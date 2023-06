FERROMEX a Punto de Demandar a Comerciantes del Mercado de Abastos

Se Resisten a Alejarse de las Vías: Regidor Martínez

Por Rubén Palomo Macías

El regidor, Óscar Alberto Martínez Ro­dríguez, informó a Página 24 Zacatecas que la empresa FERROMEX ha enviado un segundo oficio solicitando al Ayunta­miento que intervenga para reubicar a los comerciantes que se encuentran cerca de las vías del tren en el Mercado de Abastos, sin embargo esto no ha sido posible ya que existen personas que están dando informa­ción errónea a los comerciantes, los cuales se niegan a retirarse del lugar.

“Tendremos una segunda reunión ya que en la primera no hubo éxito, nosotros que­remos buscar las mejores condiciones para ellos pero no por apagar un fuego vamos a abrir otro frente con otros compañeros que ya están en el Mercado de Abastos. Tenemos que hacer las cosas con mucha pulcritud para no pisar callos”, comentó.

Óscar Alberto Martínez apuntó que por desgracia hay ciertos actores que mal informan a los comerciantes y señaló que los comerciantes no están autorizados por el Municipio, ni siquiera existe un expediente municipal y se menciona que el Ayuntamiento quiere hacer un acto arbitrario mandando a los comerciantes a otra parte de la ciudad, sin embargo eso no es lo que se busca y el presidente municipal privilegia el diálogo.

“FERROMEX nos pide el retiro de los comerciantes porque ellos ya van a iniciar sus trabajos de obra en los entronques que existen en la capital. Nos mencionan que van a cercar para ya no dejar pasar tran­seúntes y se comenta que si no se llega a un arreglo conciliatorio con los comerciantes lo que va a pasar es que la empresa va a entrar en una batalla legal particular con cada comerciante. Esto sería peor porque se convertiría en un tema federal y nosotros ya no entraríamos ahí”, añadió.

Finalmente Óscar Alberto expresó su esperanza porque la segunda reunión con los comerciantes llegue a buen término y que los comerciantes se reubiquen dentro del mismo Mercado de Abastos, en una plancha donde ya se había laborado con anterioridad.