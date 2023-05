Mi Jardín de Flores

Zacatecas y los Narcobloqueos

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘No podemos dejar de señalar que las autoridades de seguridad como la Se­cretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN) y el ejército son los respon- sables de la seguridad porque ellos tienen los presupuestos y si se dice que todos somos responsables de la seguridad pues entonces nos repartimos todos el pre­supuesto’: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 25 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciuda­dano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

En Zacatecas el Ayer Sigue Siendo hoy

CUANDO nuestras autoridades celebraban de viva voz que los bloqueos de carreteras e incendios de vehículos habían llegado a su fin porque estaban siendo resguardadas por elementos uniformados de los tres niveles de gobierno, ayer mismo, como hoy jueves lo informa nuestro Diario Página 24 Zacate­cas, los bloqueos con vehículos incendiados regresaron con total impunidad.

-ES ALARMANTE el nivel de ineptitud con el que se manejan las Fuerzas del Orden -dice doña Petra-, ¿donde demonios está el mando único: una cabeza hace lo que se le pega la gana, la otra también y la tercera nomás ve pasar las cosas-.

-POR ESO -toma la palabra don Roberto-, una caterva de criminales tiene a Zacatecas en un puño; me llama la atención la excusa de las autoridades que dicen que en fuga los malandros lanzaron a la carretera poncha­llantas para evitar fueran perseguidos, lo que es una reverenda mamada, ¿que adelante de ellos no había policías, guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano?

“¿Y LOS helicópteros? ¿Y los drones? ¡Por favor, no se burlen de la inteligencia de los zacatecanos! ¡Comuníquense entre ustedes, chingao! No es posible que miles de uniformados sean burlados todos los días por esos narcos ‘inteligentes’, como los llama David, quien por cierto cada vez le entiende menos al arte de gobernar.

“EL NARCOBLOQUEO fue a plena luz del día, el boletín de prensa que enviaron los genios de la propaganda oficial fue por demás escueto:

‘SUSTICACÁN, Zac.- A través del Sis­tema e Emergencias 9-1-1 se reportó que en la carretera Federal número 23, en el muni­cipio de Susticacán, fueron incendiados dos vehículos y colocados sobre la carretera para obstruir la circulación vehicular en ambos sentidos.

‘DE INMEDIATO las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se movilizaron para atender esta situación, la cual se encuentra controlada, pues ya fueron retiradas las dos unidades y la circulación se normalizó.

‘DEBE SEÑALARSE que, tras estos he­chos, no se reportan personas lesionadas y se mantiene el despliegue operativo en la zona.

‘ASIMISMO, debe informarse que en estos momentos en el Municipio de Monte Escobedo se llevan a cabo diversas acciones operativas, las cuales serán informadas en el momento oportuno’.

“TAL CUAL es el boletín de prensa que recibió nuestro compañero reportero de policía Margarito Juárez González, y que se publica en la página 14, pero la compañera Irma García, corresponsal de nuestra agencia El Universal, nos amplía la información en la siguiente pagina (14) diciendo que también hubo otro narcobloqueo en Jerez, a la altura de la comunidad Benito Juárez, donde el narco incendió un tráiler Volvo.

“ASÍ las cosas, no fue un narcobloqueo, no, fueron dos con tres vehículos incendia­dos y ni un narco detenido, ¡carajo, ni una detención pudieron lograr! Ya me imagino a esos malandros burlándose no sólo de nuestro Glorioso Ejército Mexicano, sino de la Guardia Nacional y de las policías, ¿no les dará pena?

“¡QUÉ chingaos tienen en las venas! ,¿acaso atole?, pero además no sólo fue el par de narcobloqueos y los tres vehículos incendiados, sino que en la mismita capital del estado, en un terreno baldío de la calle Jerez, colonia Nuevo Zacatecas, los narcocar­niceros reaparecieron y aventaron una bolsa negra de plástico con restos humanos; esta nueva afrenta fue a plena luz del día a eso de las 2:00 de la tarde. Tampoco hubo detenidos.

MINUTOS más tarde, en la calle Alca­traz, colonia El Montecito, en la cabecera municipal de Guadalupe, nuevamente los narcocarniceros arrojaron restos humanos, provocando el terror entre la gente del lla­mado Pueblo Mágico. Claro está, tampoco hay detenidos.

Y EN Fresnillo, un par de criminales em­pistolados llegaron a una casa ubicada en la calle Monte de las Cruces, colonia Miguel Hidalgo, con un marro destrozaron la chapa de la puerta de la entrada y secuestraron a un expolicía de 38 años, llevándoselo en una camioneta negra. El reloj marcaba las 5:00 de la mañana, según declaró la esposa del uniformado ante el Ministerio Público.

EN CUANTO a las desapariciones for­zadas, hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su noble labor social, publica la Cédula de Búsqueda de: CÉSAR ANTONIO AVILA ESTRADA de 17 años, desaparecido el 23 de mayo del presente año en Fresnillo, Zacatecas. ¡Pobre muchacho, pobre familia!

EN SÍNTESIS: en menos de 24 horas, se cometieron dos asesinatos, dos narco­bloqueos con tres vehículos incendiados, la privación ilegal de un joven policía que fue “levantado” de su cama la madrugada de ayer y otro más de 17 años, y me pregunto: ¿dón­de está la seguridad que tanto pregona esta administración de la ‘Nueva Gobernanza’?

Es un Espejismo

-PUES bien lo dice don Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ:

‘EL TRABAJO no se refeja, la violencia no s detiene en todo el estado e inclusive se han visto afectados, prácticamente, todos los sectores de la sociedad. Los migrantes que se atreven a venir son asaltados, les quitan sus vehículos en las carreteras y eso afecta al turismo, no se ve que patrulle la Guardia Nacional o la Policía Estatal Preventiva. Es más de lo mismo y esto ya lo vemos hasta normal… No hay avances en la seguridad, es un espejismo’.

“PUES no hay quien diga que ‘vamos bien en seguridad ‘ que no sean los corifeos del David, también el José Juan Estrada Hernán­dez, diputado local, diputado local asegura que el secuestro del Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano de los Monreal, no está rela­cionado con la actuación del gobernador; que ese secuestro sucedió porque la inseguridad es contra todos y en todo Zacatecas:

‘TODOS estamos expuestos en cualquier momento, en pláticas menciono que vivo cerca de la Guardia Nacional y ahí pasan muchas cosas, no sé si es una provocación a la Guardia pero ha habido asesinatos cerca de esas instalaciones. Es complicado, estamos viviendo una época complicada’.

“MUY cierto, y no es de hoy, tenemos años viviendo con el Jesús en la boca, pues pareciera que el narco y el gobierno viven en descarada complicidad”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.