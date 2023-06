“El Trabajo del Gobernador David Monreal Sigue Siendo Pésimo”, Dice Faustino Adame

“Cientos de Zacatecanos Piden Trato Igual que al Primo del Gobernador”

Por Nallely de León Montellano

Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) aseguró a Página 24 Zacate­cas que el trabajo del gobernador David Monreal Ávila sigue siendo calificado por la ciudadanía como “pésimo”, lo cual es perjudicial para el estado entero.

En este sentido, refirió que el reciente caso del secuestro de Pedro Ávila Ro­dríguez, primo hermano del gobernador David Monreal Ávila, es parte de una mala práctica en materia de procuración de jus­ticia en el estado, pues hasta el momento existen cientos de familias esperando una respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sobre el paradero de sus seres queridos.

“Es un caso que se celebra que haya salido bien, pero sigue habiendo mucha gente desaparecida, son casos graves porque eso nos ha pegado muy fuerte a todos los zacatecanos en el sentido de que seguimos indefensos, realmente vemos un estado muy desolado, la gente tiene miedo hasta de salir a las carreteras”, agregó.

Recordó que la entidad está en focos rojos en materia de seguridad a nivel nacional y, de igual modo, los migrantes que tienen que venir a su tierra tienen miedo de viajar, debido a la falta de se­guridad en las carreteras, principalmente en la región de Fresnillo.

“Insisto que es un estado fallido, y el gobernador no toma en serio las cosas, debe de poner atención en la inseguridad para que las fuerzas del orden realmente se pongan a trabajar”, mencionó.

Ante las recientes declaraciones que el gobernador de Zacatecas ha hecho públi­camente donde asegura que la entidad ya no se encuentra en los últimos lugares en materia de seguridad, Adame Ortíz insistió en que, el mandatario no tiene vergüenza al asegurar algo tan delicado, pues la in­seguridad no ha cesado en el estado.

“Que vaya a las comunidades, que vea la situación de Fresnillo, ahorita no le cae el 20 de que es el gobernador de todo el estado, y la constitución es muy clara: la procuración e impartición de justicia debe ser pareja, no nada más para unos cuantos, porque desgraciadamente agarran a los delincuentes y ya después los sueltan, ese es un problema grave para los jueces y magistrados porque con algunas personas sí actúan y con otras no”, concluyó.