Otro día más y no Liberan a Pedro

Por La Madre Teresa Chalchihuites

“A las 5:00 o 6:00 de la tarde ya no ves gente en las calles, se están haciendo algunas cosas correctas pero falta mucho en la cuestión de seguridad pública. No hay que dejarse intimidar o chantajear por el crimen organizado y debe enfren­tarse duro y directo, no estoy de acuerdo con la estrategia de abrazos y besos a las organizaciones criminales”: Teodoro Turned Saad.