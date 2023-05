Los Jóvenes Pueden Hacer Denuncias Antes de Llegar a Desenlaces Lamentables: Ibarra

El Rector Lamenta el Caso del Universitario Suicidado

Por Rubén Palomo Macías

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, aseguró a Página 24 Zacatecas que, luego del suicidio de un joven estudiante de ciencias de la salud, se están revisando las condiciones de dicha unidad académica. Añadió que hay muchos temas, primero con la consternación que causó la pérdida de una vida.

“Estamos muy consternados y muy tristes por lo que sucedió, es algo que no debe­ría de pasar ni en la universidad ni en la sociedad en general. Un joven debe estar siempre preocupado por otras cosas como aprender, por disfrutar de la vida y no es correcto lo que sucedió, no es bueno”, lamentó.

Ibarra Reyes aseveró que la UAZ debe ocuparse y se requiere la mejora de los me­canismos de seguimiento de los estudian­tes, se cuenta con centros de intervención psicológica en la universidad, se cuenta con ellos, se tiene al Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) que es un centro de atención a estudiantes que, aseguró, funciona muy bien.

“Tiene una gran apertura, sin embargo esto nos demuestra que nos hace falta aún más y no basta con contar con estos espa­cios sino que necesitamos que los jóvenes los conozcan aún más, además necesitamos que esos espacios estén más cerca de los estudiantes. El tema más importante, en el parea de salud, al día de hoy es el tema de la salud mental, es lo más apremiante y por eso es al que le debemos poner mayor atención”, agregó.

Finalmente el rector de la universidad señaló que se está apoyando el centro de intervención de la unidad académica de psicología como en el mismo CASE para estar más al pendiente de los casos de alarma que pudieran resultar y que no han sido detectados aún.

“En la unidad académica de salud esta­mos poniendo más atención, aunque dicha atención es permanente, sin embargo no teníamos ninguna denuncia o ningún co­mentario sobre el tema de este joven. No tuvimos un elemento que nos permitiera intervenir antes de lo sucedido y pues es una pena, también es importante que los jóvenes conozcan las instituciones donde pueden denunciar, quejarse y hacer un llamado”, remató.