“El Secuestro de Pedro Ávila es un Desafío Para el Gobierno de David: Narro Céspedes

“Estuve en Sinaloa y la Gente me Dijo que no Tiene Ganas de Venir a Zacatecas”

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la República, José Narro Céspedes, comentó a Página 24 Zacatecas y a otros medios de comunicación, que considera que en el tema de seguridad el estado está avanzando ya que todas las semanas se ve que se encuentran casas de seguridad, armamentos y vehículos de la delincuencia organizada, a su vez se realiza la captura de miembros de estas organizaciones criminales.

Sin embargo el secuestro del primo hermano del gobernador, Pedro Ávila Rodríguez, es un desafío a David, Ricardo y Saúl Monreal.

“El hecho de no entregarlo ni que haya señales de Pedro es un desafío a la autoridad, el crimen organizado manda el mensaje de afectar a la familia de los funcionarios y no pueden hacer nada, es una muy mala señal. Creo que sí debería de hacerse un esfuerzo por localizar a Pedro, no porque sea primo hermano del gobernador, todo el mayor esfuerzo posible contra por localizar a cualquier persona que sea secuestrada, levantada y desaparecida pero esperamos que aparezca pronto y aparezca con bien”, mencionó.

Narro Céspedes calificó como lamentable el hecho del secuestro de Pedro Ávila y de los dos trabajadores de la Cervecería Modelo y reiteró que se trata de un desafío de los grupos de la delincuencia organizada debido a que están perdiendo terreno en el estado.

“Es como decir aquí estamos y si no me das garantías, si no me das privilegios o complicidades no te lo voy a devolver. Están usando de rehén a este familiar del gobernador, del presidente municipal de Fresnillo y del senador, cosa que es una muy mala señal para el tema de la seguridad estatal pero creo que en lo fundamental la guerra la vamos ganando y se palpa y se siente”, añadió.

El senador apuntó que en días pasados se pudieron realizar todos los festivales del mes de mayo y se pudo observar cómo la gente volvía a salir a las calles, consideró que la actividad en el estado se empieza a restablecer (sic).

“Yo creo que esto tiene que ver con el tema de que se empieza a reconstruir la confianza en los zacatecanos y en Zacatecas, no dejamos de tener cierto estigma, yo fui antier a Sinaloa y me decía la gente de allá que no tienen ganas de venir a Zacatecas, la gente tiene un mal comentario sobre Zacatecas a nivel nacional, sigue la mala percepción del estado y la tarea es cambiar esa percepción”, finalizó.