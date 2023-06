Le Roy no se ha Reunido con Todos los que nos Dedicamos al Turismo: Sinaí de León

“Piden que se Hable Bien de Zacatecas, Pero es Complicado”

Por Rubén Palomo Macías

Sinaí de León Becerra, prestadora de ser­vicios turísticos, comentó a Página 24 Zacatecas que los guías turísticos esperan con ansias la próxima temporada vacacional y que tienen fe en que la afluencia de turistas y visitantes sea mucho mejor que en Semana Santa, que lució muy pobre en comparación con años anteriores.

“Estamos esperando que esta temporada que viene las cosas mejoren porque creo que todos, no solo las empresas turísticas, requerimos que las cosas sean mejor porque como sabemos la capital vive del turismo. Muchas empresas turísticas están sufriendo con el pago de deudas, nóminas y batallando con otros gastos, no tenemos los mismos ingresos de hace unos pocos años”, apuntó.

La guía de turistas añadió que, contrario a lo que señala el secretario de turismo esta­tal, Le Roy Barragán, no se ha reunido con todos los prestadores de servicios turísticos, señaló que tal vez asista con las cámara empresariales y algunas asociaciones pero quienes atienden directamente a los pocos visitantes que llegan a Zacatecas son los que están en calle y no en una oficina.

“Las empresas nos manejamos con dife­rentes personas y hay empleados, tal vez con algunas empresas se ha dirigido pero no son nosotros, no hay un acercamiento. Al final de cuentas necesitamos seguridad, que se garantice, eso es lo que ha estado afectando al estado, y seguridad no sólo para los visitantes sino también para los que aquí vivimos. Se pide que se hable bien de Zacatecas pero es complicado, creo que muchos noticieros no ayudan pero es lo que pasa”, agregó.

Sinaí de León pidió a las personas que desean visitar Zacatecas y aún consideran el tema de la inseguridad que se den la oportu­nidad de ver que las cosas en el estado van mejorando de a poco.

“Esperemos que las cosas poco a poco mejoren, las personas tienen interés en los pueblos mágicos de Zacatecas y hay per­sonas que vienen directamente a conocer esos lugares, eso hace que nosotros nos animemos un poco más”, finalizó.