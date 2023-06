El Crimen Organizado Exhibe a un Gobierno Débil: Luis Medina

“Quiere Demostrar que Aquí Hace lo que Quiere”

Por Rubén Palomo Macías

Atizar explicaciones simplistas, en el tema de seguridad, no sirve de nada, así lo comentó a Página 24 Zacatecas el exlegislador local y federal, José Luis Medina Lizalde, quien señaló a la auto­ridad como el responsable directo de que exista tanto simplismo ya que no tiene la capacidad de explicar a la población todo el trasfondo que existe en el estado.

“Yo creo que al gobierno lo están tra­tando como un gobierno débil porque evi­dentemente la operación de los cadáveres depositados frente a Palacio de Gobierno, un Día de Reyes, tiene un propósito si­milar al del apoderamiento de un primo hermano del gobernador. Exhibir lo débil, exhibir a Zacatecas como un estado sin gobierno lo cual es una exageración pero es una percepción que buscan alimentar los grupos criminales, de que aquí pueden hacer lo que quieran”, aseguró.

El exdiputado añadió que al tema de la seguridad también se le da un uso político y se usa para hacer juego de propósitos para que se pueda utilizar como munición política. Agregó que se le debe dar más apoyo a la investigación de los casos y que los presidentes municipales cambien de prioridad en el gasto público, entender que es responsabilidad del gobierno federal mantener los cuerpos policiacos federales, responsabilidad del estado de los cuerpos policiacos estatales y los ayuntamientos deben financiar sus cuerpos de policía.

“Para eso los gobiernos tienen que cambiar de esquema de gasto, que ya no contraten artistas famosos para mantener a la gente entretenida sino que destinen recursos a tener un cuerpo policial fun­cional. Los cuerpos policiacos necesitan atención financiera, pongo el énfasis en lo municipal porque es el punto de partida de la seguridad. No se puede eludir lo que verdaderamente está sucediendo a ese respecto y no se gasta en lo importante, gastan más en parecer que en ser, esa es la desgracia que repercute en la inseguri­dad”, finalizó.