Informa la Jucopo de Avances de las Actividades Legislativas

Juan José Estrada Alerta del Problema de Bernalejo

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura, Enrique Laviada Cirerol, informó que hasta el momento se han expedi­do 311 decretos de los cuales, corresponden a leyes de ingresos y paquete económico, 74 cuentas públicas municipales y 113 reformas realizadas por el Poder Legislativo.

Detalló que estás 113 reformas están rela­cionadas con temas de derechos humanos, seguridad pública, gobernabilidad, laboral, turismo, cultura, protección civil, desarro­llo rural, protección de mujeres, disciplina financiera, administrativos, participación ciudadana entre otros.

Asimismo, dijo que nueve de estás 113 reformas todavía no han sido debidamente publicadas, por lo que hizo un llamado a la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado, para hacer públicos dichos decretos, y explicó que muchas leyes expedidas por el Poder Legislativo no cuentan con regla­mento, lo que también es responsabilidad del Ejecutivo y hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Por su parte, la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza, también hizo una solicitud al Jurídico del estado para que se lleve a cabo la reglamentación de la Ley de Salud Mental, que fue promovida por Norma Castorena y hasta el momento no ha habido eco para que se lleve a cabo, siendo que esto ayudaría a disminuir y prevenir los casos de suicidio en el estado.

Por otro lado, José Juan Estrada Hernández explicó que existe el riesgo y alerta sobre el conflicto de San Bernalejo, dónde, el pasado fin de semana al menos 600 Tepehuanos protagonizaron una confrontación importante con habitantes de Valparaíso en disputa por el territorio.

Por lo anterior, el legislador resaltó que han solicitado una mesa de trabajo con autoridades de Durango y Zacatecas con la finalidad de entablar un diálogo para resolver el conflicto.

Por último, la diputada Maribel Galván Jiménez recordó la aprobación de las refor­mas a la Ley Estatal de Seguridad Pública y la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que fue presentada desde el 2022, la cual abona a la armonización de la legislación local con la federal.

Dijo que esto aporta a la prevención del delito y la contención de las actividades de­lictivas en la entidad, cuyas tareas involucran directamente a los tres niveles de gobierno.