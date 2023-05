Julio César ‘N’ y su Esposa Están Amparados Pero no les Vale; su Delito es Grave: F. Murillo

“Los Seguimos Buscando en el País y en el Extranjero”

Por Rubén Palomo Macías

El fiscal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, aseguró a Página 24 Zacatecas que el exalcalde del municipio de Guadalupe, Julio César “N”, tendrá que ser detenido y presentado ante un juez a pesar de que sus abogados señalan que existe un amparo. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseveró que se continúa con la búsqueda del exalcalde y su esposa María de Jesús Susy “N”.

“Se sigue la búsqueda en los temas nacio­nales, es decir que se ha compartido la in­formación y la colaboración con los estados de la república, la búsqueda también se ha comunicado fuera del país, principalmente a los Estados Unidos, en razón de que se han revisado los temas de los amparos pero el amparo tramitado no suspende la ejecución de la orden de aprehensión por tratarse de un delito grave”, señaló.

Francisco Murillo reiteró que la orden de aprehensión es en contra de dos personas y en ambos casos se sigue con la búsqueda, las investigaciones no han dado un resultado concreto pero se continúa con ello. La situa­ción es que las colaboraciones que se tienen con los estados de la república se hacen en caso de que en alguna entidad haya infor­mación relevante y se informe a la Fiscalía del estado para que la policía pueda actuar en cualquier parte del país.

“Hasta ahora no tenemos algún indicio de la ubicación de alguno de los dos, pero en este, como en otros casos, seguimos traba­jando para su pronta ubicación y detención. Los abogados de ellos evidentemente están haciendo su estrategia jurídica y el ministerio público siempre ha actuado con objetividad, nosotros estamos en espera de su detención para poder iniciar con su proceso”, agregó.

El fiscal señaló que para que el proceso penal pueda iniciar se requiere de la pre­sencia de las personas a las cuales se les va a imputar el delito y si no están ellos frente a un juez el proceso no inicia.

“Para eso es la cumplimentación de la orden de aprehensión, para presentarlos ante un juez y el proceso pueda iniciar. Si no pasa esto el proceso no puede avanzar y necesitamos que las personas se presenten. El amparo tiene una finalidad jurídica y en este caso, como es un delito grave, no impi­de la ejecución de la orden de aprehensión, la búsqueda o la detención, en su momento, y posterior presentación ante el juez que los reclama”, finalizó.