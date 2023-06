Hoteleros Exigimos que Aplicaciones Como Airbnb Paguen Todos los Impuestos: Muñoz

“Queremos Piso Parejo, a Nosotros nos cae Todo el Peso de la ley”

Por Rubén Palomo Macías

Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles delegación Zacatecas, declaró a Página 24 Zacatecas que aún no ha hablado con el secre­tario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, sobre el tema de que aplicaciones, cómo Airbnb, paguen impuestos en Zacate­cas, sin embargo se habla solo del impuesto al hospedaje y se cree que si se va a tomar esa medida se tiene que hacer un inventario previo de las propiedades que estén en las aplicaciones.

“Por otro lado a mí me gustaría que no solo paguen el impuesto de hospedaje, que tengan las mismas reglamentaciones que tenemos nosotros, que tengan las mismas responsabilidades y, por supuesto, que pa­guen todos los impuestos. Siempre he dicho que para nosotros es sumamente importante el que estemos trabajando en un piso parejo para todos. No somos enemigos, por nin­guna circunstancia, de aplicaciones como estas pero sí somos enemigos de que se nos considera diferente a ellos y a nosotros si nos cae todo el peso de la ley”, señaló.

El presidente de la asociación consideró como excelente que ya haya un acercamien­to para poder estar trabajando en igualdad de condiciones entre hoteles, moteles y las aplicaciones. Agregó que la falta de turismo golpea en los hoteles y en las aplicaciones y hay que ver las cosas de una forma positiva.

“Lo que importa es tener turismo en Zaca­tecas, para efectos recaudatorios o para que aumente el padrón de la Secretaría de Ha­cienda y Crédito Público hay que empezar a reglamentar a todas las personas que no pagan. Si nos vamos a las calles tenemos a muchas taquerías que pagan un derecho de plaza pero no pagan impuestos. Es parte de la manera en que podamos hacer más justa la competencia y por otro lado si se empie­za a reglamentar Protección Civil, Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que tengan las inspecciones para ver si las cosas están bien o mal en ese momento podemos hablar de que las cosas están bien o mal”, finalizó.