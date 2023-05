Mi Jardín de Flores

Sigue sin Saberse Nada del Primo del Gobernador

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Es un porcentaje muy alto de personas, no solamente mujeres, que creen que puede haber una mujer presidenta o que quieren que haya una mujer presidenta. La democracia en México se fortalece con la participación de las mujeres, es un dato muy bueno, en pocos lugares del mundo hay datos como este’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 28 de mayo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Sigue sin Saberse Nada de Pedro Ávila

¡SEA POR Dios y venga más!, esto no tiene vuelta de hoja, la complicidad de algunas autoridades con los Malos Organizados, hace que mi Padre Dios nos ponga a prueba, pero todo indica que salimos reprobados: don Pedro Avila Rodríguez continúa privado de su libertad junto con los dos empleados de la Cervecera Corona, y los homicidios dolosos son cosa de todos los días.

-ESTÁ visto -madre Teresa- que la ‘Nueva Gobernanza’ no puede con los narcos, y sí madre Teresa, todos los días hay asesinatos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, alarmante venta y consumo de drogas y asaltos a mano armada, con la gran desventaja de que a nadie atrapa el desgobierno del David, ¿cómo si los narcos además de organizados son ‘inteligentes’ como lo reconoce el propio ‘desgobernador’?, ¿para esto quería ser el titular del Poder Ejecutivo?

-PUES ayer -toma la palabra don Roberto- se cometieron dos asesinatos más, el primero ocurrió en la capital del estado: un individuo fue secuestrado, torturado, asesinado a balazos y su cadáver arrojado, como si fuera basura, en la calle Homero, colonia Filósofos, en la mera capital del estado: Zacatecas. El cuerpo está en el Semefo en donde le practicaron la necropsia de ley y ahí sigue en calidad de ‘desconocido’; no hubo detenidos.

“ES segundo asesinato ocurrió en la cabecera municipal de Guadalupe, a plena luz del día, cuando un hombre caminaba tranquila y confiadamente por la calle Arvide, pero al llegar a la esquina con la calle Frontera, en el mero centro de ese pueblo mágico, fue acribillado a balazos por sujetos que tranquilamente se alejaron del lugar dejando una estela de sangre.

“CURIOSO, ¿no? Los dos asesinatos en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe y ni así hubo detenidos.

“Y EN Fresnillo, una emprendedora mujer de 53 años, comerciante, que se dedica a vender ropa nueva en abonos, salió de su casa, ubicada en la calle Manuel M. Ponce, colonia El Oliver, el viernes por la mañana en una camioneta Nissan gris con plata modelo 1998 rumbo a varias comunidades, pero al paso de las horas, como no llamaba a su casa, a su esposo le entró una espinita y le llamó a su celular una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y no le contestó: llamó a familiares y amigos preguntando por ella y no le dieron razón.

“PREOCUPADÍSIMO, el hombre al siguiente día (sábado) llamó a hospitales, hoteles, a todas las policías y recorrió parques, hasta que se convenció que a su mujer la habían secuestrado por lo que acudió a la Casa de Gobierno a denunciar, ante el Ministerio Público, la privación ilegal de la libertad de su esposa y hasta esta hora del domingo no se sabe nada de la mujer”.

Las Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable e importante labor social. publica la siguientes Cédula de Búsqueda:

ANDREA MIRANDA JASSO de 16 años, desaparecida el 23 de mayo de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

IRVING FERNANDO MACÍAS RIVERA de 26 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 26 de mayo 2023.

JAVIER ALEXANDRO MATA GARCÍA de 26 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de mayo de 2023, y SAÚL GONZÁLEZ DELGADO de 49 años, desaparecido el 26 de mayo de 2023, en Morelos, Zacatecas.

“EN SÍNTESIS, ayer se cometieron -al menos- dos asesinatos, una mujer privada ilegalmente de su libertad y cuatro desapariciones forzadas, ¿dónde quedó la paz y la prosperidad prometida por David Monreal, cuando recorría todo el estado lanzando promesa y sonrisas buscando la gubernatura, si ni siquiera ha podido rescatar a su primo hermano Pedro Ávila?

-PUES por eso don Marcelino Rodarte Hernández asegura que ‘la inseguridad, impunidad y desempleo tienen a don David Monreal como el peor gobernador del país-.

-EL MARCELINO fue muy claro en su entrevista con nuestra compañera Nallely de León, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘LA IMPUNIDAD, la falta de empleos y la falta de atención ciudadana esté generando un ambiente cotidiano hostil, y al mismo tiempo, que situaciones como hechos violentos y situaciones de pobreza, están siendo cada vez más normalizados por la población zacatecana’.

“Y NI cómo rebatirlo, la situación en Zacatecas es crítica, me dicen que hasta el Fiscal Murillo no sale de su casa por las noches, si no lo resguarda un centenar de guaruras”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.