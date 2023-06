Grave Error la Presentación de Cantantes que Hacen Apología de las Drogas y Conductas Delictivas: AG

“El Gobierno Debe Educar a Través de la Música”, Dice el Cantante de Jerez

Por Rubén Palomo Macías

El cantautor jerezano, Alexis González, declaró a Página 24 Zacatecas que el tema de los artistas que se han presentado en el estado, con temas que hacen apología del delito, consumo de drogas y conductas delictivas, tiene que ver con la responsa­bilidad que hay en la música ya que hay niñas, niños y adolescentes que escuchan esos temas.

“Cuando se hace música responsable se está obligado a no hacer cualquier tontería, si yo en una canción voy a invitar, a la persona que está escuchando, a que no hay ninguna consecuencia si te drogas, si tomas como si no hubiera un mañana sería una irresponsabilidad muy grande de mi parte. Es mejor hacer música con valor, cantando al amor y al desamor, si se hace un corrido que sea que enseñe que se viene de abajo y se puede triunfar, tal vez por eso a algunos artistas nos ha costado más trabajo colocar algún tema”, señaló.

El artista señaló que la música se presta a dar mensajes banales pero aún existen artistas que tratan de hacer cosas reales, cuidando que las canciones no caigan en temas de apologías del delito o machistas. Alexis González invitó a las autoridades a promocionar la música regional mexicana, sin desechar lo que hacen otros artistas.

“Hay cantautores como Vicente Fernán­dez, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez y muchos más que no tuvieron la necesidad de caer en vulgaridades para llegar al gusto del público. Por ahí va la cosa, invitar al gobierno, a las autoridades encargadas de educar a través de la música porque nosotros somos embajadores y uno educa a través de la música, si se enseña a los niños que no hay ninguna responsabilidad al agarrar kilos de mariguana yo estoy cometiendo un error y una irresponsabilidad”, reiteró.

Finalmente el cantautor señaló que la mú­sica ha caído en un ciclo desechable donde hay canciones que duran de 2 a 3 meses y los artistas se ven obligados a sacar temas recurrentemente pero sin poner atención a los temas que se hacen. Aprovechó la oportunidad para dar a conocer su nuevo sencillo “El Chapulín” e invitar a toda la población a conocer su trabajo en las diver­sas plataformas de música y en su página de Facebook Alexis González.