Mi Jardín de Flores

El de David, un Gobierno Débil

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo creo que al gobierno lo están tratando como un gobierno débil por­que evidentemente la operación de los cadáveres depositados frente a Palacio de Gobierno, un Día de Reyes, tiene un propósito similar al del apoderamiento de un primo hermano del gobernador. Exhibir lo débil, exhibir a Zacatecas como un estado sin gobierno lo cual es una exageración pero es una percepción que buscan alimentar los grupos crimi­nales, de que aquí pueden hacer lo que quieran’: Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 1 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiem­brde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Prestadora de Servicios Turísticos Evidencia a don Le Roy

SI ALGUIEN conoce a los señores tu­ristas, son las personas que tienen contacto permanente con ellos: los prestadores de servicios turísticos.

POR ESO, en la entrevista de nuestro compañero reportero, Rubén Paloma Ma­cías con la señorita Sinaí de León Becerra, que hoy jueves se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se pone en evidencia el trabajo de don Le Roy Barragán Ocam­po, pues nunca ha tenido plática con esas empresas:

‘LAS EMPRESAS nos manejamos con diferentes personas -subrayó la señorita Sinaí de León- y hay empleados; tal vez con algunas empresas (Le Roy) se ha dirigido pero no con nosotros, no hay un acerca­miento. Al final de cuentas necesitamos seguridad, que se garantice, eso es lo que ha estado afectando al estado, y seguridad no sólo para los visitantes sino también para los que aquí vivimos. Se pide que se hable bien de Zacatecas pero es complicado, creo que muchos noticieros no ayudan pero es lo que pasa’.

-PUES perdón por la expresión, madre Teresa, pero qué pendejo es el Le Roy, si son trabajadores y empresas prestadoras de servicio las que escuchan decir a los turis­tas qué les gusta o no de Zacatecas, ¿por qué no entablar conversaciones periódicas con ellas?-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-, yo creo que Le Roy se está orinando fuera de la bacinica, también con esas personas debe hacer equipo, pero si las ningunea ya valió chetos-.

-ELLAS pueden trasmitirle a don Le Roy el sentir de los turistas y, a la vez, el señor secretario aleccionarlas para despe­jar dudas o quejas del turismo, e incluso apoyos o palabras de aliento para con ellas por el momento tan difícil por el que están atravesando:

‘ESTAMOS esperando -subraya la en­trevistada- que esta temporada que viene las cosas mejoren porque creo que todos, no sólo las empresas turísticas, requerimos que las cosas sean mejor porque como sa­bemos la capital vive del turismo. Muchas empresas turísticas están sufriendo con el pago de deudas, nóminas y batallando con otros gastos, no tenemos los mismos ingresos de hace unos pocos años’.

-LO QUE son las cosas, madre Teresa, cuando la Amalita gobernaba Zacatecas, todo el sector turístico estaba en jauja: pres­tadores de servicios, hoteleros, restaurante­ros y comerciantes de todo índole vivieron seis años de vacas gordas: no cabe duda de que las mujeres tenemos más sensibili­dad e inteligencia hasta pa’gobernar, nos organizamos muy bien, por eso yo quiero que la Claudia Sheinbaum sea la próxima Presidenta de México, ya es tiempo de que una mujer nos gobierne-.

El del David, un Gobierno Débil

PUES sí, don Luis Medina coincide con lo que la gran mayoría de lo que opinamos los chalchihuatenses: el gobierno de don David es ‘débil’ y los Malos Organizados son los que dictan la agenda ¿qué podemos hacer?

-PUES seguir arando en la mar, madre Teresa, quien quita y que un día de estos Diosito nos haga el milagro y la paz, tran­quilidad y prosperidad regresen a Zacate­cas, ya es tiempo: vean cómo está Dubai con su petróleo, y vean cómo estamos no­sotros con nuestra plata y oro, en la miseria, con gente que come una sola vez al día-.

-NOSOTROS tenemos nuestra parte de culpa por no saber votar a nuestros gobernantes-.

-¡AY, ES que en campaña hablan bien bonito! Nos dicen, como don David, que erradicará la corrupción, la impunidad, que correrá a los Malos Organizados, atraerá inversiones para acabar con el desempleo y habrá más y mejores empleos y hasta lo firma con su puño y letra-.

-ESO SÍ, pinches desgraciados no tienen madre ni vergüenza, ahí está el Tello con su promesa esa de si no cumplo me voy, y lo único que hizo el méndigo Narizón, además de burlarse de todos los zacate­canos, fue enriquecerse a lo bestia él y su vieja la Cristina-.

-A MÍ tampoco se me olvida cómo se burló y nos defraudó el farsante Alex, quien pagó millones de pesos para promocionarse con aquel video aquel en el cual decía:

“ESTIMADOS zacatecanos: Mi com­promiso como candidato es muy serio. Por eso estoy haciendo un Contrato con Za­catecas. Éste resume la propuesta que yo, Alejandro Tello, tengo para nuestro Estado.

“LO HAGO como ciudadano, más allá de partidos políticos. Un plan no es lo suficientemente comprometedor.

“LAS PROMESAS acaban incumplién­dose y las plataformas son demasiado políticas. Por eso estoy haciendo esto. Un contrato vincula, obliga y tiene consecuen­cias. Garantiza que mi gobierno tendrá la obligación de solucionar los problemas que más te preocupan.

“MEDIANTE esta acción que les pro­pongo con toda responsabilidad restable­ceremos los lazos de confianza entre los ciudadanos y el gobierno. El contrato con Zacatecas contiene una importante cláusu­la: ¡Si no cumplo, me voy!”

-Y SÍ, sí se fue el infeliz ‘Pinocho de Bernárdez, pero hasta que terminó su des­gobierno, con todo y su vieja la Cristina sus princesos y con los miles de millones de pesos que robo al erario, como lo denunció y lo sigue denunciando el David-.

-ES LO que yo no entiendo: si don Da­vid sabe que don Alejandro cogió miles de millones de pesos del erario, ¿por qué entonces no lo extradita si todo Zacatecas sabe que el señor exgobernador radica en la Ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos?

“AHORA, suponiendo sin conceder, que no es cierta tal acusación, ¿por qué entonces don Alejandro no desmiente a don David? No olvidemos el refrán aquel que dice: ‘El que calla otorga’”.

-PUES como dijera aquel ciclista llama­do Porfirio Remigio: ‘Pa’mí que los dos son ojetes’.

-¡JAJAJA! ¡Ora sí se aventó un 10 doña Petra, jajaja!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.-