No hay Avances en la Seguridad, es un Espejismo: Faustino Adame

“Todos lo Días hay Asesinatos, Extorsiones, Desapariciones Forzadas”

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del FPLZ, Faustino Adame Ortiz, señaló a Página 24 Zacatecas que la inseguridad del estado no ha bajado ya que continúan los hechos violentos, desapa­riciones, secuestros y cobros de piso, a pesar de que se han anunciado las desarticulacio­nes y detenciones de bandas criminales. Sin embargo la situación no ha cambiado que es lo que afecta a nivel estatal por el daño que se causa en los municipios.

“Esta situación, con anterioridad, sólo se presentaba en Fresnillo y algunas otras partes del estado pero ahora vemos que la inseguridad afecta a todos lados, raro es el municipio donde no hay gente afectada por la inseguridad”, apuntó.

Adame Ortiz aseveró que el trabajo reali­zado por Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del estado, ha sido un espejismo debido que a su arribo se pudo sentir una mejora en la seguridad, sin embar­go se observa que Zacatecas continúa igual.

“El trabajo no se refleja, la violencia no se detiene en todo el estado e inclusive se han visto afectados, prácticamente, todos los sectores de la sociedad. Los migrantes que se atreven a venir son asaltados, les quitan sus vehículos en las carreteras y eso afecta al turismo, no se ve que patrulle la Guardia Nacional (GN) o la Policía Estatal Preven­tiva (PEP). Es más de lo mismo y esto ya hasta lo vemos normal”, mencionó.

El coordinador enfatizó que las institucio­nes de seguridad solicitan a la ciudadanía que interponga sus denuncias pero esto no se podrá realizar debido a que la confianza en dichas instituciones está perdida, la ciu­dadanía no se siente protegida por la policía ni sus elementos.

“La población no tiene esa confianza por­que se denuncia pero hay represalias por fu­gas de información, creemos que en muchas ocasiones son en vano estas denuncias. El clima de violencia nos está acostumbrando a los hechos que están aconteciendo y parece que la inseguridad está subiendo de nivel. El gobernador como jefe político y respon­sable del estado es el responsable de ver y velar por la tranquilidad de la ciudadanía”, finalizó.