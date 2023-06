Mi Jardín de Flores

David y su Tráfico de Influencias

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Ya es una denuncia formal, porque tengo entendido que fue presentada ante la instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de deshones­tidad y menos de corrupción, como gober­nador le he pedido al secretario general para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Ramón Márquez Cerezo) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultado y que la autoridad haga su trabajo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan loable, tan noble como es Protección Civil’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 30 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Don David Alcanzó a Embarrar a su Hermano Ricardo

¡AHHH QUE don David! Hoy a nuestra Diario Página 24 Zacatecas, declara que la criminalidad va a la baja, ¿qué les parece?

-¡AY NO, qué bárbaro! Y también dice que espera al cierre de este año, que Zacatecas sea de los Estados más seguros del país-.

-DIOS lo oiga, pero al paso que vamos lo dudo mucho. Mi propio Padre Dios, dice: “Ayúdate, que yo te ayudaré”, y está visto que don David no se ayuda-.

-LA VERDAD no sé -tercia don Roberto-quién sea más mentiroso: si su antecesor Alex Tello Cristerna o David Monreal; si hubiera un premio para el más mentiroso, ¿A quién de los dos le darían la presea ‘La Nariz de Oro’, que pienso instaurar próxi­mamente?-.

-ME LA pone difícil, don Roberto, ambos van parejeando-.

-YO CREO que el susodicho trofeo sería micha y micha: 50% para el Alejandro y el otro 50% para el David-.

-NO, LA presea no se puede partir en dos, o es Alex o David el ganador: yo, en lo personal, le veo cierta ventaja a David por su falta de escrúpulos, pues dice que la criminalidad comenzó hace más de dos décadas, o sea, por intentar evadir su res­ponsabilidad, no le importó echarle mierda a su hermano Ricardo que hace más de dos décadas (1998-2004), gobernaba Zacatecas.

“DAVID, en su loco afán por no aceptar su responsabilidad, no se fija a quien caga, el pone la mano allá donde les platique y lanza el excremento hacia atrás sin ver a quien perjudica.

“PERO no puede engañar a todos al mis­mo tiempo y hoy es el propio fiscal general de Justicia, Francisco José Murillo Ruiseco, quien lo desmiente, en entrevista con El Uni­versal, una de nuestras prestigiada agencias de información exclusivas.

“EN ESA entrevista que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Murillo informa que ‘sólo en las carreteras federales 23, 44, 45, 49 y 54, el año pasado (2022) en estos tramos se cometieron 228 robos de vehículos (19 mensuales), de los cuales 200 fueron con violencia.

“Y TAMBIÉN el Fiscal revela que en los primero cuatro meses (de enero a abril) de este año se cometieron 78 robos de vehí­culos, o sea, un promedio de 19.5 por mes, entonces si el robo de vehículos en carretera federales aumentó cinco vehículos cada mes, ¿de dónde saca David que la crimina­lidad va a la baja?

“CON todo respeto, pero que David no mame, me encabro… (censurado) que intente burlarse de la inteligencia de los zacatecanos. Esta es una pequeña prueba de lo mentiroso que es David y lo desnuda el propio Fiscal Murillo: los robos de vehículo que él menciona se cometieron en carreteras federales, pero le faltaron los que robaron en las carreteras y caminos locales, así como en las 58 cabeceras municipales.

“DAVID es tan mentiroso como traidor y desleal: en esta entrevista banquetera, con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías y otros representantes de medios de comunicación, vuelve a mentir al asegurar que, en asesinatos:

‘HEMOS IDO a la baja, no se ha ter­minado, eso sería engañar, ya estamos en el lugar 14 y espero que al cierre de año podamos estar en el lugar 16 o 17 (y), pasar a los estados más seguros de la República’.

“ES CORRECTO, el David vuelve a mentir: es la propia Presidencia de la Re­pública la que lo evidencia: en su informe de enero a abril, en asesinatos (‘homicidios dolosos’), nuestro estado está en el lugar nú­mero 10 con 417 zacatecanos asesinados, así es que per cápita, como lo ilustramos hace unos días, Zacatecas está entre los estados más peligrosos de México.

