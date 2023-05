Mi Jardín de Flores

Es Inaudita Tanta Inseguridad

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘El hecho de no entregarlo ni que haya señales de Pedro es un desafío a la autoridad, el crimen organizado manda el mensaje de afectar a la familia de los funcionarios y no pueden hacer nada, es una muy mala señal. Creo que sí debería de hacerse un esfuerzo por localizar a Pedro, no porque sea primo hermano del gobernador, todo el mayor esfuerzo posible contra por localizar a cualquier persona que sea secuestrada, levantada y desaparecida pero esperamos que apa­rezca pronto y aparezca con bien’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 29 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Es Inaudita Tanta Inseguridad, Como Inaudito que la Minimicen

¡CRISTO DEL Santo Entierro! Los Malos Organizados siguen arrancándoles la vida a miles de zacatecanos, es increíble que esto suceda en nuestra hermosa tierra, en pleno siglo XXI.

-PERO para este gobiernito, madre Te­resa, todo está muy bien, tanto que hasta se autoaplauden al grito de “¡vamos bien, vamos bien!”, no tienen ni un ápice de vergüenza-.

-LES vale madre, creen que la sociedad se va a cansar de exigir seguridad, el cese de la violencia y terminará por acostum­brarse a presenciar los ríos de sangre como si fueran naturales.

“EN LA edición de hoy mismo, lunes 29 de mayo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa del asesinato de una mujer y un hombre y de dos heridos más a balazos.

“EL DOBLE asesinato y los dos heri­dos sucedieron alrededor de las 8:00 de la noche de ayer domingo en una casa del fraccionamiento Valle Dorado en la cabe­cera municipal de Guadalupe, en donde han despegado los asesinatos después del desafuero del expresidente municipal Julio César Chávez Padilla y la llegada a ese cargo de José Saldívar Alcalde.

“OJALÁ y los dos heridos hayan salva­do la vida; de esto no lo sabremos porque la Fiscalía no acostumbra informar si la salva­ron o no: el coordinador de Comunicación Social no tiene experiencia en el cargo o simplemente no le gusta su trabajo o es muy huevón, pero la sociedad debe estar muy bien informada, mas esto no sucede.

“EN FIN, por eso estamos como esta­mos: este gobiernito no da para más, ¿qué le vamos a hacer?

Siguen las Desapariciones Forzadas

“LO QUE tampoco cesa son las des­apariciones forzadas, hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda, la de GUADA­LUPE IVÁN LANDEROS DURÁN de 35 años, desaparecido en Monte Escobedo, Zacatecas, el 26 de mayo de 2023 y la de JACOBO ROBLES RAMÍREZ de 55 años, desaparecido en Pánuco, Zacatecas, el 28 de mayo del presente año.

“EN SÍNTESIS: ayer se cometieron dos asesinatos, dos heridos y publicamos dos Cédulas de Búsqueda.

-Y PENSAR que la gente creyó en don David y acudió a votar por él porque pro­metió que acabaría con la criminalidad y la impunidad, pero resultó igual o peor que don Alejandro, ¿qué le vamos a hacer?-.

-LLEGANDO la Revocación de Manda­to la ciudadanía le van a cobrar esa factura-.

El Secuestro de Pedro Ávila

-PUES HOY lunes se cumplen nueve días de su privación ilegal de la libertad y es hora que los Malos Organizados no dejan en libertad a don Pedro Ávila, primo hermano de los hermanos Monreal Ávila, ¿qué irá a pasar?-.

-ES LA pregunta de los 64 mil pesos, ma­dre Teresa, lo que sí es que todo indica que fue el narco y que la mayoría de la gente opina que es un mensaje para el David; lo dice, por ejemplo, el José Narro Céspedes: ‘el secuestro de Pedro Ávila, es un desafío a David, Ricardo y Saúl Monreal Ávila:

‘EL HECHO de no entregarlo ni que haya señales de Pedro -continúa el Narro-es un desafío a la autoridad, el crimen organizado manda el mensaje de afectar a la familia de los funcionarios y no pueden hacer nada, es una muy mala señal. Creo que sí debería de hacerse un esfuerzo por localizar a Pedro, no porque sea primo hermano del gobernador, (tienen que hacer) todo el mayor esfuerzo posible por locali­zar a cualquier persona que sea secuestrada, levantada y desaparecida pero esperamos que aparezca pronto y aparezca con bien’.

-ES EL deseo de todos los zacatecanos, pero tal parece no coincide con el del señor gobernador, porque ni siquiera ha permiti­do que la Fiscalía elabore y publique una Cédula de Búsqueda.

“NO HAY quien no se preocupe por el secuestro de don Pedro Ávila, pero tampo­co su señora esposa, sus hijos y hermanos han levantado la voz; todo mundo anda preocupado, bueno, hasta el señor diputado federal, don Miguel Ángel Torres Rosales, quien lamenta tanta violencia e inseguridad y que el familiar del señor gobernador haya sido secuestrado ‘ya que eso habla de que entre los delincuentes ya no hay respeto ni a las autoridades:

‘ESO LE pasa a un familiar del gober­nador y el resto de los ciudadanos estamos más expuestos aún. Yo le hago una invita­ción a David Monreal a que reconsidere su estrategia de seguridad, han dado algunos golpes, debo reconocerlo, y antes de la lle­gada del nuevo secretario de Seguridad Pú­blica, Arturo Medina, siempre les cuestioné el que solamente las fuerzas de seguridad del estado hacían presencia o resguardo en lugar donde se cometían los delitos pero no confrontaban a la delincuencia’.

“Y FINALIZA diciendo que ‘el gober­nador continúa cerrado sin recibir y escu­char a los entes políticos de la oposición y solamente escucha a su equipo cercano, espero que la situación pueda hacer que el gobernador cambie de opinión y haya un replanteamiento en la estrategia para Za­catecas, tenemos una estrategia fallida y se requiere un replanteamiento para enfrentar a los delincuentes’, qué opinan ustedes?”.

-PUES QUE el David va a continuar como va: su soberbia no le da para más-.

-DAVID no ve a futuro, no sólo se está ganando el repudio del pueblo, sino que se está quedando sin amigos y aliados-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.