Mi Jardín de Flores

Que Saúl Revele Nombres de Jueces y Abogados Rateros

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘(El secuestro del primo hermano del gobernador David Monreal) Es un caso que se celebra que haya salido bien, pero sigue habiendo mucha gente desapareci­da, son casos graves porque eso nos ha pe­gado muy fuerte a todos los zacatecanos en el sentido de que seguimos indefensos, realmente vemos un estado muy desolado, la gente tiene miedo hasta de salir a las carreteras’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 6 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Se­ñor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Nombres, Nombres, Nombres…

“SI TU hermano se porta mal, ve y díselo, si no te hace caso díselo a los demás”, reza una cita bíblica atribuida a San Mateo, y está la grandiosa de Jesús: ‘La verdad os hará libres’, pero nuestros gobiernos hicieron en los últimos años una ley que echa abajo estas frases tan prácticas como aleccionadoras, pues pretextando ‘los derechos humanos’, en nuestro país han puesto mordaza a la prensa al ocultarle rostro y nombre de los malhechores, pero sospecho que cambiaron la ley para autoprotegerse y manipularla según sus intereses.

-CIERTO, y eso ha provocado que au­mente la delincuencia, porque la no publi­cación de los delitos o información a medias han dejado de ser un freno a las actividades delictivas de toda índole tantos de delin­cuentes comunes como de gobernantes-.

-COINCIDO con ustedes, madre Teresa, doña Petra: ahora todos lo delincuentes tie­nen más derechos humanos que las víctimas, y eso lo está sufriendo en carne propia el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, quien acusa a abogados y jueces laborales corruptos de contubernio en contra del municipio y a favor de extrabajadores para ganar juicios y exigir cantidades millonarias para después repartírselas entre el juez, el abogado y el trabajador.

“QUÉ bueno que Saúl Monreal va a demandar penalmente a esos jueces y abogados ratas, a ver sí así se desvanece esa delincuencia organizada. A mí me han puesto, perdón por le expresión, buenas chingas, porque han sido varios los albañi­les que inventaron ‘despido injustificado’, contrataron abogados y éstos desgraciados hasta demandaban horas extra que nunca trabajaron, además de una sarta de mentiras que el juez validaba, situación que me obligó a negociar y aun así tuve que pagar miles de pesos, lo que considero fueron extorsiones: ojalá y Saúl filtre a la prensa los nombres de esos hijos de la ching… (censurado) para que toda la sociedad los conozca: hay que balconearlos.

Al que le Llueve Sobre Mojado es al David

-ES CIERTO que la oposición tunde al David un día sí y otro también calificándolo de inepto, mentiroso y corrupto, entre otras lindezas pero pues hace su trabajo, además de fundamentarlo.

“PERO las acusaciones se agravan cuando las hacen gente de izquierda que, además, le entraron con ganas a apoyar su candidatura a la gubernatura; uno de esos hombres que se partieron el alma apoyando al David, es el Faustino Adame Ortiz, quien a un año nueve meses después de que David llegó a Palacio de Gobierno, dice:

‘EL TRABAJO del gobernador David Monreal sigue siendo pésimo, lo cual per­judica enormemente al estado entero’; y recuerda la privación ilegal de la libertad de Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano del gobernador:

‘ES UN caso que se celebra que haya salido bien, pero sigue habiendo mucha gente desaparecida, son casos graves porque eso nos ha pegado muy fuerte a todos los zacatecanos en el sentido de que seguimos indefensos, realmente vemos un estado muy desolado, la gente tiene miedo hasta de salir a las carreteras’.

“TAMBIÉN el Faustino Adame lamentó que los focos rojos no sólo sean altos dentro de la capital del estado y los municipios, sino también en las carreteras por lo que los migrantes que tienen que venir a su tierra tienen miedo de viajar debido a la falta de seguridad en las carreteras, principalmente en la región de Fresnillo:

‘INSISTO QUE Zacatecas es un estado fallido -truena el Faustino-, y el gobernador no toma en serio las cosas, debe de poner atención en la inseguridad para que las fuerzas del orden realmente se pongan a trabajar’.

“ANTE las reiteradas declaraciones del David en las que asegura que la entidad ya no se encuentra en los últimos lugares en materia de seguridad, el Faustino insistió en que el gobernador no tiene vergüenza al asegurar algo tan delicado, pues la insegu­ridad no ha cesado en el estado:

‘QUE VAYA a las comunidades, que vea la situación de Fresnillo, ahorita no le cae el veinte de que es el gobernador de todo el estado, y la constitución es muy clara: la procuración e impartición de justicia debe ser pareja, no nada más para unos cuantos, porque desgraciadamente agarran a los delincuentes y ya después los sueltan, ese es un problema grave para los jueces y magistrados porque con algunas personas sí actúan y con otras no’.

“Y POR si fuera poco, otro hombre de izquierda, el Iván de Santiago Beltrán, ex­diputado, opina igual que el Faustino:

‘ESCUCHAMOS, leemos y vemos percances con ponchallantas, asesinatos, bloqueos y la situación no ha cambiado, aunque mediáticamente el gobierno trata de resaltar algunas acciones en otros rubros, pero nosotros seguimos insistiendo en que el tema de la seguridad debe ser el tema fundamental y principal que no se deje de atender hasta que se genere una percepción ciudadana distinta:

‘CUANDO les preguntan -continúa el Iván- si se sienten seguros viviendo en sus municipios, la mayoría de la gente responde que no, especialmente en Fresnillo hemos visto también que el alcalde de Fresnillo en vez de atender el tema de seguridad se dedica de tiempo completo a hacer política y lo vemos recorriendo distintas regiones del estado en lugar de concentrarse en la seguridad de su municipio’.

-ESO NO lo sabía, ¿entonces desde ahorita Saúl ya anda en joda buscando una senaduría o de menos una diputación federal, para cuando su hermano termine su administración, buscar la candidatura de Morena para suceder a su hermano David en la Casa de los Perros?

“SIN embargo no creo que Zacatecas quiera como gobernador del estado a otro Monreal Ávila: ‘Una vaya, dos, vaya, pero tres vaya… mucho a la tiznada, si Zacatecas no es una monarquía, que no mamen.

“VEAN nada más cómo David tiene a Zacatecas, las desapariciones no cesan, hoy nuestro Diario, continuando con su labor social, publica dos Cédulas de Búsqueda, la primera es de una madre y sus dos hijos:

MARÍA ISABEL GÓMEZ MIRA­MONTES de 24 años, sus hijos OLIVER DELGADO GOMEZ de 2 años, y JOSE MANUEL de 1 año de los mismos apellidos, desaparecidos en Tlaltenango, Zacatecas, el 4 de junio de 2023.

LA SIGUIENTE es de MARITZA KI­KEY RODRÍGUEZ AYALA de 15 años, desaparecida el 31 de mayo del presente año en Sombrerete, Zacatecas”.

-YA QUE echen a andar la Revocación de Mandato, para que el David se vaya de tiempo completo a Puebla del Palmar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.