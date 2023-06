Mi Jardín de Flores

De Seguro el David Andaba Borracho

Por La Madre Teresa Chalchihuites

‘La maestra Delfina es un símbolo, es una mujer que viene de abajo, que con su esfuerzo ha llegado a ser gobernado­ra del Estado de México, pero además siempre su consistencia, como mujer muy auténtica. El ser mujer hoy representa un reco- nocimiento de la sociedad, es la lucha histórica de las mujeres, más aparte nuestro movimiento, lo que están dando es la posibilidad de una mujer presidenta y eso es algo histórico en nuestro país, en el mundo entero’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 7 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

23 Años del Mejor Periodismo en Zacatecas

EN UN día como hoy 7 de junio, pero del año 2000, apareció en nuestro querido estado Página 24 Zacatecas: nuestro Director nos lo recuerda y nos felicita “por esa entrega diaria que informa y forma opinión: su columna ‘Mi Jardín de Flores’ es ya un referente no sólo a nivel local sino a nivel nacional, los invito a usted y a los compañeros doña Petra y don Roberto a continuar con ese pundonor crítico que a la gente en el poder no le gusta, pero que la sociedad zacatecana les reconoce y aplaude: un fuerte abrazo’.

-HOMBRE -dice doña Petra- al contrario, gracias a don Ramiro Luévano López por el espacio y promocionar a Chalchihuites to­dos los días, leer el nombre de Chalchihuites al inicio de nuestros comentarios, me llena de orgullo; me han dicho mis marchantes, familiares y amigos que mucha gente no sabía de la existencia de nuestro pueblo, por lo que se metieron a Internet y ahora ya lo conocen-.

-PUES SE dice fácil -tercia don Roberto-, pero 23 años de lucha no deben de haber sido fácil, sobre todo con los infames, co­rruptos e impunes desgobiernos de Alex y David que resultaron voraces gemelos para robar el erario y sus sospechosos convenios con el crimen organizado que en todas las esferas de la comunidad se escuchan.

“EN CAMPAÑA eran una esperanza con sus compromisos hasta firmados, para ya en Palacio de Gobierno se volvieron locos, y miren: Alex anda como prófugo en el ex­tranjero aunque viviendo como jeque árabe con todos los cientos o miles de millones de pesos que robó al pueblo de Zacatecas como lo ha denunciado públicamente David”.

-CÓMO decíamos en la prepa, compadre Roberto: ‘Al que se porta mal se le pudre el tamal’, jajaja-.

El David ha Llevado a Zacatecas a los Ultimos Lugares

–CÓMO ME da coraje lo que el David está haciendo con nuestro querido Zacate­cas, hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica un gráfico del pres­tigiado Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en la que informa con cantidades y porcentajes que en Empleo Formal del Sector Turístico a nivel nacional, en mayo de 2023, ocupamos el último lugar, siendo que anteriormente, en los gobierno de ‘El Monris’, Amalita y el Miguel Alonso éramos de los que ocupábamos los primeros lugares y hoy, hasta Aguascalientes, que no tiene vocación turística, nos supera en este rubro casi en 200%-.

-¡AY DIOS de mi Vida! Este hombre está terminando con Zacatecas, en todo ocupa­mos los últimos lugares-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero no en todo: también ocupamos primeros lugares, pero en asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, asaltos a mano ar­mada, corrupción e impunidad además de tener el gobernador peor calificado del país: el David Monreal-.

-ES UNA vergüenza, lo bueno es que tres meses más se habrá mamado el primer tercio de su desgobierno y si Claudia Sheinbaum gana la Presidencia de La República, David no la pasará nada bien, pues comenzará el recuento de los daños que son muchos-.

-DON DAVID está obligado a dejar atrás su soberbia, de lo contraria terminará peor que don Alejandro; por lo pronto debe de dejar que la ley y la justicia cumplan su cometido en el caso de la golpiza que un grupo de jovencitos, encabezados por su hijo Leo, provocaron la muerte del estudiante de preparatoria de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, pues son de esos crímenes que la sociedad zacatecana no perdona-.

