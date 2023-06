Mi Jardín de Flores

Todo Zacatecas se Queja de la Violencia y Desempleo

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Hay mucho menos gente, en compara­ción con las vacaciones de Semana Santa, se percibe aún más baja la afluencia, las personas que se acercan a preguntar algo sólo quieren saber dónde realizar algún trámite pero no sobre algún atractivo turístico porque son de aquí y eso no les llama la atención a ellos’: Alejandra Dávila.

CHALCHIHUITES, Zac.- Domingo 4 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Todo Zacatecas se Queja por la Violencia y el Desempleo

-LA SITUACIÓN económica se ha sumado a la violencia, el desempleo crece día y a día y no tiene para cuando terminar: no hay visos de que mejoren: ayer doña Sarita y la señora Lupita me recibieron con la mala noticia de que a partir de hoy suspendían la compra de rompope…

-¡NO PUEDE ser, pero si siempre han presumido su bonanza!, ¿qué les pasaría?-.

-NO ME atreví a preguntarles porque me dio pena, pero me imagino que sus ventas también han disminuido, todo el comercio está pasando por un mal momento-.

-TODO Zacatecas -toma la palabra don Roberto- se está quejando, mucha gente ha perdido su trabajo y ahora le están bata­llando y súmenle la sequía, pues entonces la situación económica se agrava, pero no se preocupe madre Teresa, siga haciendo la misma cantidad, yo me comprometo a buscarle dos nuevos clientes-.

-TODOS andamos en las mismas -dice doña Petra-, los que no le sufren son el David, su esposa la Sara y su prole, su gabinete, los presidentes municipales y otras cacas grandes; me cuentan que son muchitos los que se van a dormir con la panza de farol, pues ya no cenan y que ahora hasta los rabos de cebolla se comen cuando antes le hacían el feo; pero no tiene nada de malo en salsita saben bien sabro­sos y tienen muchas vitaminas-.

-PUES con don Alejandro estuvimos es­perando inversionistas extranjeros durante sus cinco años de gobierno y no llegaron, don David prometió lo mismo, pero nin­guna empresa extranjera se atreve invertir en Zacatecas…

-Y COMO dijo don Teofilito, ‘ni se atreverán’; la violencia y la inseguridad los espanta, los atemoriza, los aterra pues no sólo arriesgarían sus capitales, sino sus vidas.

“IGUAL están los turistas, hoy nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, entrevista a la promotora turística Alejandra Dávila y dice que ‘el panorama para el próximo periodo vaca­cional no es alentador, pues en relación con otros años, para estas fechas ya comenzaba a notarse: quienes han venido a solicitar in­formación turística son en su gran mayoría personas que viven en el estado’.

“PUSO en claro que ‘esta situación es derivada de la ola de violencia e insegu­ridad , por lo que llamó a las autoridades a trabajar con mayor énfasis en el tema de la seguridad del estado, además de la creación de nuevos proyectos y la gestión de recursos para promover y atraer turismo al estado’.

“FINALMENTE declaró que ‘las y los guías turísticos son quienes más se están viendo afectados por la violencia y la inseguridad que ahuyentan el turismo , ya que la gran mayoría junto con sus familias viven del ingreso de este trabajo y no está siendo debidamente remunerado, pese a que diariamente salen a la calle en la búsqueda de turistas que deseen conocer más acerca de Zacatecas’.

“COMO ven, este gobierno como el anterior son muy similares, así es que también ya valió chetos, en cuanto a los asesinatos, ayer se cometió otro más: su­cedió en Fresnillo, cuando un sujeto iba caminando por la calle Del Pirul, colonia Barrio Alto, cuando varios matones a sueldo lo acribillaron y ahí quedó muerto en el piso chorreando sangre. Obvio, no hay detenidos.

“EN CUANTO a las desapariciones for­zadas ayer se cometió otra más: el pasado viernes al filo de las 8:40 de la mañana, un joven vendedor de ropa de 27 años, salió de su casa, ubicada en la calle Francisco I. Madero, colonia Francisco Villa y ya no regresó a dormir, por lo que toda la familia lo estuvo buscando con familiares y amigos y nadie le dio razón.

“ASÍ ES que ayer sábado el abuelo del comerciantes acudió a denunciar la desapa­rición de si nieto de 27 años, con la ilusión de que la Fiscalía ubique y rescate sano y salvo a su nieto”.

-MMM… ni que fuera primo hermano del David: puedo asegurar que el Pancho Murillo no moverá un dedo para encon­trarlo y la tarjeta de investigación le hará compañía a las miles de tarjetas que están cubiertas con el polvo del olvido.

-EN CUANTO a las desapariciones for­zadas, súmenle las Cédulas de Búsqueda que hoy nuestro Diario Página 24 Zacate­cas publica en la edición de hoy:

“ALEJANDRO SANCHEZ TORRES de 21 años, desaparecido el 21 de mayo del presente año en Julio Aldama, Zacatecas.

“JAVIER ARANA ARANA de 38 años, desaparecido en Jerez, Zacatecas, el 25 de mayo de 2023, ¿qué les parece?”.

-LA VIOLENCIA y el desempleo van de la mano, muestra clara que no sólo don David nos está fallando, sino el Secretario de Economía, don Rodrigo Castañeda Mi­randa, pues como dice hoy domingo doña Cristela Trejo Ortiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Corrupción, “según datos del INEGI, de marzo de 2022, a marzo de 2023, pasamos de ser la séptima entidad de desocupación de empleo, al primer lugar-.

-PERO pregúntele al David cómo vamos y le va a contestar que ‘¡excelentemente bien!’, tal parece que lo oigo.

“EN cuanto al inepto del Rodrigo Cas­tañeda Miranda, me dicen que ya ni quiere dar entrevistas a los reporteros de la fuente porque no tiene nada qué informar ya que las prometidas inversiones extranjeras para dar empleo a miles de zacatecanos, nomás no llegan”.

Hoy Domingo las Elecciones en el Estado de Mexico y Coahuila

“PUES todo indica que Morena, aun­que aflojó un poquito en los últimos días, ganará las elecciones en el Estado de México, desgraciadamente, como también lo hemos comentado, es muy factible que pierda Coahuila, por culpa de la violencia e inseguridad que padecemos en Zacatecas, ya que en nuestras carreteras han asesinado a varios connotados coahuilenses y esto el PRIANRD lo estuvo utilizando como estandarte, diciendo: ‘Si gana Morena, la violencia y la inseguridad se extenderá de Zacatecas a Coahuila’. Así es que si buscan culpable, aquí está David, por su pésimo gobierno”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.