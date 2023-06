En Zacatecas, Todos Estamos Expuestos a la Violencia: EGR

“El Secuestro del Primo Hermano del Gobernador, un Caso Delicado”

Por Rubén Palomo Macías

Ernesto González Romo, diputado local por Morena, mencionó a Página 24 Zacatecas que con respecto a la liberación de Pedro Ávila pariente hermano del gobernador del estado, se debe entender que los niveles de violencia en el estado son complejos y todo estamos expuestos. Hay casos de autoridades que siempre están bajo acoso y se debe leer eso con mucho cuidado esperando las investigaciones que haga la fiscalía.

“Es un caso delicado porque si se trata de un asunto de delincuencia organizada tiene una connotación, pero si se trata de un asunto donde se intenta coaccionar a la autoridad se tiene otra connotación.

Hay que recordar que en Zacatecas en los últimos años veníamos viendo una estrategia de contención y en los últimos meses ya empezamos a ver una estrategia más de reacción con detenidos, operativos y persecuciones. Creo que sería muy irresponsable especular y se debe esperar a que la autoridad de una explicación clara porque se trata de un asunto delicado”, apuntó.

El diputado señaló que en el estado tristemente nos hemos acostumbrado o normalizado a la violencia. Recordó que en las primeras balaceras, por allá del año 2008, todo mundo estaba escandalizado y preocupado, ahora es escalofriante ver que acaba de ocurrir un hecho lamentable y en minutos la zona retoma su vida cotidiana.

“La gente no se detiene, no se preocupa y no da dimensión a lo que estamos viviendo, eso es preocupante y eso implica que nos estamos acercando a aceptar la violencia y eso no puede pasar, la debemos repudiar, nos debe preocupar y escandalizar siempre”, comentó.

Ernesto González mencionó que ha permeado la idea de que sufre violencia quien está metido en temas de delincuencia organizada, durante mucho tiempo se dijo que sólo se molesta a quien está dentro del crimen, sin embargo eso está alejado de la realidad.

“Todos sufrimos de la violencia pero es una forma, digamos, de desahogo el estar pensando que si no se interviene no pasará nada, esto es simplificar y quitar responsabilidad a la autoridad, la cantidad de personas inocentes en estos delitos es abrumadora, todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca”, finalizó.