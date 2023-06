Mi Jardín de Flores

David Debe Revelar lo de la Liberación de su Primo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno’: Nayib Armando Bukele Ortez

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de Junio de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Bendito sea mi Padre Dios

NUEVAMENTE mi Padre Dios escuchó nuestros ruegos y, hoy viernes, como lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, los Malos Organizados dejaron en libertad a los señores Pedro Ávila Rodríguez -primo hermano de los connotados servidores públicos, don David, don Ricardo y don Saúl Monreal Ávila-, Carlos Manuel Pacheco Hernández y Alonso Díaz Venegas después de 12 días de cautiverio.

-DIOSITO escuchó nuestra Cadena de Oración, y tentó el corazón de los narcos, por eso fueron liberados bendito sea su Santo Nombre-.

-PUES hagan otra Cadena de Oración para que los narcos se vayan de Zacatecas o Los encarcelen y tan, tan-.

-¡ATEO! Pero no voy a discutir con usted estos milagros porque usted está poseído por lucifer-.

-DÉJENSE de discusiones estériles, congratulémonos la liberación liberación de estas personas salvas y sanas pues fueron 12 días de sufrimiento para ellos, sus familias y los miles de zacatecanos solidarios-.

-PERO es que don Roberto.. írelo con esa sonrisa burlona-.

-ENTONCES… ¿es mentira que, como lo dice el propio David, estuvieron negociando la liberación de su primo hermano, y los de la Mesa también mienten y no fue por la presión ejercida por las diversas acciones operativas desarrolladas por las Fuerzas de Seguridad?-.

-A DIOS rogando y con el mazo dando…

-NO LE siga el juego a este ateo, madre Teresa, recuerde lo que dice el Santo Padre Francisco: “Con el diablo no se discute”, y mi compadre don Roberto está endiablado, por eso no cree, el demonio habita dentro de él-.

-YO LO que digo es que sigan rezando para que se vayan de Zacatecas los narcos o que los encierren y tan, tan. Se acaba el problema.

“AQUÍ lo importante es que David nos diga a los zacatecanos qué fue lo que negoció con los narcos para que liberaran a los tres secuestrados, pues dijo que estuvieron negociando pero que no ‘se pagó rescate’ y los de la Mesa dicen que fueron dejados en libertad por la presión que las Fuerzas de Seguridad estaban ejerciendo.

“DAVID debe de informar al pueblo cómo se dieron las negociaciones porque si fueron por teléfono, rápido los hubieran ubicado, detenido y liberado a su primo hermano junto con los dos trabajadores del Grupo Modelo.

“ESO es lo que se me hace sospechoso: negociaciones al tú por tú, de igual a igual ¿cuántas veces no habrán negociado otras cosas? No es posible que una caterva de criminales tenga de rodillas al gobierno de David con miles de elementos federales, estatales y municipales, ¡a otro perro con es hueso! ¡Pinche complicidad tan descarada!”.

-PUES don David está obligado a revelar a la ciudadanía cómo fueron las pláticas que sostuvo con los Malos Organizados, porque tiene usted razón, don Roberto: con el uso de la tecnología es fácil ubicar cualquier teléfono y, por ende, la persona que lo utiliza-.

El Problema son las Carreteras

-DON JORGE Miranda Castro, dijo una gran verdad: son las carreteras de nuestro querido Zacatecas, las que ahuyentan el turismo; él tiene mucha información al respecto-.

-CIERTO, aunque no debería de confi arse en cuanto a asesinatos y echar las campanas al vuelo, diciendo que “nomás son tres al mes”, pues ahí sí, con todo respeto, el Jorge debe ser más cauto porque en cualquier momento salta la liebre-.

-ES CORRECTO, lo que el presidente municipal de Zacatecas debe de hacer es una limpia de malos elementos-.

-PERO DON Jorge asegura que le faltan policías y que…

-PUES YO creo que es mejor contar con menos uniformados que estar durmiendo con el enemigo y que su secretario de Seguridad Pública, Gustavo Serrano Osorio no le eche tanta crema a sus tacos y se ponga a trabajar: son los propios policías los que saben quiénes son los que venden droga y los lugares, sólo es cuestión de que le eche huevitos al asunto para reventar las tienditas y, para capturar a los narcos, que pida el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, Gustavo está obligado a blindar el municipio de Zacatecas, principalmente la capital del estado que vive del turismo y tiene un prestigio que está obligado a recuperar al grito de ya.

“LA MISMA medicina va para el Fiscal Murillo, al que hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas le publicó dos boletines de prensa en los que alardea que el robo de vehículos va a la baja en este 2023, y que los asesinatos en Fresnillo han bajado, pero nada dice del aumento de asesinatos en Guadalupe; le encanta manipular las cosas y las cifras.

“PERO por más que tergiversen la realidad, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informe del asesinato de una persona secuestrada, torturada, asesinada a plomazos y su cuerpo arrojado a las orillas de la carretera federal, en Villanueva, cerca de la comunidad de Malpaso, por supuesto, no hay detenidos: son los narcos los que tienen el privilegio de recorrer las carreteras sin que les pase nada malo.

“Y QUE nos dicen de los desaparecidos, hoy publicamos la Cédula de Búsqueda de VICTOT MANUEL CONTRERAS HERRERA de 33 años, desaparecida forzadamente el 23 de mayo en Ojocaliente, Zacatecas.

“PERO además hay muchas cosas que nos oculta la Fiscalía, nos reportaron la des aparición y asesinato de dos coahuilenses, pero en Torreón los medios de comunicación reportan más y hacen campaña en contra de la inseguridad de Zacatecas, que allá pegó tanto que por eso Morena tiene perdida la elección para gobernador de Coahuila, el próximo domingo.

“Y QUE no se hagan pendejos, por esa maldita violencia e inseguridad, Morena perdió las gubernaturas de Durango y Aguascalientes, pérdidas de las que David tuvo gran parte de culpa por la maldita inseguridad, ¡carajo! ¿Por qué David se resiste a limpiar la policía?”.

-PUES por la misma razón que no ha aprehendido, ni detenido al “RaTello”, a la Cristina, al Benjamín, al Julio César, a la Susi, al Jeu Ramón, sin olvidar a los diputados que participaron en la estafa legislativa, y en la quiebra del Issstezac-.

“NO cabe duda, el David está muy embarrado, pero…”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.