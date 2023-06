Los Ciudadanos Tienen Miedo a Denunciar: Gabriela Pinedo

Caso del Asesinato de la Niña “Milagritos”

Por Rubén Palomo Macías

Gabriela Pinedo Morales, diputada local y exsecretaria de gobierno, mencionó a Página 24 Zacatecas que respecto a la muerte de la niña “Milagritos” de cuatro años.

a causa de la golpiza y la violación sexual por parte de su padrastro y de su propia madre, varias legislaturas han hecho lo propio en cuanto al castigo al abuso hacia niñas, niños y adolescentes, sin embargo existe una cultura que se tiene que cambiar desde la ciudadanía porque es increíble que la mayor parte de los delitos, sobre todo los más lastimosos, pasen en el seno familiar o los lugares donde se supone que los menores deban estar seguros.

“Esto nos lleva al replanteamiento que la prevención corresponde a todos y se tiene que empezar a construir en conjunto una cultura distinta, basada en el respeto y los valores. Lo que creo es que hace falta que como ciudadanas y ciudadanos apoyemos la cultura de la denuncia, no dejemos pasar los hechos que después se pueden convertir en tragedias para nuestras niñas y nuestros niños”, añadió.

La legisladora pidió que si se detecta una conducta extraña y fuera de lo normal se dé aviso a las autoridades buscando las instancias correspondientes para que haya castigos. Aseguró que en la legislatura existe apertura para recibir las propuestas ciudadanas que puedan contribuir a parar este tipo de hechos lamentables.

“Estamos dispuestos a trabajar con la ciudadanía, la parte punible se ha trabajado mucho en el Congreso, es lo que nos corresponde, es donde se trabajan las leyes pero también podemos contribuir con foros, con pláticas, buscando junto con el ejecutivo una forma de acercarnos más a la ciudadanía y que las niñas y niños tengan conocimiento de sus derechos y de a dónde pueden acudir, a quien le pueden pedir ayuda en casos de violencia”, comentó.

La diputada señaló que hay mucho que trabajar y no solo la parte punible, sobre todo un trabajo en conjunto en materia de prevención ya que no siempre se puede estar al pendiente de todos los niños del estado.

“Podemos concientizar a vecinas, vecinos, maestras y maestros a no ser indiferentes, hay que denunciar y también hay que estar organizados. He visto que en materia de sentencias no hay un grado a la alza de impunidad en materia de violencia contra niñas y niños, a lo mejor nos toca trabajar más la parte ciudadana de los valores y dejar claro que no hay impunidad. Muchas veces estos casos se quedan escondidos porque hay miedo a la denuncia”, finalizó.