente mientras ellos por todo disfrutan las mieles del poder que el propio pueblo les da, pero ya en la silla nos voltean la cara y hacen como que no nos ven, como que ‘no los merecemos’, son ojetes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.