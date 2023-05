El Gobierno Debe Explicar la Evolución de la Criminalidad: José Luis Medina

“Es Preocupante el Secuestro del Primo Hermano de David Monreal”

Por Rubén Palomo Macías

José Luis Medina Lizalde, exdiputado local y federal, mencionó a Página 24 Zacatecas que es preocupante el secuestro del primo del gobernador del estado debido a la prolongada retención de Pedro Ávila Rodríguez y se produce una sensación de alarma. El secuestrar a un familiar es algo que se usa para negociar, no solamente con el crimen organizado y hay que recordar que la guerrilla secuestró al suegro del presidente la república, Luis Echeverría, para buscar liberar presos políticos.

“El crimen organizado, si tiene demandas en este caso, no se hacen públicas por eso es un factor importante a considerar el tiempo y que hace diferente a los demás casos de secuestro que hay en la entidad.

Por eso lo mejor es que haya un desenlace pronto y explicado, no se trata de una operación muy compleja para apoderarse de una persona que tenía una vida cotidiana normal, Pedro Ávila no estaba especialmente protegido y era como todos entonces apoderarse de él no fue más complicado que apoderarse de otro simple mortal pero lo preocupante es lo que hay detrás de esa operación, lo que se busca”, señaló.

El exlegislador apuntó que la gente debe tomar conciencia de lo complejo, el secuestro como expresión del crimen organizado está destinado a personas concretar ya que hubo épocas en Zacatecas donde los secuestrados eran hacinados en bodegas compartiendo su suerte con decenas de personas con el mismo destino pero eran liberados a cambio de un rescate.

“Esa actividad ha cambiado ante casos donde la gente que se llevan no se sabe a dónde, para qué o por qué y eso es lo que nos debe de explicar la autoridad, esos cambios. Estamos ante una situación distinta y creo que a la autoridad le ha faltado la capacidad para explicar a la sociedad los cambios de la criminalidad, no es lo mismo lo que enfrentó Amalia a la que están enfrentando ahora los gobernadores, ha habido mutaciones importantes”, finalizó.