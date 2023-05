El Secuestro del Primo del Gobernador es una Respuesta a la Administración de David: Turner

“Urge Contar con una Policía de Investigación”, Dice el Analista Político

Por Rubén Palomo Macías

El analista político, Teodoro Turned Saad, mencionó a Página 24 Zacatecas que el problema de seguridad en el estado indica a la sociedad la falta de actuación de la Seguridad Pública Zacatecas, demostrado con la privación ilegal de la libertad de Pe­dro Ávila, primo hermano del gobernador David Monreal.

“Es increíble que el crimen lastime y lacere a las familias con estos secuestros, desafortunadamente le tocó en este caso a un familiar cercano del gobernador pero es un mensaje para su administración, en con­creto con la Seguridad Pública, las leyes, los jueces y la corrupción que existe entre los sistemas judicial y el poder de la Suprema Corte del Estado”, señaló.

Turner Saad aseveró que en Zacatecas falta mucho para contar con una policía de investigación que prevenga este tipo de de­litos que lastima a las familias zacatecanas. Añadió que el secuestro de Pedro Ávila es una respuesta del crimen organizado para que el gobernador y las autoridades abran el espacio para que los grupos criminales puedan trabajar.

“Creo yo que no es lo correcto, definitiva­mente el gobernador está enterado de lo que ocurre desde administraciones pasadas y se debe tratar de mejorar esa situación. Mi más sentido pésame a la seguridad que requiere la ciudadanía de Zacatecas y México en general”, mencionó.

Finalmente el analista aseveró que el mensaje ha sido dado y recibido ya que el delito de desaparición no se da solamente en las altas esferas y se padece por los cam­pesinos, ganaderos, pequeños empresarios y comerciantes reflejando que la gente ya no asiste a los espacios públicos por temor a ser víctima de algún delito de alto impacto.

“A las 5:00 o 6:00 de la tarde ya no ves gente en las calles, se están haciendo algu­nas cosas correctas pero falta mucho en la cuestión de seguridad pública. No hay que dejarse intimidar o chantajear por el crimen organizado y debe enfrentarse duro y di­recto, no estoy de acuerdo con la estrategia de abrazos y besos a las organizaciones criminales”, remató.