“¡CHINGAO! Si no fuera así, las inver­siones extranjeras, nacionales y locales flui­rían, cosa que no sucede: el desempleo está pa’la fregada, y el David despreocupado, claro, es de los pocos, sino el único, que se está hinchando de dinero. Jamás creí que el David fuera tan voraz para el billete, no ha hecho obras más que encarpetar carreteras, de ahí no pasa; por las mismas anda la Sara en el SEDIF, tanto que ni se sabe cuanto tiene de presupuesto para este 2023, mi ‘cabecita de algodón’ debería de ordenar una auditoría no sólo a las arcas, sino a su com­portamiento y su manera de gobernar: está traicionando a la 4T, al pueblo de Zacatecas y a mi ‘cabecita de algodón’, ¿se vale?”.

-CLARO QUE no, don David debe de ponerse a trabajar, está en deuda con el pueblo-.

¿EL JEU Compartía los Moches con David?

-TAL VEZ sin quererlo, pero el Fiscal don Francisco José Murillo puso nueva­mente su autonomía en evidencia, ahora en los casos de extorsión de don Jeu Ramón Márquez Cereso, extitular de Protección Civil (PC), en contra de empresarios y comerciantes pues el señor Fiscal reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que son cuatro las denuncias penales en contra del amigo del señor gobernador, ¿qué opinan ustedes al respecto?-.

-PUES YO opino que él David además de ser amigazo del Jeu Ramón Márquez, podría ser socio en los ‘moches’ que exigía el titular de Protección Civil, no es posible tanta impunidad: el interés tiene pies y billetes, cuatro denuncias y ninguna ha prosperado, ¿qué raro, no?-.

-CIERTO: claramente se ve el tráfico de influencias, para nadie es desconocido que Jeu Ramón y David son muy amigos, tanto así que hasta le dio el hueso de titular de Protección Civil, y antes de que explotara la bomba, la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, como el propio gobernador, David Monreal, ya sabían de las extorsiones de Jeu Ramón a empresarios, pero no hicieron nada más que encubrirlo-.

“HOY EL Fiscal Murillo dice que sigue investigando los cuatro casos que tiene en carpetas, pero está en espera de más, y también rebela que no solamente no ha solicitado orden de aprehensión en contra de Jeu, sino que ni siquiera lo ha llamado a declarar y, con otra: dice no saber si Jeu sigue en Zacatecas o ya peló gallo, y me pregunto: ¿no está clara el tráfico de influencias de David? ¿Dónde quedó la autonomía del Fiscal Murillo, que no sólo no se ha atrevido a aprehender al exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y a su esposa María de Jesús Saldívar alias ‘Susi’, amigazos del gobernador, acusados por el propio Murillo de asesinar al conocido licenciado, Raúl Calderón Samaniego.

“TAMPOCO a otro amigazaso del go­bernador: Benjamín Medrano Quezada, excoordinador del Patronato Nacional de la Feria de Zacatecas, quien al igual que Julio César y María de Jesús ‘Susi’ tienen orden de aprehensión, por robar a la

FENAZA 60 millones 100 mil pesos, según documentó y denunció penalmente la propia Humbelina Elizabeth López , secretaria de la Función Pública.

“OTRO tráfico de influencias de David, es evitar que sea llamado a declarar uno de sus hijos que está acusado de encabezar la golpiza con pies y manos del joven es­tudiante de bachillerato, Jorge Iván Ávila Correa, quien murió a causa de esa cobarde y alevosa agresión.

“¡CARAJO! Todavía no cumple dos años en el gobierno y David ya mostró el cobre al proteger a tres presuntos asesinos, un ex­torsionador y un defraudador, por el hecho de ser sus amigos e hijo: ‘Hágase justicia, pero en los bueyes de mi compadre’, reza el refrán”.

-SE OLVIDA, don Roberto, del Tello y de su vieja la Cristina: del Narizón, el David ha dicho, hasta el cansancio, que robó 2 mil 900 pesos del erario, de la Cristina también hay evidencias que le encajó la uña a las arcas del Sedif y tampoco ni siquiera los han lla­mado a declarar, ¿pues no que el David iba a acabar con la corrupción y la impunidad?-.

-LE FALLÓ al pueblo, David está man­chando la investidura de gobernador, ¡qué equivocados estábamos, pronto enseñó el cobre!-.

-ES UNA lastima, siempre el pueblo es el que sale perdiendo, cuando los gobernan­tes no cumplen con su encomienda como ordena la Constitución, pero sí gobiernan a su arbitrio-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.