Urge Reparar la de Carretera de Juchipila

-ROCÍO MORENO Sánchez, presidenta municipal de Juchipila, organizó una rueda de prensa para hacer escuchar su voz en su reclamo a David, pues la carretera del lugar está muy destruida y urge su reparación: “Nomás son 10 kilómetros, recordemos que Juchipila tiene el mercado, en Apozol tene­mos el Hospital Comunitario e igualmente

llega a Moyahua, Mezquital y apozol parece que no pero estos tres municipios son los que más nos visitan, entonces sí requerimos del apoyo incondicional para que esos 10 kilómetros los pudiéramos tener en mejores condiciones’, declaró la alcaldesa morenista a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

De Seguro que el David Hasta Andaba Borracho

-LO QUE tuvo qué hacer la maestra Chío para poder hacerle llegar al David el ‘reca­dito’, no creo que la escuche, pero no hay peor lucha que la que no se hace, pero qué desgraciado es el David, quién no recuerda que en campaña rumbo a la gubernatura le dio su agarrón de nalgas a la maestra Chío y se le vino el mundo encima al de Fresnillo, pero la Rocío, en buena onda, defendió al David y la cosa no pasó a mayores, pero si la maestra hubiera dicho, ‘sí me agarró mis pompis de manera lujuriosa’, les aseguro que la Claudia Edith Anaya Mota, y no el David, estuviera despachando en la Casa de los Perros.

“PERO vean que ojete es el David: no quiere repararle a Juchipila 10 kilometros de carretera y, lo más gacho, es que no quiso ni recibir a la maestra Chío a pesar del gran paro que le hizo por andar de lujurioso, de seguro que el David hasta andaba borracho”.

-QUÉ BUENA memoria tiene, doña Petra, a la señorita maestra no la ubicaba, su cara se me hacía conocida pero no la recordaba, ¿cuántas vergüenzas no le habrá pasado su esposa Sarita?-.

-UFFF, el David, al igual que el ‘Monris’, son pero muy pitos sueltos, por eso son los hermanos que mejor se llevan, ¿recuerdan que la Marichuy ya se andaba divorciando del ‘Monris’ porque éste le dispara a todo lo que se mueve?

-PUES a la amante de Ricardo, Verónica Yvette Hernández López de Lara, no le fue nada mal que digamos, pues el senador se la mandó a David y éste le dio el hueso de secretaria de administración, con un sueldo mensual de 100 mil pesos o más-.

-PUES usted lo ha dicho don Roberto, el ‘Monris’ no es tan ojete como el David, quien sin embargo se dobla cuando el ‘Mon­ris’ le habla fuerte como cuando lo cagó por no entrarle de lleno a la campaña por la gubernatura que perdió frente al ‘RaTello’, ¿lo recuerdan!-.

-FUE UN Escandalazo, sabiéndose derro­tado se fue a refugiar a su rancho-.

-PUES ojalá y don David escuche la pe­tición de la maestra Rocío, porque además es gente de Morena y el pueblo de Juchipila merece que le reparen su carretera que, como dice la alcaldesa Rocío, está intran­sitable-.

No Ceden los Asesinatos

“LA muerte volvió a pasearse por la Ciudad de Zacatecas y mandó a los narcos a arrebatarle la vida a un individuo que a plena luz del día deambulaba por la calle La Rosita, colonia Francisco E. García, a plena luz del día.

“EL HOMBRE murió acribillado y los asesinos se alejaron del lugar tranquilamen­te, ante la sospechosa ausencia de policías.

Tampoco las Privaciones Ilegales de la Libertad

“UN JOVEN de 25 años fue secuestrado cuando dormía en su casa ubicada en la calle Testimonios, Fraccionamiento Abel Dávila García.

“DELINCUENTES armados y vestidos de negro y con pasamontañas para ocultar sus rostros, llegaron por la madrugada de ayer martes a ese domicilio, destrozaron la chapa de la puerta, entraron gritando ame­nazas de muerte y sacaron a rastras al joven, lo arrojaron dentro de una camioneta roja y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron con su presa sin dejar huellas. Obvio, no hay detenidos”.

-PUES en los últimos seis días, según el Fiscal Murillo, han desaparecido nueve personas-.

-PUES para que vea que la violencia y la inseguridad, además de la impunidad, siguen dominando en Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.