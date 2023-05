David Monreal Culpa a la Descomposición Social el Secuestro de su Primo Pedro Ávila

“En Cuanto a la Criminalidad Vamos a la Baja”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El gobernador del estado, David Monreal Ávila, aseguró a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que la seguri­dad en el estado va bien ya que en el último ejercicio de evaluación y medición que se hace cada mes se logró que el estado se ubique en el lugar 14 en el comportamiento de asesinatos.

“Solo que hay gente que no tienen la oportunidad de ir a otros estados o no tiene la oportunidad de meterse a la información, seguimos con algunos delitos de impacto pero Zacatecas ya no tienen nada que ver con ser como en el pasado, de los estados más inseguros. No quiero echar campanas a vuelo pero hay reacciones y eventualida­des del crimen por lo que está sucediendo, fueron más de dos décadas, el modelo neo­liberal abandonó, el secretario de Seguridad Nacional (Genaro García Luna) era como de la mafia y el presidente Felipe Calderón también, así lo han dicho, yo externo los trabajos de investigación”, señaló.

El titular del ejecutivo señaló que en Zacatecas sucedió una situación similar con la llegada de los primeros grupos del crimen organizado y se agudizó en el periodo del gobierno de Miguel Alonzo. Dijo que al inicio de su administración advirtió que se recibía un estado con una emergencia social con los peores índices de inseguridad.

“Hemos ido a la baja, no se ha termi­nado, eso sería engañar, ya estamos en el lugar 14 (sic) y espero que al cierre de año podamos estar en el lugar 16 o 17, pasar a los estados más seguros de la república. En materia carretera, Zacatecas no aparece en la lista de los delitos de alto impacto, en el narcomenudeo ya estamos en el lugar 22 de 32 estados, ahí va, estamos combatiendo, evidentemente hay reacciones de las orga­nizaciones criminales”, reiteró.

El gobernador dijo desconocer el motivo por el cual se llevó a cabo el secuestro de su primo hermano, Pedro Ávila, y desconoce si es un mensaje o un intento de intimidación. Lo que sabe es que no se pueden permitir esas cosas ya que se ha descompuesto mu­cho el tejido social.

“Por eso hace tiempo les decía a los gobernadores que de forma irresponsable siempre se señalaba a Zacatecas, el interés del crimen no es un asunto de delimitación, es un asunto global, nacional, internacio­nal y regional. Por eso sostengo que se necesita un trabajo de inteligencia y una comunicación social, la denuncia ayuda mucho pero reconozco que la gente le retiró la confianza a la autoridad frente a la inacción y a la complicidad, en muchos casos, y la sociedad atemorizada no habla. Todos tenemos que actuar y principalmente el gobierno”, finalizó.