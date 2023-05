Mi Jardín de Flores

Nadie Quiere Invertir en Zacatecas

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘La lealtad es lo básico, lealtad con tu familia, lealtad con tus amigos, lealtad con un proyecto, lealtad con el pueblo. Yo creo que uno de los valores más importantes es la honestidad y la lealtad a uno mismo, también la lealtad a un proyecto, la lealtad a las convicciones, el no traicionar’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 26 de mayo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡DIOS DE mi Vida! ¿Qué hacer ante esta ola gigantesca de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, asaltos a mano armada, distribución, venta y consumo de drogas, padecemos desde hace más de seis años y que se ha incrementado en esta administración de la llamada ‘Nueva Gobernanza’?

-NO HAY más que encomendarnos a Diosito y continuar exigiéndole al David y a sus achichincles que se pongan a trabajar como la Constitución y las Leyes lo demandan, de lo contrario esta grandísima ola de violencia e inseguridad continuará cegando la vida de miles de zacatecanos-.

-YO INSISTO -tercia don Roberto-: los zacatecanos estamos en vías de extinción, hay días en que hay más asesinatos, desaparecidos y emigrantes que nacimientos de niños; además ¿cuántos zacatecanos se han ido con sus grandes, medianos o pequeños recursos económicos para rehacer sus vidas en otros estados del país y del extranjero?

“POR CULPA de esta violencia e inseguridad, ya hasta fuga de cerebros, tantos, que ya son cientos de ingenieros los que están trabajando en Aguascalientes, y la mayoría de ellos ya radica allá con todo y familia.

“SI NO fuera por la violencia, Zacatecas sería de los estados más prósperos del país: somos un estado minero, agropecuario, turístico y en vías de desarrollo industrial y este rubro se nos difi culta por falta de inversión porque nadie va a venir aquí a arriesgar no sólo su patrimonio, sino hasta su propia vida, por más que el David les mueva el ombligo.

“¿DÓNDE están los chinos con los que habló David, que querían invertir en Zacatecas? Pues salieron huyendo a invertir estados vecinos: Aguascalientes, Nuevo León Coahuila, Durango, San Luis Potosí, bueno cómo estará la situación que prefi eren Jalisco que está igual o peor que nosotros”.

-ÓIGAME no, Jalisco no está tan mal como Zacatecas, mire usted: en territorio estamos más o menos parejos: 78,588 kilometros cuadrados Jalisco, por 75,275 kilometros cuadrados de Zacatecas, respectivamente; pero en habitantes la cifra es abismal: Jalisco, 8 millones 348 mil, Zacatecas un millón 622 mil habitantes-.

-LA MADRE Teresa tiene razón, din Roberto: hoy viernes Página 24 Jalisco, publica 5 asesinatos y Página 24 Zacatecas 3, entonces sí, hasta per cápita, Jalisco es mucho más seguro que Zacatecas; de Aguascalientes ni se diga: es mucho más chico que Zacatecas, pero tiene casi los mismos Habitantes: un millón 469 mil y muy pocos asesinatos-.

-ES LO que les digo: los zacatecanos estamos en vías de extinción: cada día somos menos; entonces, al paso que vamos, los Monreal Ávila, al rato, van a ser los únicos pobladores-.

-SÍ, AL menos que también los secuestren o desaparezcan, jajaja.

Y Hablando de Violencia Inseguridad

“PUES el narco sigue haciendo de las suyas con total impunidad, no hay día en que en las calles de Zacatecas la sangre no corra como río, ya hasta el general Arturo Medina Mayoral, que cantaba victoria, mejor permanece callado.

“HOY viernes, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa de la forma tan cruel y despiadada con que actúan los matones a sueldo con sus víctimas: los secuestran, los atan de pies y manos, los torturan hasta la muerte y los rematan a balazos para luego irlos a tirar a las orillas de carreteras y caminos”.

-PUES NO el señor general aseguraba que las carreteras estaban vigiladas las 24 horas del día?-.

-¡CHIN! Y yo qué creí que este “yeneral” sí terminaría echando al narco fuera de Zacatecas-.

-ALGO está pasando porque el Secretario de Seguridad Pública del Estado, perdió el habla desde que Pedro Avila, primo hermano de los Monreal Ávila, fue secuestrado; a lo mejor anda en friega buscando a Pedro las 24 horas del día, aunque esa chamba le toca a la Fiscalía.

“PERO comentábamos cómo está actuando el narco en los últimos días: secuestra a sus víctimas, las ata de pies y manos, los tortura hasta matarlos y los remata con varios balazos o el tiro de gracia para luego arrojar los cadáveres en carreteras o caminos.

“ASÍ sucedió ayer jueves con tres individuos a los que asesinaron: a dos los tiraron en la carretera estatal 165, a la altura del kilómetro 18+500, en terrenos de Vetagrande; el tercero fue arrojado en el municipio de Guadalupe, en un camino que va a la comunidad de San Ramón.

“EL NARCO es narco en cualquier lugar y así actúa: a pocos metros de las instalaciones de la Delegación de la FGR, carretera federal 54, a la altura del kilómetro 89+400, en terrenos del municipio de Zacatecas, fue baleado un individuo el cual fue internado en el Hospital General; trascendió que trabaja en la FGR, sin embargo el frustrado asesino no fue detenido.

“OTRA cosa que me encabro… (censurado), es que los ladrones sean tan abusivos y no respeten a gente mayor, como a la señora de 63 años, que se encontraba trabajando en su tienda de abarrotes, y fue sorprendida por un ‘RaTello’ armado que le robó más de cuatro mil pesos; y lo peor el asaltante no fue detenido.

Cinco Desapariciones Forzadas

PERO TAMBIÉN las desapariciones forzadas, nomás no paran, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de tres hermanos desaparecidos forzadamente el 23 de mayo del presente año en Guadalupe, Zacatecas: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GAYTÁN (RUBI) de 23 años, JOSÉ LORENZO ORTIZ GAYTÁN de 33 años y MARTÍN ORTIZ GAYTÁN de 22 años.

Y OTRA más la de dos amigos: ABRAHAM DORADO VALERIO de 24 años y JUAN MANUEL BOBADILLA PÉREZ de 29 años, desaparecidos forzadamente el 24 de mayo en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

-¡SANTO DIOS! Cinco personas desaparecidas en 24 horas, parece de fábula.

TAMBIÉN lo que parece de fábula son las declaraciones del Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, quien reitera que el exalcalde de Guadalupe, Julio César y su esposa María de Jesús ‘Susy’, son prófugos de la justicia y aunque están amparados, pueden ser aprehendidos… cuando se les encuentre ya sea dentro del país o el extranjero, porque el asesinato es un delito grave que no alcanza fianza-.

-NAAA... Al Chávez Padilla y a su vieja los dejaron ir porque el exalcalde es súper amigazo del David, tan cuatotes que se decía que el exalcalde de Guadalupe ya estaba cincho para suceder al David, sabrá Dios en qué momento, por qué y cómo se les ocurrió matar a balazos al Lic.

Raúl Calderón Samaniego, ya hasta se habla de un asesinato pasional, ya saben como es la gente…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.