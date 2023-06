Mi Jardín de Flores

La Lujosa Casa que David Decía Detestar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Hoy inicia la nueva gobernanza en Zacatecas, mi único anhelo, mi único sue­ño es ser el mejor gobernador que haya tenido el estado. He trabajado a pulso para merecer estar aquí, ha sido muy arduo el esfuerzo y el trabajo, estoy aquí porque he tenido la fortuna de contar con la simpatía y el respaldo de cientos de miles de zacatecanos y zacatecanas que han apostado porque las cosas se hagan bien, el motor que nos impulsa es el amor inmenso a nuestro estado. Se ha cumplido la primera etapa, ahora toca materializar las ideas de la transformación”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 31 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Vigésimo Tercer Aniversario de Página 24 Zacatecas

PUES YA se va este mayo y mañana comienza Junio y el próximo 7, Día de la Libertad de Expresión en México, nuestra Diario Pagina 24 Zacatecas, cumplirá 23 años, por lo que nuestro Director y Fundador del Mejor Periodismo Diario, nos felicita y motiva a seguir adelante.

–Y CLARO que continuaremos echándole lo kilos madre Teresa-.

-NOBLEZA obliga, como los ‘Los Tres Mosqueteros’, todos para uno y uno para todos y con nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas; pero todo el mérito es de don Ramiro Luévano López que se la ha fletado desde hace más de 40 años-.

Si David no Cambia, Todo Seguirá Igual… o Peor

MIENTRAS que don David Monreal Ávila no limpie la policía y siga encubriendo y protegiendo a sus amigos, que han engro­sado las filas de la delincuencia, no rinda cuenta del presupuesto y no nos regrese, la paz, la tranquilidad y el progreso prometido, continuará en la lista como el peor goberna­dor de México.

-CON EL David se cumplió aquel refrán que dice: ‘Salimos de Guatemala para en­trar a Guatepeor’, ¿cuántas expectativas no provocó su llegada a Palacio de Gobierno? -.

-MUCHÍSIMAS, doña Petra -tercia don Roberto- tantas que ya veíamos a un Zacatecas libre de narcos y seguro, con las carreteras llenas de turistas, con más y mejores empleos, un campo tecnificado, con inversionistas estatales, nacionales y extranjeros creando empresas, libre de co­rrupción e impunidad, en síntesis: el mejor estado del país-.

-NADA imposible, don Roberto, porque esta tierra está bendecido por mi Padre Dios y este pueblo es muy trabajador, honesto y responsable, pero en poco más de seis años todo se vino abajo al aumentar nuestros males-.

-CON EL Tello todo lo malo se desbordó y el David lo consolidó; pero hay cosas que hasta dan risa porque a toda toda costa el David pretende tapar sus errores echando caca a todos sus antecesores, pero olvida, o pretende olvidar, que en 2010, siendo él candidato a gobernador a Zacatecas por el PT, por primera ocasión, declinó a favor de Miguel Alonso, a quien colmó de elogios, reconociendo, incluso, que el PRI era un gran partido y alzándole el brazo a “El Rorro” en señal de triunfo.

“PERO después comenzó a denostarlo, y lo agarró de cliente en su segunda campaña a gobernador, para luego continuar cuando el Miguel remodeló la Casa de Gobierno, diciendo que cuando él ganara la guberna­tura lo primera que haría sería desmantelarla porque no estaba de acuerdo con el lujo ex­cesivo… pero resulta que tuvo que tragarse sus propias palabras, porque ahora ahí vive el infeliz con toda su prole, rodeado de los lujos que tanto repudió y criticó”.

-¡DIOS DE mi Vida, este hombre no tiene principios, ni convicciones, es un oportunista!-.

-PERO TODO lo inició el Tello, madre Teresa, porque la recia personalidad del Miguelito apocaba su incipiente y mediocre gobierno, entonces su canchanchán, el ne­fasto Héctor Alvarado Gómez, organizo un tour con diferentes representantes de medios de comunicación para denunciar ante la opi­nión pública “el derroche de varios millones de pesos” en la remodelación de la Casa de Gobierno, miren aquí tengo la nota que nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó el 26 de diciembre de 2016, y cuya autoría es de la reportera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras prestigiadas agencias de información.

SE LAS leo, comienza así:

COMO se había comprometido, el go­bernador Alejandro Tello Cristerna abrió las puertas de la controvertida Casa de Go­bierno de Zacatecas, remodelada en 2011, con una inversión superior a 16 millones de pesos para ser habitada por el entonces gobernador priísta Miguel Alonso Reyes.

LA CASA DE Gobierno que dejó este mandatario al terminar su administración, en septiembre de 2016, consta de cinco niveles y tiene una superficie de más de mil 800 metros cuadrados.

AHÍ HAN vivido cinco gobernadores, ex­cepto Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), Amalia García Medina (2004-2010) y el actual gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), quienes decidieron vivir en sus casas particulares.

LA REMODELACIÓN causó controver­sia en 2012, luego de que en varias publi­caciones a nivel nacional se cuestionaba la millonaria inversión en el inmueble a través de una adjudicación directa a cargo de la em­presa Desarrolladora y Constructora Metro S.A. de C.V.. En ese entonces, el gobierno confirmó la rehabilitación y especificó que dicha partida presupuestal pertenecía al rubro de ampliación y conservación del equipamiento de desarrollo urbano.

AL ASUMIR el gobierno, el también priísta Alejandro Tello Cristerna anunció que no viviría en la Casa de Gobierno; ante ello, fue cuestionado sobre la excesiva y suntuosa remodelación, pero el mandatario aseguró que se trataba más de “un mito que realidad”. Para demostrarlo, se comprome­tió a abrir el inmueble, lo que sucedió este sábado.

EN EL recorrido se pudo constatar que los pisos fueron reemplazados por mármol y madera, mientras que las puertas y muebles son de caoba. También tiene una sala de cine para 25 personas en el segundo nivel, un jardín y área de descanso.

EN LA habitación hay un jacuzzi, una sala VIP de cine con amplios sillones reclinables, y un amplio vestidor de madera de caoba con una serie de espejos largos en todas las esquinas.

TAMBIÉN existe una puerta que permitía el acceso a los cinco niveles que daban acceso a la cocina, cochera y azotea, misma que aislaba el tránsito del personal de limpieza por el interior de la casa y conducía a los cuartos de servicio, los cuales lucen con camas muy sencillas y austeras.

HÉCTOR Alvarado Gómez, coordina­dor de Comunicación Social, dijo que se dio apertura a la Casa de Gobierno como parte del compromiso que se había hecho a los medios y para que se conozca las remodelaciones y condiciones de este in­mueble que actualmente es utilizado para el gabinete.

EL ASUNTO no ha causado gran revue­lo entre la sociedad zacatecana ni la clase política; en algunos mensajes se criticó que el inmueble se abriera el 24 de diciembre, cuando la gente desvía su atención en asun­tos navideños, finaliza la corresponsal de El Universal.

“ENTONCES con David ‘cae más pronto un hablador que un cojo’, aunque no dudo que vaya a ‘desmantelarla’, pero al final de su desgobierno”.

-JAJAJA, ¡que buen chascarrillo, don Roberto!-.

-NINGÚN chascarrillo, David ha demos­trado que puede hacer eso y más-.

-¡DIOS DE mi vida!, es tardísimo y tengo muchos pendientes por hacer.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.