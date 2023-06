Mi Jardín de Flores

Nadie Frena los Asesinatos

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Es una victo­ria para las familias trabajadoras, es una victoria de las mujeres que hemos lucha­do por años para que nuestros derechos se reconozcan, esta victoria es también de los pueblos originarios… es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda, es la victoria de todos, todas y todes los mexiquenses’: Delfina Gómez Alvarado.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 5 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

No Hubo Sorpresas en las Elecciones de Ayer

LOS CONTEOS rápidos son una ma­ravilla: anoche, ya para irme a mi catre a dormir, me enteré del triunfo de Morena en el Estado de Mexico y del PRIANRD en el de Coahuila, tal y como lo había vaticinado don Roberto.

-ES QUE mi compadre tiene el pulso de la situación política, social y económica del país, está muy bien informado-.

-¿Y CÓMO no voy estar bien informado -tercia don Roberto-, si tenemos un perio­dicazo súper chingón y que leo todos los días?-.

-PUES FUE un buen golpe para los opo­sitores que, en inicio, dijeron haber ganado-.

-ASÍ SON de mamones, ya ven que aquí en Zacatecas hicieron lo mismo en las pa­sadas elecciones-.

-PUES SE le acabó al PRI su bastión más grande, la maestra Delfina Gómez Alvarado, una mujer muy sencilla, honesta y trabaja­dora se los arrebató en el segundo intento con casi 10 puntos de diferencia, aunque en Coahuila nos dieron hasta para llevar-.

-SUCEDIÓ lo que usted había vaticinado don Roberto: la cercanía con Zacatecas que sigue ardiendo a causa de tanta violencia e inseguridad: varios connotados coahuilen­ses fueron asaltados y asesinados en nues­tras carreteras y eso contribuyó mucho a la aplastante victoria del PRIANRD, aunque no son lo mismo 3 millones 146 mil 771 habitantes de Coahuila, que 16 millones 992 mil 418 habitantes del Estado de México, según cifras del INEGI-.

-EL ESTADO de México es el más po­blado del país, a pesar de que su territorio es de 22 mil 351. 8 kilometros cuadrados, mientras que Coahuila tiene 151 mil 594.8 kilómetros cuadrados-.

-GRAN diferencia ¿eh?, Coahuila es casi tan grande como Jalisco y Zacatecas juntos; en fin: hoy en farmacias y supermercados se estaría agotando la Vitacilina, los del PRIANRD van a consumir muchos tubitos, jajaja-.

-¡QUÉ portadón el de hoy lunes de nuestro Periódico ¿eh?, qué portadón!-.

No Cede la Inseguridad ni la Violencia

“PUES el general Arturo Medina Ma­yoral, secretario de Seguridad Pública y Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, dirán misa y las hilachas, pero no cede la inseguridad ni la violencia: en Zacatecas te pueden matar a balazos dentro de tu casa, en los templos, dentro de la UAZ, dentro de tu vehículo, en bares, antros, restaurantes en parques y jardines y en cualquier lugar: para el narco no hay imposibles, además lo hacen con total impunidad pues nunca los atrapan infraganti.

“AYER mismo, alrededor de las 10:30 de la noche, tres personas de cuatro que tripulaban un automóvil Jetta negro fueron asesinadas por el narco a balazos, la cuarta persona se encuentra hospitalizada muy grave.

“EL TRIPLE asesinato ocurrió en Ha­cienda Nueva, comunidad perteneciente al municipio de Morelos.

“Y NO, no hay detenidos.

“HORAS antes, al filo de las 4:00 de la tarde, ahí mismo en Morelos, cerca del panteón, un individuo caminaba cuando de imprevisto aparecieron dos asesinos a suel­do y lo cosieron a balazos. Desangrado, ahí en ese lugar el sujeto cayó muerto. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

“EN LA capital del estado nuevamente se paseó la muerte: a eso de las 5:00 de la tarde, una joven mujer que caminaba por la calle Arturo Espino, ya para llegar a la calle Jaime Torres Bodet, colonia Ayuntamiento, fue acribillada a plomazos por un solitario vestido de negro y con cubrebocas, quien así como llegó, desapareció ante la ausencia de policías.

“TAMPOCO en este cobarde y alevoso asesinato, el criminal fue detenido.

EN JEREZ, una niña de 12 años, dos mujeres adultas y un hombre que tripulaban un automóvil en la esquina de las calles Juan Aldama y Matamoros, colonia San Francisco, fueron baleadas además de que les arrojaron una granada de fragmentación. Las cuatro personas, graves, fueron trasla­dadas al Hospital General, donde médicos y enfermeras luchan denodadamente para rescatarlas de las garras de la muerte.

“TAMPOCO en este grave atentado hubo detenidos, ¿por qué $erá?

Nadie Puede Frenar las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, tampoco nadie las puede frenar, el desgobierno de David presume que tiene cuerpos de inteligencia y puede que no mienta, pero como no hay cabeza, esos cuer­pos así no valen tres cacahuates: hoy lunes nuestro Diario continuando con su labor social publica las Cédulas de Búsqueda de los hermanos:

CRISTIAN EMMANUEL MORENO BA­RRÓN de 12 años y de VÍCTOR MANUEL MORENO BARRÓN de 17 años, desaparecidos en Fresnillo, Zacatecas, el 2 de junio de 2023.

“Y JUAN CARLOS PUENTE CASTA­ÑEDA de 33 años, quien desapareció el 3 de junio del presente año, en Loreto, Zacatecas.

“EN SÍNTESIS, la violencia, la inse­guridad y la criminalidad no ceden: aquí tenemos tres jóvenes desaparecidos, pero también el pasado domingo en menos de 12 horas se cometieron: cinco asesinatos y cinco heridos a balazos y ningún detenido, ¿va muy bien el gobierno de David? ¡No, por favor, no mamen!”.

-¡QUÉ barbaridad! La realidad supera la ficción, y hay quien cierra los ojos para no ver, pero es peor y don Roberto tiene razón: urge limpiar la policía.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.