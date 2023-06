Mi Jardín de Flores

Vino a dar Cátedra de Cinismo, Demagogia e Hipocresía

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Aléjense de la vanidad, porque la vanidad en hombres y mujeres, en gobernantes, en representantes populares, acarrean males, regresiones, trastornos sociales y también problemas serios que contrarrestan y que generan condiciones de desequilibrio social’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 3 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Don Ricardo Traía Mucha Cuerda

AYER, en su visita a Zacatecas, el señor don Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, llenó el Teatro Fernando Calderón: eran cientos de personas y muchas de ellas le gritaban “¡presidente, presidente!”; por su parte, traía mucha cuerda, y como bien narra la corresponsal de El Universal, la señorita Irma Mejía, emitió su decálogo dirigido a los jóvenes que eran mayoría.

-MMM… No, madre Teresa, el senador de la República vino a dar cátedra de cinismo, demagogia e hipocresía quien no lo conozca que lo compre, por eso ‘El Monris’ va en ultimo lugar, muy por debajo de la Claudia Sheinbaum, el carnal Marcelo y el Adán Augusto-.

-ES correcto -aprueba don Roberto- si en las elecciones de 2018, se subió al tren para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a sabiendas de que Claudia Sheinbaum era la que iba muy arriba de las encuestas, además de contar con el apoyo del Preciso Andrés Manuel López Obrador, hizo su lucha no para ganar, sino para negociar la senaduría y la coordinación parlamentaria.

“HOY la historia se repite con la candidatura de la Presidencia de la República: Claudia lidera las encuestas y sigue gozando del apoyo de López Obrador y Ricardo va de nuevo en último lugar, alegando que no hay piso parejo, pero sólo lo hace para negociar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: será hipócrita, cínico y demagogo hasta decir basta, pero no pendejo”.

-LO encueró, don Roberto, encueró a ‘El Monris ¿dónde fi rmó?-.

-ES QUE se pasó, doña Petra, Ricardo se pasó, que venda ese decálogo a los que no lo conozcan, pero que no regrese a su tierra a venderle chiles al señor Herdez escuchen esta perla que les dijo ayer a los jóvenes y que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘ALÉJENSE de la vanidad porque la vanidad en hombre y mujeres, en gobernantes, en representantes populares, acarrean males, regresiones, trastornos sociales y también problemas serios que contrarrestan y generan condiciones de desequilibro social’.

Y OTRA:

‘CUIDEN su vida privada, porque ahora es más pública, eviten el egocentrismo porque los afanes democráticos se esfuman o se pierden en un afán egocentrismo, eviten la soberbia y la frivolidad, por tener efectos perniciosos y ser un defecto político, pero que conlleva a la indiferencia social.

Y ESTA otra:

‘EVITEN el fingimiento político y siempre respeten la ley, no mientan, porque las mentiras políticas son una bofetada a la sociedad; tarde que temprano se desnuda la mentira y vas a quedar muy mal frente a todas y todos’.

“¿QUÉ les parece?”.

-PUES, bueno, que Dios me perdone, pero es un buen alumno de Antístenes-.

-ES VIL hipocresía, aderezada con demagogia y cinismo, me hubiera gustado estar ahí para ver qué cara ponía el David-.

-NO fue, mandó a su secretario general de Gobierno, de quien me platican que se la pasó sonriendo y que por poco suelta la carcajada-.

-NO era para menos, ‘El Monris’ no dio cátedra de política sino de hipocresía, cinismo y demagogia insisto-.

-EL que si estuvo ahí, según cuenta Irmita, fue Saúl, ya me imagino lo cagao que estaba.

“PLATICÓ Ricardo que él se inició en la política a los 16 años, para enseguida quejarse: ‘Los jóvenes no teníamos posibilidades de participar. No había espacios, no había convocatorias, no había posibilidades de reunirnos, porque se consideraba que la política era para los grandes, para los adultos, para la gente mayor, y entonces los jóvenes éramos relegados, no comprendidos y marginados’.

“Y ESTO es para dar risa: dijo que él si comprende a los jóvenes y presentó a su cuerpo de asesores y…

-¿CÓMO? Sí los asesores deben ser gente con experiencia, no unos párvulos de la política, ¡qué cagao ‘El Monris’-.

-PUES así los presentó “son -dijo- jóvenes originarios de Zacatecas, Oaxaca, Estado de México, Campeche, Chiapas y Michoacán; les echó un rollote y dijo que ‘en Zacatecas hay muchos jóvenes inteligentes y no dudo que algunos de ustedes también estén pronto, cuando terminen su carrera, en la Ciudad de México también, bien ubicados en puestos claves, y por eso quiero enseñarlos, y quiero adiestrarlos, y quiero capacitarlos. Esa es mi intención fundamental de estar ahora en nuestra tierra!

“COMO pueden ver, esto fue un rollote, porque su intención verdadera era una entrevista con la prensa para hablar de su candidatura a la Presidencia de la República, en la cual declaró que sus compañeros dejen de hacer actos de campaña o promocionarse:

‘SI USTEDES se fijaron ahora, yo no mencioné absolutamente nada. Es un taller académico (sic) con jóvenes y los expositores son académicos’.

“LE preguntaron de la posibilidad de un acuerdo con Adán Augusto para que éste sea el candidato a la Presidencia y él candidato a la Jefatura de la Ciudad de México y contestó que no:

‘LO ÚNICO que les puedo garantizar y asegurar es que voy a contender por la Presidencia de la República. Ni estoy pensando en ser candidato de otra cosa, ni menos regresarme a mi tierra, que ya tuve una responsabilidad, la más alta, y que me siento muy contento y muy satisfecho del trabajo y de los zacatecanos que siempre me han visto con respeto’.

“PUES ya esta contendiendo y va en el último lugar y no creo que levante: en Morena no lo quieren por muchas razones: por su enriquecimiento inexplicable, por coquetear con la oposición y porque en la elecciones intermedias traicionó a la 4T y apoyó a la oposición para ganar varias alcaldías de la Ciudad de México, principalmente la de Cuauhtémoc, donde ganó su ‘descanso’, la vieja loca esa de la Sandra Cuevas, quien había anunciado su retiro de la política al terminar su gestión y hace unos días dijo que le gustaría suceder a Omar García Harfuch, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“VIEJA loca, ¿se imaginan como jefa de la policía?, Bueno, a lo mejor se le hace si ‘El Monris’ llega a la Jefatura de la Ciudad de México, par de enamorados loquillos, jajaja-.

La Violencia y la Inseguridad no Ceden

-PUES ya lo dijo y dijo bien el diputado Ernesto González Romo: ‘En Zacatecas todos estamos expuestos a la violencia!

“Y SÍ, ayer mismo en la capital del estado, varios narcos allanaron un hogar ubicado en la calle Teresianas, colonia Villas del Padre, y cosieron a balazos a una mujer. Por supuesto: no hubo detenidos.

“EN Fresnillo, un individuo que caminaba a eso de las 3:00 de la tarde, por la calle 10 de Julio, colonia Zapata, fue atacado a balazos y lucha por su vida en el Hospital General: no, tampoco en este caso hubo detenidos.

“DE la niña ‘Milagritos’ no quiero hablar porque no me gusta ver llorar a la madre Teresa, se me desgarra el corazón.

“Y en Cuanto a desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social publica la Cédula de Búsqueda de ALEJANDRO CHÁVEZ SAUCEDO de 18 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, el 2 de junio del presente año”.

-PUES sí, el Ernesto González tiene razón, cualquiera, en Zacatecas puede morir violentamente y en un momento-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.